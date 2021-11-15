Беспилотник Checkmate загрузят оружием под завязку. Он дешевле и опаснее пилотируемого аналога

Истребитель пятого поколения Checkmate «Ростех» впервые показали на авиасалоне «МАКС-2021» в Жуковском. На днях госкорпорация «Ростех» опубликовала ролик, в котором был замечен беспилотный вариант самолета. Его конфигурация совпадает с пилотируемой машиной. Отсутствует только кабина для летчика.

«Ростех» сообщил, что характеристики Checkmate во многом совпадают с американским F-35. При этом отечественный истребитель намного дешевле и может взять на борт рекордное количество вооружений.

Дешевле и опаснее

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов предположил, что появление беспилотной модификации истребителя Су-75 говорит о том, что в России началось конструирование истребителя шестого поколения. Эксперт также счел весьма перспективной разработку летательного аппарата именно с единственной силовой установкой. Они намного эффективнее. Попов сослался на опыт Великой Отечественной войны. К тому же, у серьезного противника, вроде стран НАТО, будут очень развиты средства ПВО. Следовательно, борьба авиации и противовоздушной обороны будет примерно 50 на 50.

«Это говорит о том, что первая волна истребителей может быть сбита или не полностью выполнить основную задачу. В этом случае эффективность применения однодвигательных самолетов возрастает», — объяснил Владимир Попов.

Ожидается, что однодвигательный Checkmate запустят в производство в 2026 году. Через три года начнется его серийный выпуск. Многофункциональная платформа будет формироваться под желания заказчика. В головной части будет организовано или место для второго пилота, или это будет беспилотник.

Безопасность и сертификация

Однако серьезная заявка на появление полноценной беспилотной летающей машины ставит на повестку дня другой вопрос. Когда может появиться автономный пассажирский летающий транспорт, доступный рядовому потребителю? По словам гендиректора компании по созданию дронов-такси Hover Александра Атаманова, в Москве это может произойти довольно скоро. Буквально в 2023–2025 годах. Он даже назвал примерную стоимость полета. Каждый километр обойдется пассажиру в 200 рублей.

Директор ГК «Беспилотные системы» (ООО «Финко») Максим Шинкевич в беседе с «360» заявил, что беспилотная авиация в России непременно будет развиваться. Уже сейчас в стране существует достаточное количество проектов. Но и в России, и во всем мире пока не смогли разработать пассажирские аппараты, гарантирующие безопасность пассажиров.

И здесь, на мой взгляд, в ближайшее время каких-то больших успехов ждать не стоит. К тому же, непонятно как сертифицировать беспилотные аппараты для перевозки пассажиров. Это даже не технический вопрос, потому что аэробусы, которые возят миллионы людей по всему миру, большую часть полета выполняют в автономном режиме Максим Шинкевич директор ГК «Беспилотные системы» (ООО «Финко»)

По мнению эксперта, это вопрос обязательно будет решен. Без гарантий безопасности пассажирские беспилотники никто в воздух не поднимет, да и пассажиры откажутся на них летать.

«Гражданских беспилотников на самом деле много. Они занимаются аэрофотосъемкой. Несколько десятков самолетов каждый день снимают объекты „Газпрома“ и „Роснефти“, они ищут утечки нефти и возможные нарушения. Беспилотники вообще используются довольно широко», — уточнил Шинкевич.

При этом, по самым пессимистичным прогнозам, появления автономного пассажирского транспорта ранее чем через пять лет ждать не стоит.