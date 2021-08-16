ГИБДД выпустила на дороги беспилотники. Но им придется соответствовать

ГИБДД стала использовать беспилотники для выявления нарушений на дорогах. Проект запустили в 17 регионах, а год назад он показал свою эффективность в Краснодарском крае. Автоэксперты уверены, что это сократит нарушения на дорогах и потребует от ГИБДД новой квалификации.

ГИБДД и Росгвардия начали использовать беспилотники для выявления нарушений ПДД в 17 регионах. Дроны задействованы в Москве, Бурятии, Омской области, Пермском крае, Тюменской области, Свердловской области, Татарстане, Удмуртии, Амурской области, Ростовской области, Красноярском крае, Ингушетии, Новосибирской области, Адыгее, Воронежской области, Забайкальском крае.

Ведомство отметило, что дроны использовали на аварийно опасных участках дорог, где не установили автоматические комплексы фото- и видеофиксации. Их хотят использовать, чтобы выявлять такие нарушения ПДД, как пересечение разметки и выезд на встречку. Также с их помощью будут информировать о дорожной ситуации.

В тех местах, где использовали дроны, находились наряды ДПС, которым передавали информацию о правонарушениях. Сотрудники уже разбирались и привлекали нарушителей к ответственности. Через СМИ автомобилистов оповещали о контроле участков дорог.

Беспилотники уже применяли в 2020 году в Краснодарском крае для профилактики ДТП, связанных с выездом на встречную полосу. После анализа аварийности сформировали перечень участков дорог, на которых стоило использовать дроны. В результате на этих участках не произошло ни одного ДТП из-за пересечения встречной полосы, сообщил ТАСС. Во время рейдов сотрудники ДПС составили 202 административных протокола за выезд на встречку.

Роботы на службе ДПС

Новая мера ГИБДД имеет ряд плюсов. Автоюрист Дмитрий Славнов напомнил «360», что выявленное правонарушение — это в первую очередь безопасность для всех участников дорожного движения.

Если инспекторы запустили дроны и выявили движение по встречной полосе, то скажем им спасибо за то, что наши жизни и жизни других автовладельцев в безопасности. Ведь этот нарушитель не сбил кого-то, а заплатил штраф Дмитрий Славнов.

Он отметил, что считает нововведение эффективным, если дроны совместно с инспекторами смогут помочь выявлять нарушающих правила водителей.

Схожее мнение выразил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Он напомнил, что беспилотники зарекомендовали себя в военных действиях и также применяются в обычной жизни.

«Я думаю, что это эффективно, так как они оснащены передающим устройством: камерой слежения. То есть они фиксируют материал и передают. И можно посчитать и увидеть на фото все нарушения», — добавил автоэксперт.

Как улучшить систему

И хотя проект действительно поможет выявить нарушения ПДД, лекарством от неправильной езды автомобилистов он вряд ли станет. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов отметил, что если такие нарушения будут фиксироваться, то должен быть механизм неотвратимости наказания, который бы позволил водителю почувствовать, что он под контролем.

На данный момент такого механизма нет. И нужен он будет или нет, покажет эта практика Валерий Солдунов.

Собеседник также поделился мнением, что данные о нарушениях могут не всегда передаваться сотрудникам ДПС, а значит, и нарушитель не всегда будет наказан.

Между тем использование дронов повысит требования к ГИБДД. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков объяснил «360», что наличие на службе дронов требует высокой квалификации, техобслуживания, инвестирования и изменения в заполнении протоколов о правонарушении.

«Нарушения фиксирует не экипаж непосредственно, а камеры, которые установлены на дроне. Это работает, если ГИБДД в состоянии не только закупить оборудование, но и научить своих сотрудников грамотно и квалифицированно этим пользоваться. [Если эти условия выполнены, то] почему бы и нет», — отметил Кадаков.

Он добавил, что при использовании дронов придется постоянно обслуживать технику, проводить обучение сотрудников или нанимать человека, который будет управлять беспилотником.