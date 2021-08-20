Без единого насоса. Как работает хитрая система 300-летних фонтанов Петергофа

Фонтанам Петергофа исполняется в августе 300 лет. С 1721 года и по сей день эта система работает без единого насоса, лишь за счет естественного напора воды. Аналогов Петергофского фонтанного водовода, который насчитывает 147 действующих фонтанов, нет нигде в мире. И это еще далеко не все интересные факты о фонтанах Петергофа.

Идея их создания принадлежит Петру I: реформатор пожелал иметь на пути из Санкт-Петербурга в Кронштадт резиденцию с дворцами, садами и парками. И непременно с фонтанами — это слово, кстати, ввел в обращение на Руси именно царь Петр. Кроме того «двор Петра», должен был стать памятник побед русского оружия в Северной войне.

Однако если с постройками и парками все было в порядке, то на фонтанах архитекторы споткнулись: было непонятно, откуда брать для них воду. Собирались было построить специальные мельницы и даже искусственные озера, но все решил случай. В августе 1720 года на Ропшинских высотах нашли подземные водяные ключи.

Уникальная природная ситуация позволила устроить самотечный канал, используя разницу высот рельефа. Именно благодаря этому природному водоводу уже через год, в августе 1721 года, ожили удивительные фонтаны Петергофа и его Большой каскад. Эта гидротехническая система до сих пор работает без единого насоса и какой-либо автоматики.

Сто лет спустя после открытия фонтанный водовод модифицировали. Длина всех каналов составила уже 40 километров, а площадь 18 прудов-водохранилищ — около 100 гектаров, с объемом более миллиона 300 тысяч кубометров. В годы Великой Отечественной войны система подачи воды получила тяжелейшие повреждения, но мастера сумели его возродить.

Самсон, раздирающий пасть льва

Самый большой фонтан Большого каскада — «Самсон, раздирающий пасть льва» - изначально должен был быть «Гераклом, побеждающим Лернейскую гидру». Во всяком случае, так хотел Петр I. Однако императрица Анна Иоанновна, празднуя в 1734 году 25-летие победы над шведами в Полтавской битве, решила, что Самсон будет уместнее.

Дело в том, что лев присутствует на гербе Швеции, а битва, воспетая Пушкиным, случилась как раз в день Сампсона Странноприимца. Первого, оловянного, Самсона создал в 1735 году Бартоломео Растрелли: у героя была борода и развевающийся плащ. К 1801 году скульптура обветшала и ее заменили вместе с постаментом.

Во время Великой Отечественной войны фонтан сильно пострадал и статуя была уничтожена огнем артиллерии. В 1947 году на основе архивных данных, фотографий «Самсона» удалось воссоздать. Сегодня у ног героя восемь дельфинов-фонтанов, а из пасти побежденного льва вырывается струя воды высотой почти 21 метр.

Фонтаны «Адам» и «Ева»

Парные фонтаны «Адам» и «Ева» — близнецы по художественному и инженерному решению, а отличаются лишь фигурами библейских прародителей человечества. Скульптуры установлены в центре бассейна на высоком постаменте. Их обрамляет круг из шестнадцати наклонных струй высотой семь метров.

Источник фото: peterhofmuseum.ru

Уникальность фонтанов в их водометах: они устроены таким образом, что вода, высоко поднявшись, не распыляется, а распадается на крупные капли, и их падение в бассейн заметно издалека.

Римские фонтаны

Эти фонтаны скопировали с двух оригиналов на площади Святого Петра в Риме. Первые «Римские фонтаны» появились в парке Петергофа в 1739 году и были выполнены из дерева, а чаши обшиты свинцом. Спустя несколько десятилетий Растрелли заменил деревянные постаменты каменными, а оставшиеся деревянные части выкрасили под мрамор.

В конце XVIII века «Римские фонтаны» снова перестроили. На этот раз они предстали перед публикой из кирпича и гранита с мраморной облицовкой, а украшения из дерева заменили на свинцовые. Высота фонтанов более 10 метров.

Фонтаны-шутихи

Эти фонтаны стали изюминкой Петергофа. Фонтаны-шутихи в петровское время назывались «мочильными местами». Чтобы попасть на территорию парка, гостям императора приходилось проходить через камни, из-под которых неожиданно начинала бить вода. Струи накрывали дам в шелковых платьях и кавалеров в бархатных камзолах. Такая сцена очень веселила Петра I.

Сейчас фонтаны-шутихи — любимое развлечение детей. «Диванчики» — самые старые из шутих, дошедших до наших времен. Петр I лично исправлял чертежи, по которым построили фонтаны. Их запустили в 1723 году и с тех пор из внешний вид ни разу не меняли.

Самым «жестким» фонтаном-шутихой считается «Водяная дорога». Когда систему запускают, часть аллеи оказывается под аркой из 300 водяных струй. В этот момент все гуляющие промокают с головы до ног. В петровское время аллею называли «Мочильной дорогой». Затею императора посчитали слишком грубой, поэтому фонтан не работал 280 лет. Сейчас фонтан включат три раза в день и желающих посмотреть на него всегда собирается довольно много.