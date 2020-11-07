Подмосковье обошлось без тотальной дистанционки для школьников. Как это удалось?

Для сдерживания второй волны коронавируса в регионах начали вводить ограничения. В Москве на онлайн-обучение отправили всех старшеклассников. В Подмосковье закрывают на карантин только отдельные классы. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала «360», как этого удалось достичь.

Разница в подходе

— Пол-Москвы на дистанционке, но в Подмосковье ее нет. Как нам удалось этого избежать?

— Москва — огромный мегаполис, в котором каждое утро миллионы людей спускаются в метро, пользуются общественным транспортом и так далее. Московская область, скажем так, модель всей России — у нас есть большие города, поменьше, совсем маленькие, есть населенные пункты, где вообще нет общественного транспорта и люди ходят пешком на работу, а дети пешком ходят в школу. Поэтому и подход у нас точечный.

Что касается статистики — на сегодняшний день у нас закрыто на карантин порядка 300 классов из 35 тысяч, которые есть в наших школах. Дети в этих классах переведены на дистанционное обучение — они учатся дома, в школу не ходят. В основном у нас все школы работают штатно, за исключением двух. Они также точечно по предписанию Роспотребнадзора переведены на дистанционное обучение. В этих школах двухнедельный карантин.

Когда школу переводят на карантин

— Если в школе выявляется ребенок, больной ковидом, или учитель в классе заболевает, то класс переводят на двухнедельный карантин. В этом классе будет организовано дистанционное обучение. Если в классе растет заболеваемость ОРВИ — сезон, зима приближается, холодно — и число заболевших детей составляет 20% (например, в классе 25 человек и пять из них болеют), класс также переводится на двухнедельный карантин и в нем организуется дистанционное обучение. В случае, если ОРВИ заболевают 30% в школе (например, из 500 человек одновременно болеют 150, и у всех ОРВИ), тогда на карантин уходит вся школа и в ней организовано дистанционное обучение. Мы в режиме реального времени каждый день мониторим ситуацию с заболеваемостью.

Ирина Каклюгина. Источник фото: телеканал «360»

Как не допустить заражения в школах

— Какие меры принимаются, чтобы не допустить роста заболеваемости?

— Мы принимаем все возможные меры. Безусловно, это утренние фильтры в школах. Когда ребенок приходит, ему обязательно измеряется температура. В классе — дополнительное проветривание. Учителя при индивидуальной работе с ребенком обязательно надевают маску, чтобы обезопасить прежде всего себя и ребенка.

Весь персонал школы — в основном сотрудники столовых и пищеблоков — у нас работает в масках и перчатках. Это обязательный норматив и стандарт, соблюдение которого мы проверяем и сами, и с помощью наших волонтеров. У нас студенты колледжей — волонтеры, проверяли на протяжении месяца соблюдение утренних фильтров в школах и масочного режима в пищеблоках и столовых.