Кто-то устроил беспорядки в селах, где казахи живут с дунганами и русскими. Но дело может быть в наркотиках

Сотни раненых и 10 убитых, сожженные дома и автомобили, а теперь еще и 90 уголовных дел — вот результат массового побоища, которое произошло 7 февраля в нескольких деревнях на юге Казахстана. В МВД говорят, что провокаторы пытались раздуть межэтнический конфликт — там бок о бок живут казахи, русские, дунгане и уйгуры. Но есть и другая версия — борьба за территорию у местных наркобаронов.

Драки и поджоги

Беспорядки начались с конфликта на дороге в Кордайском районе, а через несколько часов в соседнем селе Масанчи произошло побоище.

Как рассказывал замглавы МВД республики Алексей Калайчиди, конфликт начался с того, что водители из двух сел не смогли поделить дорогу и подрались. Полицейские вмешались, но участники драки распространили в соцсетях призывы наказать оппонентов. К вечеру в село Масанчи съехались около 70 человек и началась драка.

К беспорядкам подключились в селах Каракемер, Булар Батыр, Сортобе, Карасу, Аукатты — участвовали до 300 человек. Поджигали жилые дома, административные здания и автомобили. Провокаторы снимали происходящее и публиковали ролики в соцетях. В результате в Кордайском районе ввели режим ЧС, после чего удалось локализовать конфликт.

Провокации в Алма-Ате

Погибли 10 человек, еще 178, в том числе 19 полицейских, пострадали, отмечали в республиканском Минздраве. За ночь сгорели 39 жилых домов, 17 коммерческих объектов и 47 автомобилей. Полицейские установили основного провокатора, задержали 50 участников драки, а теперь возбудили 90 уголовных дел.

После случившегося в Жамбыльской области сменили глав департамента комитета национальной безопасности, прокуратуры, полиции и акима — то есть главу администрации. Также постов лишились главы Кордайского района и местной полиции.

Провокаторы пытались перевести конфликт в межнациональную плоскость, устроив драки и в Алма-Ате. Дело в том, что в Казахстане живет 62 тысячи дунган — потомков китайцев, бежавших из страны в XIX веке. Чтобы предупредить новые побоища, аким города Бакытжан Сагинтаев и директора местных базаров закрыли рынки.

«Мы считаем, что решение было правильным, так как утром пришли молодые люди к тем базарам, где в основном торговцами являются люди дунганской национальности. Они увидели, что все базары закрыты и никого нет. С ними сотрудники полиции провели разъяснительную работу, и они разошлись», — пояснил аким.

Дунгане и казахи

26% населения Кордайского района — дунгане, 10% — русские. В 13-тысячном Масанчи их около 12 тысяч человек, остальные казахи и русские. Еще около 60 тысяч представителей той народности проживают в соседней Киргизии.

Житель Масанчи Фарид пояснил изданию «Подъем», что подравшимися водителями были дунганин и казах. «По всем рассылкам ложное сообщение прошло, и всех агрессивных казахов призвали нападать. Они громили все подряд, не смотрели, дома это пожилых людей или не пожилых», — рассказывал он.

Другой местный житель, потерявший в побоище друга, пояснил, что ранее таких проблем в селе не было. 140 лет дунгане и казахи жили в мире и согласии. «Казахи спасали и прятали наших жен и сестер, когда это было нужно. Мы учимся в одной школе, вместе работаем. У нас браки межэтнические. Никогда не было проблем на этнической почве», — добавил он.

Похороны погибших в массовых беспорядках в Кордайском районе. Источник фото: РИА «Новости»

Русским безопасно

Житель Кордая Алексей рассказал «360», что таких массовых драк в Казахстане почти не бывает. К выходцам из России в стране относятся хорошо, по национальному признаку не ущемляют. Конфликты если и случаются, то не межэтнические, а бытовые.

«Кордай — районный центр, русских тут довольно много. Основная часть школ — русскоязычные, русских тут многие любят. Основная часть моих друзей — казахи, уйгуры, турки, азербайджанцы, метисы. Казахи очень дружелюбный и гостеприимный народ, и всякая агрессия в сторону других наций им не к чему», — добавил Алексей.

Никакой угрозы для русских в Казахстане нет, заявил «360» председатель Ассоциации религиозных объединений Казахстана Александр Клюшев. Но последние два года действительно возникают межэтнические конфликты. Один из них, с участием азербайджанской диаспоры, случился недавно в Карагандинской области. До этого была стычка на стройке в Астане между казахстанскими и индийскими рабочими, беспорядки на нефтяном месторождении Тенгиз и так далее.

«Но мы не наблюдаем какого-то ярко выраженного агрессивного отношения к славянским народностям. Когда возникают такие инциденты, они касаются конкретных диаспор, которые там локально сосредоточены. А русские не живут локально, как, например, армянская или дунганская диаспоры», — добавил он.

Сгоревший дом в поселке Масанчи. Источник фото: РИА «Новости»

Криминальный след

10 февраля Масанчи посетили волонтеры общественного движения «Я Алмаатинец». Лидер организации Константин Авершин пообщался с оставшимися жителями и пришел к выводу, что побоище было срежиссированной акцией. В беспорядках участвовали приезжие. А местные казахи помогали и прятали соседей-дунган, пытались остановить тех, кто брал в руки огнестрельное оружие.

«Местные говорят, что давно все здесь живут и знают друг друга в лицо, а тех, кто нападал, их не знают. Ощущение, что все было спланировано, потому что, по словам жителей, у погромщиков, кроме охотничьего оружия, были и пистолеты», — добавил Авершин.

Как отмечала газета «Вечерний Бишкек», возможно, под межнациональный конфликт замаскировали криминальные разборки, организованные группировкой Серика Головы. Вор в законе контролирует наркотрафик на юге Казахстана. Не исключено, что в приграничной Жамбыльской области наметился передел сфер влияния. Если это так, становится ясно, почему конфликт принял массовый характер, откуда у «сельчан» взялись пистолеты и почему уволили так много чиновников и правоохранителей.

Бегство из дома

После столкновений около 20 тысяч казахстанских дунган бежали из сел. Порядка 10 тысяч уехали в соседнюю Киргизию. Через несколько дней люди начали возвращаться в родные села.

«За последние три дня много наших граждан бежало в Кыргызстан. За эти два дня вернулись восемь тысяч граждан. Со вчерашнего дня работают в штатном режиме все детсады и школы. Работают торговые точки», — рассказал новый аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Но около двух тысяч человек пока остаются в Киргизии. Большинство живут в городе Токмок у родственников, знакомых или просто неравнодушных людей. В городской мечети организовали для беженцев бесплатное горячее питание.