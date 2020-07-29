Афроамериканец ворвался на митинг и послал на три буквы BLM. Беспорядки надоели даже тем, кого они защищают

В Сети набирает популярность видео, на котором темнокожий парень врывается на митинг Black Lives Matter и выступает против этого движения. Это не единственный случай, когда афроамериканцы и не только негативно реагируют на идущие по стране протесты. «360» выяснил, как еще люди выказывали свое недовольство BLM.

«Все жизни важны!»

В Сиэтле темнокожий молодой человек ворвался на очередной митинг BLM и начал крушить баррикады демонстрантов. Парень многократно выкрикивал: «Все жизни важны!» При этом афроамериканец послал на три буквы движение за жизни темнокожих. В это время на него кричала одна из участниц протеста, которая требовала, чтобы парень убрался с места, где проходила демонстрация.

В Twitter парня уже окрестили героем и патриотом и добавили, что он говорил от лица многих других афроамериканцев, которые молчат.

«Да благословит его Бог», — написал пользователь Ashley.

«Мурашки. И лицемерие этой белой девушки, говорящей темнокожему мужчине: „Убирайся отсюда!“ Невероятно», — пишет Freedom.

«Этот человек не должен быть единственным, кто берется», — добавил Joseph Ryder.

«Верните полицию!»

Популярным в Сети еще в июле стало другое видео. На нем афроамериканка облила черной краской надпись Black Lives Matter («Жизни черных важны») напротив небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке, пишет Daily Mail. Во время происходящего девушка выкрикивала: «Верните полицию!»

При этом героиню ролика и еще одну темнокожую женщину, которая участвовала в ликвидации надписи, арестовали прямо на месте. Местные СМИ расценивают подобные действия как акт вандализма. Во время задержания противниц движения за жизнь черных один из правоохранителей поскользнулся на краске и упал, при этом повредив голову и руку.

В департаменте полиции подчеркнули, что это уже не первый случай, когда надпись напротив небоскреба Trump Tower пытаются замазать. Уже трижды на нее выливали краску разного цвета.

Автомобиль въехал в толпу протестующих

Противники движения ВLМ иногда выражают свое недовольство и более радикальными методами. Так, в Сиэтле в начале июля автомобиль въехал в толпу протестующих, объехав ограждение и попав на частично перекрытую специально для демонстрантов проезжую часть, передает ABC News.

Одна женщина серьезно пострадала, другая — скончалась в больнице из-за полученных травм. Водителя задержали. Им оказался 27-летний Давит Келет, темнокожий. Его поместили в тюрьму округа Кинг. Суд над ним прошел 22 июля. Молодому человеку предъявили обвинения сразу по нескольким статьям, в том числе неосторожное вождение и убийство. Следующее слушание состоится 10 августа, пишет KOMO News.

«Жизни белых важны»

24-летний болельщик английского клуба «Бернли» Джейк Хеппл во время матча английской Премьер-лиги организовал запуск самолета с баннером White Lives Matter («Жизни белых важны»), как сообщило издание Sky News. Воздушное судно пролетело над стадионом «Манчестер Сити» перед началом матча против «Бернли». Это произошло как раз тот момент, когда футболисты встали на одно колено в поддержку движения BLM.

Этот жест стоил мужчине работы. Его уволили из компании Paradigm Precision, где парень работал сварщиком. В организации объяснили, что «не терпят расизм ни в какой форме». В беседе с Daily Mail Хеппл, в свою очередь, пояснил, что его пытаются выставить расистом, хотя он таковым не является.

«Я поддерживаю дружеские отношения с представителями разных рас. На проведение акции меня вдохновило движение Black Lives Movement. Никого не хотел обидеть. Я считаю, что важно отметить, что жизни белых людей тоже важны», — заявил Хеппл.

Стоит отметить, что запуск самолета — дело недешевое. Один уволенный его не потянул. В сборе нужной суммы участвовали еще около 60 человек. На реализацию задумки они потратили 600 фунтов стерлингов (примерно 51 тысячу рублей).