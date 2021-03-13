Суд Дагестана забрал у матери детей из-за яркой внешности. Отказ от хиджаба и пирсинг привел к семейной трагедии

Летом 2020 года Нина Церетилова обратилась в суд, чтобы определить окончательное место жительства двух сыновей и дочери. Она развелась с мужем почти девять лет назад из-за постоянных побоев — с тех пор он практически забыл про детей и строил новую жизнь сразу с двумя женами. Однако мужчина активизировался, когда долг по алиментам превысил 700 тысяч рублей. Он захотел забрать детей и добился своего: суд решил, что Нина не может их воспитывать из-за «аморального» образа жизни, а именно татуировок и пирсинга, разноцветных волос и отсутствия хиджаба. Подробнее — в материале «360».

Нина рассказала «360», что сама стала инициатором развода.

«Этот человек меня жестоко избил беременную, и я за неделю собралась и уехала в Махачкалу, совершенно в никуда. Магомед поднимал руку и до этого. <…> В какой-то момент он перестал это делать под влиянием того, что на него надавили родственники», — отметила она.

По словам собеседницы, затишье длилось почти год. Все продолжилось в январе 2012-го — тогда Магомед избил Нину в магазине. Она сняла побои и уже хотела развестись, однако родственники убедили, что у мужчины просто случился срыв. Она осталась, но в марте все повторилось. Тогда беременная третьим ребенком Нина взяла детей и уехала в Махачкалу, где жила на съемной квартире. После переезда она с нуля восстановила свой бизнес — работать приходилось с младенцем на руках, чтобы содержать семью.

Я не планировала куда-то убегать, забирать детей. Они имели право на родственников, имели право на отца Нина Церетилова.

Она подчеркнула, что после расставания никогда не настраивала детей против отца. Однако сам Магомед не общался с детьми долгие годы — даже его родители ругали мужчину за это. Обычно с ним созванивались сами дети, он же инициативу не проявлял, потому что в Москве обзавелся сразу двумя семьями. Две жены родили ему троих детей, а скоро на свет появится четвертый ребенок.

Алименты

Собеседница «360» уточнила, что в Дагестане никто не торопится разводиться, — официально брак расторгли только в 2016 году. При этом на алименты Нина подала сразу, в 2012-м, — сперва на двух старших детей, а после рождения младшего сына и на него. Однако спустя несколько лет она отозвала эти заявления по просьбе мужа.

В тот момент Магомеду нужно было выехать за границу, а с долгами попасть туда было нельзя. Собеседница уточнила, что он обещал начать помогать детям, оправдываясь сложным периодом в жизни. В результате Нина отозвала дело, а в 2018 году возобновила — когда поняла, что бывший муж не собирается выполнять обещание.

«В 2018 году я его просто возобновила, потому что человек ничего не делал совершенно, никак не участвовал в жизни детей, никак их не содержал. В 2018 году его ограничили в водительских правах. С этого все и началось. Он жил тогда в Москве, и к нему начали ходить по вопросу алиментов. И он в конце 2019-го — начале 2020-го приехал сюда решать вопрос с алиментами», — отметила она.

Нина уточнила, что за ее бывшего мужа приходили заступаться его родители. Они просили ее образумиться, ведь если его посадят, «будет плохо для детей, отразится на их учебе, поступлении». Однако она не уступила, заявив, что бывший муж должен обеспечивать своих детей, тем более выплата на каждого ребенка составляла всего 4,5 тысячи в месяц. Нина добавила, что на мужа составили административный протокол и обязали отработать некоторое количество часов в качестве наказания.

«До 2020 года человек не погасил ни одного рубля. У него на сегодняшний день долг составляет более 800 тысяч. Я просила, чтобы была какая-то уголовная ответственность, по закону РФ это имеет место. Но у него там связи, панибратство — мне отказывают в возбуждении уголовного дела против него», — рассказала собеседница.

Первое похищение

В начале 2020 года бывший муж впервые выкрал детей. Это произошло 24 января.

«Я пришла домой, это была зима — куртки висят, полуголыми он их забрал. Отключил телефон, я не знала, где и с кем он может проживать. Правоохранители вмешались и через четыре или пять дней детей мне вернули», — отметила она.

Однако на этом все не кончилось. С тех пор бывший муж не раз забирал детей из школы, не дожидаясь конца занятий.

«Он говорил: „Я хочу забрать детей в Москву, не препятствуй мне, не мешай, я с ними разберусь и буду за ними смотреть“. Он заявил, что напишет заявление в суд, чтобы окончательно определить, с кем должны остаться дети. Однако ничего не происходило, и я решила подать иск самостоятельно», — рассказала Нина.

Нина уверена, что, забрав детей себе, Магомед надеется избежать долга по алиментам. Она добавила, что женщин нередко шантажируют возможностью видеться с детьми и воспитывать их, чтобы заставить отказаться от алиментов.

«Аморальный облик» мешает воспитывать детей

Летом начались судебные разбирательства. На половине заседаний мужа не было, поэтому приходилось все переносить. В результате суд вынес решение оставить детей с отцом.

«Из представленных фотографий и видеозаписей следует, что Церетилова Н.Ш. ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери. <…> На ее теле изображены татуировки с надписями», — процитировала kp.ru решение суда.

«Естественно, никто не ожидал такого поворота. Учитывая всю подноготную. Соответственно, я подала апелляционный иск, в течение месяца я имела на это право, и дело передали в Верховный суд. Мы делали акцент на то, что судья превысил свои полномочия. Он не эксперт, чтобы судить о моей аморальности, а это самый главный фактор решения», — рассказала Нина.

Она добавила, что судья назвал ее образ жизни не соответствующим нормам на основе Stories из ее Instagram, которые собрал бывший муж. На одном из них сын надевает парик и платье и веселится с сестрой — суд решил, что Нина формирует у детей толерантное отношение к ЛГБТ-сообществу. На другом видео она в парике и с темной помадой на губах — это назвали аморальным обликом.

Нина уточнила, что еще одним аргументом при обращении в Верховный суд стало отсутствие встречного иска от бывшего мужа. Она добавила, что без него судья никак не мог оставить детей с ним, потому что Магомед законодательно этого даже не требовал.

Эксперты не согласны с судом

После апелляции начались различные экспертизы. Специалисты выясняли, какой у Нины на самом деле образ жизни, как к ней относятся дети, хотят ли они с ней жить. По словам собеседницы, к работе эксперты подошли тщательно, потому что к тому времени дело стало резонансным.

На первую экспертизу бывший муж пришел, однако на повторную уже не явился, заявив, что болеет. После завершения экспертизы были назначены два слушания. Ни одно из них не состоялось: в первый раз не пришел Магомед, во второй — заболела судья. Следующее заседание назначено на середину марта.

По словам Нины, экспертиза показала, что никакого «аморального образа» жизни многодетная мать не ведет.

«Там все хорошо. Дети говорят, что они любят отца, но им некомфортно с ним жить, потому что они никогда с ним не жили. <…> У него, в принципе, нет возможности к их проживанию. У него двухкомнатная квартира, в которой проживают он, его жена, двое ее детей от первого брака и общий ребенок. А через несколько недель она должна родить еще одного ребенка», — подчеркнула Нина.

Адвокат, председатель дагестанской коллегии адвокатов «Традиция» Зияутдин Увайсов рассказал «360», что для характеристики действий судьи нужно сперва почитать решение и результаты экспертиз. Однако он отметил, что внешний вид женщины никак не должен повлиять на решение суда по определению места жительства детей. Он подчеркнул, что большинство женщин сейчас ходят без хиджаба, хоть и одеваются скромнее, чем в основной части России.

«Пирсинг и татуировки тоже [не могут повлиять на решение суда]. Если у нее откровенное такое поведение, то еще может быть, поведение и должно учитываться при решении. Бывает же, что люди некоторые себя полностью покрывают татуировками, — тогда возможно», — отметил он.

Однако эти факторы могут влиять в совокупности — на внешний вид обратят внимание при неадекватном поведении. Но тут речь идет не про тату и пирсинг, а про опрятность, соблюдение гигиены и подобные вещи — например, когда в процессе участвуют наркоманы или алкоголики.

Он также подчеркнул, что суд должен учитывать мнение детей при вынесении решения, если они старше 10 лет. Нина уточнила, что во время процесса они говорили, что хотят быть с отцом, потому что Магомед их запугал. Он сказал, что в противном случае его посадят и тогда сыновья и дочь никогда его не увидят.

Не видела детей с прошлого года

К моменту назначения второй экспертизы, на которую Магомед не пришел, он снова выкрал детей — мужчина забрал их 14 декабря 2020 года. Старшему сыну сейчас 14, дочери — 11, а младшему сыну девятый год. Нина отметила, что они не находятся с отцом. Сперва бывший муж просто передал сыновей и дочь посторонним людям, которые их укрывают, а сейчас перевозит от одних родственников к другим. При этом дети живут не вместе.

«Идти туда с криком и забирать детей — я не хочу их травмировать больше, чем они сейчас травмированы. Забирать их — они пойдут в школу, а завтра придет опять Магомед и увезет их. Я жду судебного решения», — отметила она.

Собеседница подчеркнула, что постоянно пишет заявления в опеку, в комиссию по делам несовершеннолетних, а также в полицию. Там ей отказывают, утверждая, что суд решил оставить детей с отцом. Однако, по словам Нины, это постановление пока не вступило в силу.

«До сих пор нет ответа на мой вопрос, где мои дети находятся. Я подавала в розыск. Да, Магомед говорит, что они в безопасности где-то с ним, но где? Я имею право знать, где мои дети, имею право быть с ними на связи. Куда только можно было, мы уже написали», — подчеркнула Нина.