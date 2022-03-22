Беспредел под флагом НАТО. Американские военные в очередной раз попали в скандал из-за своего поведения

Американские военные устроили скандал на Крите, ввалившись в номер к 14-летней девочке. Полиция отпустила их, но местные жители вышли на митинг против такого поведения солдат НАТО. Это далеко не первый случай, когда военные США позволяют себе слишком много в странах, куда прибывают с миссией.

Крит против НАТО

На Крите прошел митинг после того, как американские военные устроили на острове скандал, сообщило РИА «Новости». Четыре человека ворвались в номер к 14-летней девочке. Как рассказал ее отец Димитрис Кардарис местному изданию zarpanews.gr, дочь позвонила ему и рассказала, что неизвестные вошли в ее комнату, легли на кровать и отказались уходить.

«Там было трое мужчин и женщина, двое сбежали, а двух других нам удалось задержать. Ребенок заперся в ванной, а они были пьяны», — сказал Кардасис.

Солдаты НАТО, по его словам, вели себя вызывающе: кичились тем, что они граждане США, и говорили прибывшим на место полицейским, что те не имеют права что-либо им предъявлять. Американцев задержали, это оказался экипаж авианосца «Гарри Трумэн». Но наутро, когда семья пришла давать показания, виновников переполоха уже отпустили.

Адвокат Кардасиса возмутился такой безнаказанности, ведь противозаконные действия были налицо: военные как минимум выломали дверь в номер ребенка, а потом оправдывались тем, что якобы перепутали комнаты, хотя остановились в другом отеле. Правозащитник подчеркнул, что решение о дальнейшей судьбе солдат должен был принимать суд. Но, несмотря на заведенное в Греции уголовное дело, разбираться в обстоятельствах будет американская военная юстиция.

«Даже если бы действовал экстерриториальный статус, это должен решать суд, а не какой-либо работник в суде. Они сломали две двери. Интересно, что бы вы сделали, если бы это был ваш собственный ребенок, ваша собственная сестра, ваша собственная мать. Ответ должно дать и общество, это не единичный случай», — сказал адвокат.

Дело получило резонанс, так что 22 марта на улицы города вышли студенты и члены профсоюзов, а также родители девочки. С лозунгами против НАТО они прошли по улицам города и потребовали прекратить беспредел американских военных в их стране.

Коммунистическая партия Греции направила протест органам власти. Действия американских военных там назвали «очередным эпизодом хулиганского поведения натовцев в регионе», а также подчеркнули недопустимое «благосклонное отношение» властей к преступникам.

Пьяный дебош, убийства и изнасилования

На поведение солдат НАТО за рубежом жаловались и раньше, но каждый раз это оставалось без должного внимания ответственных лиц, а власти стран не предпринимали никаких решительных шагов. В 2018 году американские военные устраивали беспредел в странах Балтии. РИА «Новости» сообщало о том, что в Латвии натовцы, не стесняясь местного населения, устраивали едва ли не мусорный полигон в лесу недалеко от Адажи.

В том же году в Литве местному депутату поступило анонимное письмо, в котором солдат НАТО обвиняли в изнасиловании 15-летней девочки. Но информацию так и не смогли подтвердить, так что решили обвинить россиян в «информационной атаке».

Проблемы с солдатами НАТО возникали и в Нидерландах. Там в мае 2014 года во время учений одного из голландских военных пришлось госпитализировать с переломами лицевых костей и отеком мозга после встречи с коллегами по Североатлантическому альянсу.

Мэр Вентспилса рассказывал о том, как солдаты НАТО, пьяные, мочились на витрины магазинов, рвали цветы с клумб, чтобы подарить проституткам, распивали спиртное в общественных местах, а потом их там же тошнило. Но чиновника не поддержали, а обвинили в пособничестве «российской пропаганде».

«Получается, что не военные НАТО вели себя неподобающим образом, а я, пьяный, мочился в общественных местах и портил клумбы! Это абсурд», — сказал тогда он.

В 2016 году в Литве американские солдаты, изрядно выпив, устроили погром в аквапарке, а потом домогались сотрудниц. В 2015 году в Риге пьяный натовец устроил крупное ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе российский гонщик Василий Грязин. Его госпитализировали с переломами обеих ног, а виновника аварии просто отпустили, после чего он скрылся от правосудия, писала «Газета.ru».

Ранее латвийский парламентарий Янис Адамсонс предупреждал, что американские солдаты НАТО чувствуют в Европе вседозволенность, потому что они в любом случае не будут отвечать перед законом за границей.

«И они это знают. Поэтому и наступает, извините за грубость, пофигизм: типа, мы сейчас вам ваше место покажем», — приводила его слова Lenta.ru.

А рассекреченные ресурсом Wikileaks в 2010 году документы Министерства обороны США раскрыли еще более вопиющие преступления американских военных. В бумагах говорилось о том, как в 2007 году натовцы устроили стрельбу в толпе в Багдаде, в результате которой погибли 20 мирных жителей, передавал Life.

Беспредел солдат НАТО известен не понаслышке и японцам. Там еще в 1995 году прогремела история о групповом изнасиловании школьницы американскими военными. После этого в стране начались массовые протесты, так что виновных даже посадили в тюрьму, а численность натовцев сократили, говорилось в публикации телеканала «Звезда».

Но на этом преступления против половой неприкосновенности японок со стороны солдат Североатлантического альянса, к сожалению, не прекратились. Громкие случаи изнасилований натовцами были в 2002, 2006, 2008 и 2012 годах. А в 2016 году американский морпех не только изнасиловал, но и убил местную жительницу.

Тревожные новости уже приходили и с Украины, где также размещался контингент НАТО. В октябре 2021 года четверо солдат Альянса пытались изнасиловать двух новобранцев ВСУ, передавал канал РЕН ТВ.