Беспроводные проблемы. Наушникам россиян предложили выделить отдельную частоту

В России отметили частые сбои в работе беспроводных наушников. Качество звука падает, гаджеты самостоятельно отключаются от смартфонов. Возможно, Bluetooth-устройств стало слишком много и им нужна отдельная частота. При этом некоторые эксперты полагают, что дело лишь в устаревшей технике.

Bluetooth-наушники россиян дают сбой

Россияне стали замечать частые неполадки беспроводных наушников. Звук в устройствах безо всякой видимой причины начинает глохнуть, хрипеть, снижается громкость. Иногда девайсы и вовсе полностью отключаются от смартфона, сообщили «Известия».

Возможно, массовые перебои в работе гаджетов связаны с тем, что все Bluetooth-устройства используют один и тот же частотный диапазон — 2,4 ГГц. Емкость его ограничена и беспроводные устройства мешают друг другу.

Однако конструкция радионаушников, WiFi-роутеров и прочего оборудования малого радиуса действия предусматривает совместную работу с большим количеством аналогичных устройств. Они не должны создавать помех и одновременно требовать защиты от помех со стороны другой радиоэлектроники.

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Гаджетам нужна своя частота

По мнению руководителя проектов компании «Спектрум Менеджмент» Вадима Поскакухина, решить проблему поможет выделение дополнительных новых частот для беспроводных устройств. Тем более, что опыт уже есть: во многих странах для новых электронных гаджетов уже выделяют новую полосу радиочастот в нижней части диапазона 6 ГГц.

Как уверяют в Минцифры, еще в 2007 году были выделены дополнительные частоты в диапазоне 5 ГГц для роутеров. В этих полосах практически нет помех от других устройств малого радиуса действия и скорость работы гораздо выше.

Похоже, теперь отдельная частота требуется и «умным» гаджетам. Однако помимо этого, производители также должны внедрять новых технологии, которые позволят их радиотоварам бороться с помехами.

Количество участников ослабляет сигнал

Президент сообщества IT-компаний «Консорциум Инфорус» Андрей Масалович подтвердил «360», что различные беспроводные девайсы не в состоянии глушить связь аналогичным гаджетам, но вполне могут мешать друг другу.

«Если у вас накапливается плотность устройств, то во многих во многих микросхемах используется механизм, который называется timeslot — таймслот. Мне кажется, что среди устройств, которые управляют связью, в том числе и Wi-Fi, есть устройства с задачей разделения энергии между участниками. И чем больше участников — тем слабее сигнал», — рассказал Масалович.

По его словам, исправить положение можно, если в городе начнут чаще ставить приемные устройства или интеграторы. Также поможет и переход на другие диапазонные частоты: 2,4 ГГц это всего лишь один из трех уровней для Wi-Fi. Достаточно перейти на другой и соседняя квартира перестанет мешать.

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Причина сбоя в качестве девайсов

Эксперт по гаджетам youtube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук в разговоре с «360» заявил, что паниковать не стоит. Он также отметил, что сам с подобной проблемой у беспроводных наушников еще не сталкивался.

«Мы можем зайти в какой-нибудь вагон электрички с некачественными наушниками, старым телефоном. И у нас действительно могут начаться проблемы, если там в поезде у всех беспроводные наушники, кто-то там раздает интернет, еще что-то. Тут мы можем столкнуться с тем, что мы действительно оказались в условиях, когда перегружен радиоканал», — пояснил эксперт.

Однако он уточнил, что при использовании современных наушников и телефона, которые поддерживают беспроводную сеть не ниже Bluetooth 5.0, сбой в работе сложно себе представить. Если снижается ширина канала и не хватает пропускной способности, устройство умеет под это подстраиваться.

«Я помню, как было со старыми Bluetooth-наушниками, семи-пятилетней давности — да, там проблемы были. Но чтобы сейчас, несмотря на то, что количество беспроводных устройств выросло, были проблемы? Это дело в конкретных устройствах, мне кажется. Возможно, речь идет о новых AirPods, я просто про это не в курсе, я могу говорить только о тех наушниках, которые лично тестировал», — сказал Корнейчук.