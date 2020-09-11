Бесплатный проезд за счет автомобилистов. Пять причин, почему так нельзя делать в России

Общественный транспорт может стать бесплатным к 2035 году. Такой сценарий возможен только в случае, если водители обычных машин и перевозчики будут платить за проезд до дорогам. Но реально ли это в России?

К 2035 году общественный транспорт может стать бесплатным, считают в Минтрансе. У РБК появился обновленный проект транспортной стратегии ведомства, подлинность которого подтвердил представитель Российского союза промышленников и предпринимателей — именно туда министерство отправило стратегию для ознакомления.

У бесплатного транспорта будут последствия для простых автомобилистов. Платными собираются сделать дороги регионального значения. В проекте стратегии говорится, что одной из главных целей такого сценария является стимулирование населения пользоваться общественным транспортом.

Если проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях станет бесплатным, то водители почувствуют на себе действие механизма «пользователь платит». Схема предусматривает, что с 2025 года за проезд по региональным дорогам нужно будет платить, а к 2035 деньги будут брать со «всех категорий пользователей дорог». Механизм, уверены в Минтрансе, поможет финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование как перевозчиками, так и населением.

Такой формат нужен, чтобы как можно больше людей ездили на общественном транспорте в крупных городах. В докладе Минтранс отметил, что этот вид передвижения пользуется меньшей популярностью у россиян, потому что «кардинально улучшились дорожные условия».

Источник фото: РИА «Новости» / Евгений Одиноков

Старший научный сотрудник института экономики транспорта и транспортной политики ГУ ВШЭ Екатерина Решетова в беседе с «360» сказала, что сейчас действительно выделяются огромные деньги на общественный транспорт из государственного бюджета, потому что даже существующие тарифы не позволяют окупить затраты на него.

Если будет бесплатным общественный транспорт, вся нагрузка ляжет на бюджеты и придется это каким-то образом распределять среди налогоплательщиков Екатерина Решетова.

Пять сложностей

Эксперт по городскому транспорту Роберт Ян рассказал «360», что механизм, предложенный Минтрансом, может сработать только в случае продуманной реализации. По мнению специалиста, аналитики ведомства оценили затраты на контроль оплаты, оборудование и контролеров в общественном транспорте и пришли к выводу, что они сводят на нет выгоду для бюджета. То есть, государство почти ничего не получает от существующего формата, поэтому транспорт можно сделать бесплатным. Главное продумать способ реализации — за что именно будут платить водители и перевозчики.

По словам Яна, в существующем механизме есть проблемы в организационном плане, а если сделать бесплатным общественный транспорт, то в этих условиях появляется целых пять проблем. Первая — потери бюджета.

Во-первых, сейчас у нас общественный транспорт дотационный и плата за проезд компенсирует часть затрат местных властей. Это не федеральный бюджет, это местные власти. Местный бюджет ограничен. Запуск нового маршрута для многих городов это событие Роберт Ян.

Источник фото: РИА «Новости» / Евгений Самарин

Вторая проблема — сложность в закупке современных транспортных средств. Регионы не могут покупать новые автобусы, троллейбусы или трамваи, а если проезд в них сделать бесплатным, то качество поездок снизится еще сильнее. Возможно, у людей будет обратная реакция, и они вообще расхотят пользоваться общественным транспортом и будут стремиться приобрести личные автомобили.

В качестве третьей причины, почему с бесплатным общественным транспортом появятся проблемы, Ян назвал коррупцию. По его словам, в тех проектах, где государственное финансирование составляет 100%, появляется коррупционная составляющая. Когда тендеров нет и все финансирование идет из бюджета, возможностей для финансовых махинаций становится больше.

По словам Яна, в России есть недостатки по распределению бюджетов между федеральным центром и местными властями. Если у местных властей забирают вопросы финансирования транспорта, платежи граждан будут собираться на региональном или федеральном уровнях, то есть будет обязательно перераспределение бюджетов. Это четвертая причина.

Лишний миллион не дадут в город — остановятся маршруты, потому что не будет у местных властей денег, чтобы маршрут организовать. Возникнет спрос и нужно будет ждать нового бюджетного плана, чтобы запустить. Сейчас это более быстро на уровне региона можно сделать Роберт Ян.

Заключительная причина — региональным властям нужно будет качественнее отчитываться за расход денег. Плюс вырастут требования к исполнителям — самим перевозчикам. У них и так довольно низкое финансирование, а повышенные требования могут вовсе оттолкнуть их от этой сферы деятельности. В некоторых городах исчезнет ряд маршрутов.

Источник фото: РИА «Новости» / Владимир Федоренко

Дороги, за которые уже заплатили

Вице-президент Национальный союз автомобилистов Ян Хайцеэр напомнил «360», что дороги в России строятся за счет налогоплательщиков, поэтому идея сделать проезд по ним платным — «ужасная». По его мнению, если механизм Минтранса заработает, то страна вернется к периоду, когда машины были роскошью, а не средством передвижения.

Полагаю, что к 2035 году ракеты на Луну будут взлетать регулярно, и вообще часть жителей Москвы переместится на Луну, чтобы не мешать чиновникам в этом городе, владельцам дорогостоящих автомобилей Ян Хайцеэр.

Цитаты выше — шутка. У Хайцеэра было и серьезное мнение на это счет. По его словам, деятельность правительства «уничтожает автолюбителей как класс». Если схема Минтранса сработает, то право ездить по той же Москве получат только состоятельные люди, которые могут позволить себе и дорогую машину, и возможность перемещаться по городу.