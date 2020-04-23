Часть российских продуктовых супермаркетов начали применять ограничения к покупателям. Они ограничивают вход посетителей без медицинских масок. Какие ретейлы готовы поддержать эти меры и насколько они законны — в материале «360».

Главное — защита

Гипермаркеты Globus уже запретили заходить в свои гипермаркеты без медицинских масок. Тем у кого масок не оказалось, магазин предлагает приобрести их по 30 рублей за штуку.

Магазины Billa в скором времени тоже планируют ввести такие меры. В каждой торговой точке это будут контролировать обязательное ношение масок покупателями.

По словам главы пресс-службы магазинов «ВкусВилл» Анны Платовой, они с самого начала массового распространения вируса рекомендовали своим покупателям заходить в магазины сети в маске.

«Абсолютное большинство покупателей считает такие меры безопасности адекватными в нынешней ситуации», — рассказала она «360».

Платова отметила, что во всех магазинах сети в Москве и Московской области уже начали продавать одноразовые маски.

«В ближайшие дни маски будут в продаже и во всех наших магазинах в других регионах», — добавила сотрудница.

Она отметила, что помимо мер с масками, магазины контролируют количество посетителей.

«Одновременно внутри находятся столько покупателей, сколько может свободно разместить на безопасном расстоянии в 1,5 метра друг от друга. „Безопасная разметка“ нанесена и внутри, и снаружи магазинов», — рассказала Платова.

Представитель Х5 Retail Group рассказал «360», что сеть не вводила каких-либо ограничений для покупателей своих магазинов. Исключение составляет лишь требование соблюдать безопасную дистанцию с сотрудниками и другими покупателями.

«В то же время мы точечно реагируем на решения региональных властей в тех субъектах, где ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе магазинах, стало обязательным для всех жителей, в основном через усиление информирования покупателей о новых нормах», — рассказал сотрудник Х5.

Это законно?

Однако, по мнению юриста, адвоката, лектора РАНХиГС Андрея Некрасова, такие меры могут нарушать права потребителя.

«Потому что они ввергают потребителям дополнительный расход, который ему не компенсируют. Если они предоставят средство защиты бесплатно — могут требовать, чтобы его надел. Но это тоже спорный момент», — рассказал Некрасов «360».

По словам юриста, потребитель вправе отказаться надевать маску.

«Потребитель может не согласиться и пожаловаться в Роспотребнадзор. Пусть они определяют, нарушение это его прав или нет. Также можно обратиться индивидуально в суд, но это маловероятно. Никто из-за такого пустяка обращаться не будет», — рассуждает адвокат.

Некрасов считает, что правовых оснований у магазинов для таких мер нет.

«Они, конечно, могут привязать это к борьбе с пандемией. Но это незаконно», — подчеркивает Некрасов.

Прим этом юрист отмечает, что если магазины за свой счет предоставляют маску — целесообразно ее надеть. Ведь это в интересах самого человека.

По словам Некрасова, если вас не пускают в магазин без маски, оперативно это решить не получится.

«Можно вызвать полицию. Может, она и вмешается. Но здесь нарушаются гражданские права — право на заключение договора публичной оферты. Они защищаются в суде», — заключил он.