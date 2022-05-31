Беспроводные проблемы. Наушникам россиян предложили выделить отдельную частоту
Эксперт по гаджетам Корнейчук заявил, что причина сбоя в качестве наушников
В России отметили частые сбои в работе беспроводных наушников. Качество звука падает, гаджеты самостоятельно отключаются от смартфонов. Возможно, Bluetooth-устройств стало слишком много и им нужна отдельная частота. При этом некоторые эксперты полагают, что дело лишь в устаревшей технике.
Bluetooth-наушники россиян дают сбой
Россияне стали замечать частые неполадки беспроводных наушников. Звук в устройствах безо всякой видимой причины начинает глохнуть, хрипеть, снижается громкость. Иногда девайсы и вовсе полностью отключаются от смартфона, сообщили «Известия».
Возможно, массовые перебои в работе гаджетов связаны с тем, что все Bluetooth-устройства используют один и тот же частотный диапазон — 2,4 ГГц. Емкость его ограничена и беспроводные устройства мешают друг другу.
Однако конструкция радионаушников, WiFi-роутеров и прочего оборудования малого радиуса действия предусматривает совместную работу с большим количеством аналогичных устройств. Они не должны создавать помех и одновременно требовать защиты от помех со стороны другой радиоэлектроники.
Гаджетам нужна своя частота
По мнению руководителя проектов компании «Спектрум Менеджмент» Вадима Поскакухина, решить проблему поможет выделение дополнительных новых частот для беспроводных устройств. Тем более, что опыт уже есть: во многих странах для новых электронных гаджетов уже выделяют новую полосу радиочастот в нижней части диапазона 6 ГГц.
Как уверяют в Минцифры, еще в 2007 году были выделены дополнительные частоты в диапазоне 5 ГГц для роутеров. В этих полосах практически нет помех от других устройств малого радиуса действия и скорость работы гораздо выше.
Похоже, теперь отдельная частота требуется и «умным» гаджетам. Однако помимо этого, производители также должны внедрять новых технологии, которые позволят их радиотоварам бороться с помехами.
Количество участников ослабляет сигнал
Президент сообщества IT-компаний «Консорциум Инфорус» Андрей Масалович подтвердил «360», что различные беспроводные девайсы не в состоянии глушить связь аналогичным гаджетам, но вполне могут мешать друг другу.
«Если у вас накапливается плотность устройств, то во многих во многих микросхемах используется механизм, который называется timeslot — таймслот. Мне кажется, что среди устройств, которые управляют связью, в том числе и Wi-Fi, есть устройства с задачей разделения энергии между участниками. И чем больше участников — тем слабее сигнал», — рассказал Масалович.
По его словам, исправить положение можно, если в городе начнут чаще ставить приемные устройства или интеграторы. Также поможет и переход на другие диапазонные частоты: 2,4 ГГц это всего лишь один из трех уровней для Wi-Fi. Достаточно перейти на другой и соседняя квартира перестанет мешать.
Причина сбоя в качестве девайсов
Эксперт по гаджетам youtube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук в разговоре с «360» заявил, что паниковать не стоит. Он также отметил, что сам с подобной проблемой у беспроводных наушников еще не сталкивался.
«Мы можем зайти в какой-нибудь вагон электрички с некачественными наушниками, старым телефоном. И у нас действительно могут начаться проблемы, если там в поезде у всех беспроводные наушники, кто-то там раздает интернет, еще что-то. Тут мы можем столкнуться с тем, что мы действительно оказались в условиях, когда перегружен радиоканал», — пояснил эксперт.
Однако он уточнил, что при использовании современных наушников и телефона, которые поддерживают беспроводную сеть не ниже Bluetooth 5.0, сбой в работе сложно себе представить. Если снижается ширина канала и не хватает пропускной способности, устройство умеет под это подстраиваться.
«Я помню, как было со старыми Bluetooth-наушниками, семи-пятилетней давности — да, там проблемы были. Но чтобы сейчас, несмотря на то, что количество беспроводных устройств выросло, были проблемы? Это дело в конкретных устройствах, мне кажется. Возможно, речь идет о новых AirPods, я просто про это не в курсе, я могу говорить только о тех наушниках, которые лично тестировал», — сказал Корнейчук.