Без детских домов, но с необычными паспортами. Подмосковье подготовилось к инновациям

Московская область активно принимает участие в цифровых проектах. С 2023 года в регионе начнут выдавать электронные паспорта. Среди других итогов — участие в «Социальном казначействе», который облегчает выдачу пособий и льгот. Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала на брифинге о результатах работы социального блока.

Детей в семью

В этом году благодаря программе по поддержке приемных семей в Московской области закрыли все детские дома. Для сравнения в 2013 году их было 44. Ирина Каклюгина отметила, что каждый день в регионе четыре ребенка становятся сиротами по разным причинам.

Когда ребенок оставался без родителей и попадал в детдом, то до 18 лет проживал в нем. Он не завтракал с родителями, пусть даже приемными, по утрам, по выходным не ездил отдыхать, на ночь ему не рассказывали сказку Ирина Каклюгина.

Теперь же сироты либо сразу попадают из роддома в приемную семью, минуя детдом и другие учреждения. С семи-восьми лет ребенок оказывается в семейном центре, и уже оттуда в течение месяца его забирают в приемную семью. В области также ввели практику гостевой семьи, когда ребенок может приехать к потенциальным приемным родителям на выходные. Если его устраивают новые родители, то он остается.

Приемные семьи проходят обучение перед тем, как взять к себе ребенка, сейчас в Подмосковье около 600 «профессиональных родителей». В рамках губернаторской программы каждый месяц родители получают 50 тысяч рублей на нового ребенка. Совершеннолетним детям, которые не имеют жилья, ежегодно выделяют порядка 700 квартир.

Электронные услуги

Московская область как пилотный регион участвует во введении электронного паспорта с 2023 года. Документ будет выглядеть как смарт-карта, которая должна заменить бумажный аналог. В ее чипе запишут не только паспортные данные, но и ИНН и СНИЛС, а для более удобного пользования она будет представлена в виде приложения на телефоне, который в отдельных случаях позволит показывать QR-код. При этом у карточки будет высочайшая степень защиты.

«Это по образу и подобию наших платежных систем — многие из нас уже давно не носят с собой наличные и не носят кредитные карты, все происходит в телефоне, вся оплата, переводы, это удобно.<…> По этому же пути идет федеральное правительство, и мы как Московская область являемся пилотным регионом», — рассказала Каклюгина.

Московская область также приняла участие в проекте «Социальное казначейство», по которому все выплаты, пособия и льготы предоставляются гражданам в удобном виде без лишней бюрократии. Ирина Каклюгина отметила, что на территории региона предоставляются более 100 услуг, и человеку далеко не всегда легко разобраться с ними.

«Не всегда ты понимаешь, что положено, например родился ребенок, и непонятно на что претендовать, или семья стала многодетной, или, не дай бог, кто-то из членов семьи получил инвалидность», — отметила Каклюгина.

Для удобства все услуги сгруппировали по жизненным ситуациям, начиная с рождения ребенка и заканчивая выходом на пенсию. Ряд услуг также запустили проактивно, к таким относятся выплаты на школьную форму многодетной семье.

Школы и детские сады

Со следующего года в Московской области запускается пятилетняя программа капитальных ремонтов. За этот период в регионе отремонтируют более 350 школ — их сделают по самому современному стандарту, оснастят оборудованием.

«В 2022 году будет отремонтировано порядка 65 школ. Мы строим не только новые, но и занимаемся активно старыми школами», — отметила Каклюгина.

В регионе хорошо себя показал проект «Палисадик», и в этом году открыли более 50 мини-садов. В дальнейшем проект будут масштабировать и развивать. Каклюгина отметила, что такой формат садов — это быстрое и удобное решение, поскольку не всегда есть возможность найти большой участок земли под строительство. На первых этажах жилых домов ремонтируют жилое помещение, и открывают в нем небольшой садик, где дети проводят время.