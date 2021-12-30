Год без 30 декабря. Как страна в Океании лишилась дня ради денег

В 2011 году ради улучшения экономических связей с другими странами власти Самоа сменили свой часовой пояс. Перемена эта была радикальной, ведь время перевели не на пару часов вперед, а на целых 24. Из-за этого в стране пропустили 30 декабря.

Минус один день

В 2011 году выходные для Самоа наступили раньше, чем обычно, поскольку крошечная страна в южной части Тихого океана решила сменить часовой пояс и перескочила на день вперед.

По сообщениям The Guardiаn, в ту ночь самоанцы собрались вокруг главной башни с часами в столице Апиа в ожидании перехода. Часы пробили полночь под аплодисменты людей, завывание сирен и взрыв фейерверков. В одно мгновение четверг сменился субботой, оставляя пятницу позади. В тот год 30 декабря так и не наступило.

Вместе с Самоа смену часового пояса также совершили жители Токелау. Благодаря этому скачку 186 тысяч жителей Самоа и 1500 жителей Токелау превратились из людей, празднующих Новый год последними, в тех, кто встречает его первыми.

Все ради экономики

Австралия и Новая Зеландия за последние годы стали важными экономическими партнерами для Самоа, но до смены часового пояса вести контакты со странами было тяжело. Когда в Самоа только наступал рассвет воскресенья, в Сиднее и Окленде было утро понедельника. Таким образом, страны могли сотрудничать между собой не пять дней в неделю, а только четыре.

Объявляя о временном скачке, премьер-министр Самоа говорил, что ожидает мгновенных положительных изменений. И он оказался прав. За последние 10 лет сотрудничество между странами только окрепло.

Помимо экономических преимуществ, скачок во времени облегчил быт многих людей. Как и в других малых островных государствах Тихого океана, многие жители Самоа постоянно живут в других странах. Около 180 тысяч самоанцев проживают в Новой Зеландии и 15 тысяч — в Австралии.

Смена часового пояса означала, что семьи, разделенные между островным государством и Австралией или Новой Зеландией, теперь получили возможность отмечать важные события, такие как дни рождения, в одно и то же время.

Смена часового пояса прошла практически без проблем, если не считать небольших сбоев. Например, компания Digicel, самый популярный поставщик услуг мобильной связи в Самоа, предупреждала, что ей придется обновить свои системы после скачка времени, в результате чего телефонные службы отключились примерно на 15 минут.