После громкого анонса нового молитвенного девайса от Папы Римского — умных четок — РПЦ, кажется, решила ответить, причем не менее громким заявлением. Телеканал «Спас» объявил, что в ноябре в Нило-Столобенской пустыни для съемок реалити-шоу распахнет свои двери мужской монастырь. Так ли плоха идея, рассуждает колумнист «360».

С культурной точки зрения проект «Остров», задуманный генеральным директором «Спаса» Борисом Корчевниковым, мог бы стать сенсацией. Многих — не только верующих — наверняка привлечет возможность увидеть изнутри жизнь православного монастыря. У нас есть некоторое представление о том, как устроен монашеский быт: физический труд, молитвы, снова физический труд. Но в большинстве случаев на этом наша осведомленность заканчивается. Конечно, некоторые произведения литературы, в основном зарубежной, могут немного дополнить эту картину беседами с наставником, временем в келье и подобными занятиями. Но ведь не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

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Так что если продюсеры и сценаристы хорошо постараются и успеют к ноябрю четко продумать то, что должно будет происходить перед телевизионными камерами в монастыре и при этом не превратят это в православный «Дом 2», то им останется только поаплодировать. Программа такого рода, снятая на должном уровне, могла бы уйти за пределы «Спаса» и даже страны в целом — наверняка за рубежом бы тоже нашлись желающие проникнуть в быт православного монастыря с многовековой историей, тем более что в XXI веке особенно интересно, как и зачем люди уходят от мирской жизни.

Тем более что к успеху шоу есть все предпосылки: живописная природа, энтузиазм создателей, открытость шоу для участников, которая, наверное, должна показать соответствующую открытость православной церкви в целом. Ведь теоретически каждый может попасть в монастырь, чтобы найти «ответы на вопросы, которые давно беспокоят».

Но, как и везде, есть нюанс — его отметил в разговоре с «360» протоиерей Всеволод Чаплин. Дело в том, что монастырь Нилова Пустошь, где будут проходить съемки, — один из наиболее благоустроенных в России. Получается, что вместо «Форта Боярда» участники, скорее, получат курорт, в то время как во многих православных монастырях по всей стране нет толп паломников, хорошего ремонта, большой монашеской братии. Там, по словам Чаплина, могут жить по два-три монаха на весь монастырь, при этом они все так же должны будут поддерживать его в хорошем состоянии своими силами.

И сразу же возникает вопрос: что это за смирение и «уразумление Господне», если монастырь уже не место добровольных лишений, куда уходят от мирской суеты, чтобы жить аскетично и строго, а красивая картинка для туристов и паломников, а заодно и для телеканала «Спас»?

При этом «Остров» не должен стать скучной пародией на документальный фильм о монастырской жизни. В конце концов, люди, несмотря на антураж православного монастыря и репутацию канала-инициатора, ждут, что «Остров» будет этаким «Фортом Боярдом» с налетом религиозности, а не санаторием с православным уклоном. Что участники будут сталкиваться с испытаниями, что зрителю покажут живые эмоции, а не просто копание в грядках и уход новоприбывших «послушников» за коровами. Как «Спас» собирается выдержать планку приличия и не потерять интерес аудитории — хороший вопрос, ответ на который мы получим уже в ноябре.

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