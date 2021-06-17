Бесплатный форс-мажор. Ливни на юге России не заставят туроператоров вернуть деньги за путевки

Проливные дожди накрыли Крым, Ростовскую область и Кубань. Непогода продлится еще несколько дней, но некоторые россияне уже запланировали отпуск в этих регионах. И если ехать человек передумает, то деньги вернет вряд ли.

В Керчи за минувшую ночь выпало полторы месячной нормы осадков. У местных жителей возникли проблемы с питьевой водой, в городе частично отключили электричество. Обрывы и повреждения привели к приостановке работы более 100 трансформаторных подстанций в Крыму. Из-за дождей в Анапе размыло набережную. Потопы ожидают на Черноморском побережье Кавказа, от Новороссийска до Тамани, и на востоке Крыма, в том числе в Феодосии.

Виноватых нет

Не всем хочется надеяться на авось и ехать туда, где обещают воды по колено. Турагент и руководитель ООО «Мир» Дмитрий Мир в беседе с «360» заметил, что данная ситуация подпадает под форс-мажор.

«В нем не виноват ни турист, ни туроператор. И тем более, не турагентство. Мало кто понимает, что туристические агентства — это розница, от которой вообще ничего не зависит», — подчеркнул он, сравнив работу турагентств с менеджерами по продажам.

И если в случае, например, с покупкой квартиры претензии предъявляют не сотруднику, а обанкротившейся компании, то в туризме наоборот. И даже в тех ситуациях, когда виноватых действительно нет — при тех же ливнях.

Туроператор, добавил Мир, не захочет возвращать деньги, поскольку сам не получит их от авиакомпании и отеля. Туристу, который по объективным причинам решит не ехать по уже купленной путевке, можно обратиться в суд. И здесь исход — 50 на 50.

Туркомпании при форс-мажорах не обязаны компенсировать потери туристам. А у них есть право лететь или не лететь, если рейс стоит и его не отменили. Если рейс сняли, то туроператор, естественно, должен возвращать стоимость [путевки] или предлагать альтернативу Дмитрий Мир турагент.

Результат при судебном разбирательстве, по мнению специалиста, не предскажет никто. Но юридически при форс-мажорах оператор не должен нести ответственность.

Отдых под рукой

Для хорошего отдыха иногда не нужно уезжать далеко. В Подмосковье нет моря, зато уже открылись 118 пляжей и 94 зоны отдыха. Водоемы очищены от ила и предметов, которые могут быть опасны для купающихся.

Пляжи оборудованы всем необходимым — кабинками для переодевания, туалетами и душевыми. На них дежурят спасатели, а дороги к побережью сделали удобными для маломобильных граждан и проезда скорых.

В число самых популярных пляжей Московской области входят Дзержинские, Волокушинский, Белопесоцкий карьеры, «Бухта радости» в Пирогове, озеро Сенеж, Новоалександрово, «Троицкое», «Малибу». Гостей всегда много на Голубом озере и острове Дракино.