Беспилотники-курьеры испытают в Великобритании. Технология все доступнее, но в России ее пока ждать не стоит

В 2020 году в Великобритании протестируют беспилотники, летающие вне зоны видимости операторов. Сейчас такие полеты запрещены. Если эксперименты пройдут успешно, компании смогут доставлять посылки дронами и вести различные аэрофотосъемки. «360» узнал, как с этим обстоят дела в России.

В Великобритании начнутся испытания малых беспилотников, летающих на расстояния до 80 километров, то есть вне прямой зоны видимости операторов. Пока они запрещены, но в декабре 2019 года Управление гражданской авиации (CAA) опубликовало руководство, направленное на то, чтобы сделать такие полеты дронов «повседневным явлением».

Оператор в диспетчерской «будет контролировать полуавтономные беспилотники, первоначально проводя инспекции на стартовых площадках», пишет The Daily Mail. Если испытания пройдут успешно, в будущем компании смогут доставлять при помощи дронов посылки, вести аэрофотосъемки инфраструктуры и строек, мест аварий и преступлений.

Сейчас владельцы дронов не могут поднимать их выше 122 метров и обязаны держать в поле видимости, чтобы они не сталкивались с другими БПЛА. Тесты по новым правилам проведут несколько компаний, в частности, девелопер Skanska. В феврале организация проведет эксперимент с дроном DJI S900, проверяющим работу инженеров и архитекторов на стройках. В САА разработку технологии для беспилотных полетов и проведение испытаний по новым правилам подтвердили.

«Возможность беспилотного полета за пределами визуальной линии видимости — это игровой чейнджер, дающий возможность беспилотным транспортным средствам контролировать критическую инфраструктуру, осуществлять поставки и поддерживать нашу повседневную жизнь эффективным и экологически чистым способом», — заявил представитель САА Дэвид Тейт.

В России

В апреле 2019 года «Российская газета» писала, что в Минтрансе разрабатывают поправки в воздушное законодательство для возможности рыночного использования БПЛА. В России испытания беспилотников для доставок грузов проводят Сбербанк и «Почта России» ведут. На запросы «360» компании не ответили.

Ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов сообщил «360», что законодательство, легализующее применение беспилотников в гражданской области пока еще формируется. На процесс оказывают влияние разные силы. С одной стороны — разработчики и эксплуатанты, заинтересованные в продажах техники и расширении спектра ее применения.

С другой стоят госструктуры, в том числе, отвечающие за безопасность, знающие о рисках использования БПЛА в военной и гражданских сферах. Поэтому процесс движется как маятник, то в одну, то в другую сторону. В каком месте он остановится — пока вопрос открытый.

«Я думаю, что такой живой процесс совершенствования законодательства продолжится в ближайшие годы. Хорошо, что к этому о стороны эксплуатантов подключены такие влиятельные структуры как Сбербанк и „Почта России“, которые имеют определенный потенциал для влияния. Я думаю, что стоит ожидать каких-то положительных подвижек в этом вопросе», — сказал Федутинов.

Перспективы и риски

Эксперт пояснил, что в ближайшие годы из-за нерешенных вопросов безопасности даже в крупных городах России вряд ли появится услуга доставки посылок или заказов дронами. Скорее можно ожидать, что таким образов будут перевозить грузы на малозаселенных территориях, где прочие виды доставки осложнены отсутствием, например, дорог и другой транспортной инфраструктуры.

Хакер Денис Буравцов рассказал «360», что существуют средства радиоэлектронной борьбы, помогающие перехватить управление и принудительно сажать дроны. Ими пользуются военные и правоохранители. Но нет гарантий, что приспособлениями не начнут пользоваться хакеры, чтобы перехватывать крупные и ценные грузы.

«Либо это будут атака на центры управления беспилотниками, чтобы им поменять курс, чтобы можно было его где-то перехватить или поменять адрес доставки. Но пока это все вилами по воде писано. Потому что готового проекта нет и не совсем понятно, как это будет работать», — заключил Буравцев.