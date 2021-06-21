Штрафы за вечеринки вернулись с новой волной ковида. Беспечность обходится дорого

По России снова прокатилась волна антикарантинных вечеринок, причем участниками и организаторами были как простые россияне, так и, например, депутат. За беспечность одним приходится платить рублем, другим — репутацией, а третьим — жизнями. Но для некоторых собственное веселье все равно оказывается важнее здоровья.

Опасные танцы

В выходные Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) обнаружило в столице очередную несанкционированную вечеринку с танцами, диджеями и толпой людей без средств индивидуальной защиты. Команда Techno Rooms организовала вечеринку на Северном речном вокзале — теперь энтузиастов ждет миллионный штраф, ведь посетители грубо нарушали карантинные меры. Правда, если доказать, что антикарантинная вечерника нанесла вред чьему-то здоровью не удастся, сумма выплаты снизится до 300 тысяч рублей.

В столице разрешено проводить массовые мероприятия, если посетителей будет не более 1000 человек и у всех будут средства индивидуальной защиты. Благодаря такому послаблению некоторые заведения продолжают работать, но соблюдать меры предосторожности им сложно. Например, известные клубы Glastonberry и Gazgolder попались на пренебрежении здоровьем своих гостей — их ждут штрафы или закрытие.

Ранее в очередной раз за нарушение антиковидных мер закрыли одну из крупнейших московских концертных площадок — Adrenaline Stadium. Там в ходе крупного концерта заметили, что посетители не соблюдают социальную дистанцию и снимают маски. Клуб опечатали, его ждет штраф в полмиллиона рублей или три месяца приостановки работы. В 2020 году заведение дважды штрафовали за те же нарушения, однако это, очевидно, администрацию ничему не научило.

В Воронеже в начале июня на девять суток закрыли местный клуб «Аура» за многочисленные нарушения санитарных мер. Там не только не отменили «жаркую вечеринку», но и не обеспечили безопасные условия — с обеззараживателями воздуха, антисептиками и возможностью соблюдать социальную дистанцию. В результате на администрацию клуба составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, передает РИА «Воронеж».

В Северной столице 20 июня полиция накрыла фестиваль «Одиссея» на территории бывшего завода «Арсенал», сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Участники костюмированной вечеринки не соблюдали социальную дистанцию, а медицинских масок для защиты органов дыхания в костюмах не было.

Билеты на двухдневное мероприятие продавались в открытом доступе и без каких-либо предупреждений о рисках эпидемической обстановки. О том, что вечеринка не была согласована с властями, гости тоже не знали. Участников веселья штрафовать не стали, ограничились тем, что разогнали сборище.

Свадьба на 300 человек

В Бурятии депутат Народного хурала (парламента) республики, предположительно Тимур Немаев, в разгар третьей волны пандемии коронавируса устроил свадьбу на 300 человек, написали СМИ. Никто из гостей не соблюдал социальную дистанцию, не пользовался средствами индивидуальной защиты. При этом ситуация с коронавирусом в регионе одна из наиболее обостренных — заражение продолжается, а коечный фонд занят более чем на 90%.

Сотрудники Роспотребнадзора проверят заведение, где, по данным СМИ, праздновали высокопоставленные лица, с самими участниками обещали провести работу. Но пока никакого существенного наказания физическим лицам, посещающим такие мероприятия, закон не предусматривает.

Примеру следуют и простые жители региона. В Улан-Удэ, несмотря на запрет работы заведений общепита после 23:00, продолжают устраивать подпольные ночные вечеринки. Только за одну ночь правоохранители обнаружили 16 баров, клубов и ресторанов, которые продолжали работать вопреки запрету и не соблюдали при этом необходимые санитарные меры, сообщает БМК.

Не только Россия

Пренебрегают санитарными мерами предосторожности не только в России, но и за рубежом. Например, 20 июня в Латвии полиция устроила облаву на вечеринку на частной территории, сообщает издание «Ридус». В коттедже было всего 20 человек, но даже это в Латвии уже является нарушением, так что на хозяина дома завели административное дело. Участникам же опасного для здоровья веселья разъяснили суть карантинных мер и отпустили. Отмечается, что одним из нарушителей санитарных норм оказался общественный деятель из партии «Слуги народа», ранее призывавший всех прийти на вечеринку в честь сожжения масок.

Перед этим массовую вечеринку разгоняли в центре Парижа, передает РИА «Новости». Чтобы заставить угомониться весельчаков, нарушавших не только санитарные меры, но и комендантский час, полиция даже применила слезоточивый раз. Призывы собираться на площади перед Домом инвалидов для участия в тусовке публиковали в социальных сетях. Естественно, ни масок, ни перчаток у пришедших развлекаться не было.

В конце мая под раздачу попали и любители потанцевать из США. В Хантингтон-Бич задержали более 150 человек за шумное празднование на пляже, всего гостей было порядка 2,5 тысячи.

Правоохранители приехали на место, предупредили участников, что вечеринка не была санкционирована, и попросили разойтись, но те не захотели завершать веселье, передает NBC News. Накануне в том же месте была «репетиция» вечеринки, куда пришли порядка 400 человек. Они танцевали, выпивали и запускали фейерверки, а когда на пляж прибыла полиция, разбежались.