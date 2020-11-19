С очередным сомнительным заявлением в своей программе «Жить здорово!» на Первом канале выступила Елена Малышева. Она уверена, что простой черный перец спасет россиян от коронавируса. Таких мифов, распространяемых даже самими врачами, много. Но правда в том, что это всего лишь мифы — от болезней они не спасают.

Выпить

Список продуктов, которые якобы защищают от коронавируса, довольно велик, из него даже можно собрать неплохое меню для новогоднего застолья. Например, в народе распространено мнение, что водка, этанол и другие виды спирта могут помочь при коронавирусе.

Действительно, если помогает обработка рук антисептиком, почему не поможет обработка внутренностей спиртом? Но врачи уверены, что простое употребление алкоголя никак не поможет предотвратить развитие болезни и тем более не поспособствует ее лечению.

При коронавирусной инфекции также предлагали пить красное вино, ученые даже публиковали работы о пользе этого напитка при COVID-19, но никаких реальных подтверждений так и не нашли.

Немецкие ученые обнаружили, что черноплодная рябина может оказать разрушительное воздействие на коронавирус, аналогичным действием якобы обладает гранатовый сок. То же говорили и о других соках, морсах, компотах и даже зеленом чае — в этих напитках есть кислая среда и растительные полифенолы, которые якобы губят вирус в организме.

В соцсетях предлагают пить от коронавируса «Швепс». Заблуждение о том, что эта газировка может предотвратить появление коронавируса, появилось из-за того, что в производстве «Швепса» в небольших дозах используется хинин. Этот алкалоид считается одним из средств против малярии. По аналогии целебное действие приписали ему и в отношении COVID-19.

Есть и более радикальные народные средства. Некоторые верят в то, что если выпить раствор соды натощак, уксус или перекись водорода, то это поможет уберечься от коронавируса и укрепить иммунитет. Однако подобные манипуляции скорее навредят и ослабят организм, уверены врачи.

Закусить

Елена Малышева не боится коронавируса и периодически появляется на публике без средств индивидуальной защиты. Теперь телеведущая раскрыла свой секрет. Индийские ученые исследовали специи и выяснили, что черный перец якобы лучше других помогает защититься от коронавируса. Пиперин, содержащийся в перце, якобы способен блокировать действие частиц коронавируса SARS-CoV-2. Однако никаких доказательств того, что употребление перца может помочь от коронавируса, пока нет, так что не стоит лишний раз травмировать желудок, если вы не любитель острого.

Чудесные целебные свойства при любой болезни традиционно приписывают луку, чесноку, имбирю и лимону. Эти продукты богаты витаминами, поэтому многие верят, что их употребление может помочь не заразиться коронавирусом. Однако никакой прямой связи между потреблением этих продуктов и заболеваемостью нет.

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников заявляли, что спастись от вируса поможет треска и минтай. В этой рыбе действительно содержатся различные витамины и жиры, но никаких доказательств того, что продукты могут как-то повлиять на болезнь, естественно, нет.

По мнению некоторых диетологов, такие продукты, как яйца, сливочное масло, сыр, орехи, облепиха и многих других, могут поспособствовать выработке иммунитета против коронавируса благодаря высокому содержанию витаминов в них. Однако никаких доказательств таким предположениям нет.

Обработать снаружи

Британские ученые, в свою очередь, выступили с заявлением о том, что жидкость для полоскания полости рта якобы может предотвратить заражение коронавирусом. Эксперты ВОЗ добавляют, что промывание носа и горла раствором соли тоже не спасет от заболевания.

В интернете активно советуют принимать горячие ванны, ходить в баню и всеми силами повышать температуру окружающей среды, хотя врачи доказали, что коронавирус одинаково хорошо распространяется и при высоких, и при низких температурах. Это подтверждает высокая заболеваемость как в Африке, так и в Канаде.

Другие знатоки рекомендуют растираться спиртом или курдючным жиром, чтобы продезинфицировать кожу и подольше сохранить тепло. Это объясняют тем, что тугоплавкие животные жиры создают на коже пленку и обладают согревающим эффектом. Однако эффективность этих методов при коронавирусе не доказана.