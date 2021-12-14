«Воюет робот, а не человек». Беспилотник-невидимка готовится выйти на охоту

В России впервые показали ударный беспилотник «Охотник» с плоским соплом. Это означает завершение сборки изделия и его подготовку к полетам. «Охотник» уникален. Он почти невидим для противника, может работать как самостоятельно, так и в группе с другими самолетами, а также служить складом боеприпасов. Такой вид техники сейчас очень популярен во всем мире, так как помогает уберечь пилота от опасности в бою.

Выкатка беспилотника С-70 «Охотник»

На Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени В. П. Чкалова выкатили первый летный образец ударного беспилотника С-70 «Охотник», сообщили на официальном сайте Ростеха. На мероприятии замминистра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко подчеркнул, что «Охотник» — высокоинтеллектуальная система, которая может решать множество задач — как одиночно, так и группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации.

«В БПЛА (беспилотный летательный аппарат — прим. ред.) сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные (единичные) иностранные аналоги», — отметил Алексей Криворучко.

Источник фото: rostec.ru

По его словам, выкатка БПЛА обозначила завершение сборки изделия, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием, а также переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету.

Первый в своем роде

Этот экземпляр беспилотника стал первым, оснащенным плоским реактивным соплом, что снижает его радиолокационную заметность. «Охотник» изготовили по схеме «летающее крыло», с использованием специальных покрытий и материалов. Именно они делают его обнаружение с помощью радиолокационных средств практически невозможным. Также «Охотник» оборудовали аппаратурой для радиотехнической, оптико-электронной и других видов разведки.

Более того, этот БПЛА может брать на борт большое количество боеприпасов: бомбы свободного падения, ракеты, в том числе ракеты «воздух — воздух» и «воздух — земля». То есть беспилотник может работать практически по любым целям. Об этом «360» рассказал военный обозреватель, полковник запаса Виктор Литовкин.

«Может летать на очень приличные расстояния, свыше тысячи километров, может быть, и на несколько тысяч километров. Может работать во взаимодействии с летчиком-оператором многофункционального истребителя пятого поколения Су-57, ну и может управляться оператором с земли», — пояснил Литовкин.

По его словам, С-70 «Охотник» может работать как узел связи и управления, а также может становиться частью некого «роя» беспилотников, которые способны атаковать большие авианосные соединения.

У него много достоинств должно быть, пока мы всех не знаем. Это экспериментальный образец. Он будет еще проходить испытания, так что окончательная доводка самолета еще впереди Виктор Литовкин военный обозреватель, полковник запаса.

Более того, «Охотник» может рассматриваться как некий склад вооружения. Об этом «360» рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. Он отметил, что за счет этого беспилотника прямо во время воздушного боя можно безопасно подходить к местам, где действует авиация противника, и наносить удары.

Сложность сборки

Как отметил Криворучко, для производства «Охотника» требуется наладить полный цикл разработки и испытаний всех комплектующих. Собрать его из доступных на рынке деталей, как большинство зарубежных беспилотников, невозможно. Однако Россия сама в состоянии сделать беспилотник без обращения к международному рынку, уверен Литовкин.

С-70 «Охотник» по заказу Минобороны разрабатывал Новосибирский авиазавод имени В. П. Чкалова компании «Сухой» с 2012 года. Впервые беспилотник подняли в воздух летом 2019 года. Тогда полет продлился более 20 минут. Беспилотник облетел аэродром на высоте примерно 600 метров несколько раз. После этого он успешно сел. Техникой управлял оператор. Второй полет прошел уже осенью того же года — в паре с истребителем Су-57. Он длился более 30 минут.

Война роботов

В последнее время в мире уделяется большое внимание беспилотникам. Происходит это по той причине, что их использование может защитить человека, который находится либо на земле, либо в другом самолете, отметил Литовкин.

«Воюет робот, а не человек. Конечно, человек управляет роботом, составляет программу полета работа, но все равно это максимальная защита человека от ударов авиации, артиллерии и так далее. Человек отделен от техники и расстоянием, и спецификой действий этой техники», — пояснил военный обозреватель.

Он напомнил, что техника такого типа есть не только в воздухе, но и в море и на земле. Концепция беспилотников существует давно. Первыми, кто сделал подобные аппараты, были американцы, напомнил Орлов.

«Мы фактически вторая страна, которая разработала беспилотник, который может действовать фактически как самостоятельно, так и в качестве склада вооружения. <…> Думаю, что в будущем тем более нужно понимать, что это пока только прототип, наши российские разработчики что-то добавят еще. Тогда мы уже поймем весь полный потенциал аппарата», — заключил Орлов.