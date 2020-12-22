Бесогонство звезды «Битвы экстрасенсов». Издевательство над ребенком попало на видео, но суда может и не быть

Видео с «изгнанием бесов» из маленькой девочки участницей «Битвы экстрасенсов» Ириной Игнатенко заинтересовались следователи и прокуроры. Колдунья уверяет, что лечила ребенку травму и психическое расстройство. А адвокаты считают, что против Игнатенко должны возбудить дело. Только довести его до суда будет не так просто.

Видео с издевательствами над маленькой девочкой 15 декабря появилось в паблике «Тайная беседка битвы экстрасенсов» во «ВКонтакте». На нем участница 20 и 21 сезонов шоу Ирина Ингатенко изгоняет из маленькой девочки «бесов». Она окуривает ее дымом и зажимает рыдающему ребенку рот, в то время как двое взрослых прижимают девочку к полу. В комментарии под другим постом одна из поклонниц Игнатенко написала: «Ира сказала, что были довольны результатом».

В беседе с «360» Игнатенко пояснила, что любые психические расстройства являются последствием травмы. И человека можно вылечить, воздействуя импульсами на нервные окончания и голосовые связки. Перед изгнанием демонов Игнатенко проводит анализ и знакомится с историей болезни. Бывает, что отказывается от пациентов и направляет их лечиться в медучреждения.

«В оккультизме это называется бесогонством. Только звучит страшно. На самом деле используются обыкновенные травы, заговоры, введение человека в особый вид сознания — гипнотический сон, которым и возможно излечить его от этой травмы», — добавила она.

Заработать на детях

На видео обратила внимание адвокат Сталина Гуревич. По ее мнению, происходящее тянет минимум на статьи 117 УК РФ «Истязание» и 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». А если родители еще и заплатили колдунье, то есть вероятность появления дела о мошенничестве.

«Непонятно, где это снималось. На данный момент опознать возможно только саму Игнатенко. Поэтому я считаю, [необходимо,] чтобы здесь Следственный комитет подключался, ее допрашивал, где, когда и при каких обстоятельствах это было сделано. Потому что это запредельная история. Это мошенники, они зарабатывают деньги, используя детей», — сообщила «360» Гуревич.

Одно дело, когда взрослые люди по собственной воле платят шарлатанам за снятие венцов безденежья или безбрачия. И совсем другое, если в такие обряды втягивают беззащитных детей. За такое, уверена адвокат, нужно лишать свободы.

Гуревич уже обратилась в СКР, Общественную палату и к детским омбудсменам Анне Кузнецовой, Ольге Ярославской и Ксении Мишоновой с просьбой разобраться в ситуации. «Этим занимаются правоохранительные органы. Они выясняют, что это и где это было», — пояснила Мишонова «360».

В пресс-службе СКР сообщили о начале доследственной проверки. Отдельную работу проводит и Подольская городская прокуратура, где, предположительно, проживает Игнатенко.

Судебные сложности

В большинстве случаев экстрасенсы — это мошенники. Зачастую работают без сертификатов, сообщил «360» адвокат Евгений Харламов. Поэтому перед решением о возбуждении дела человека, а также то, в состоянии ли родители воспитывать дочь в безопасности, нужно проверить. Кроме этого, подвергшуюся экзекуции девочку необходимо показать психиатрам. Не исключено, что после изгнания демона она получила серьезную психологическую травму.

«И в отношении экстрасенса вопрос: методы, которые она использовали, есть ли в них прямая угроза жизни или здоровью. Нужна оценка. Конечно, если омбудсмен за это взялась, оценка будет дана. Особенно раз это связано с несовершеннолетним и не исключено, что этим займется Следственный комитет», — сказал он.

Если докажут, что такие истязания были систематическими, родителей могут лишить свободы на три года. Если же выяснится, что есть реальная угроза жизни и здоровью ребенка, то девочку могут изъять из семьи. Ну а Игнатенко действительно может грозить дело из-за мошенничества или за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Но до суда уголовные дела с колдунами, пояснил Харламов, доходят не всегда, и в основном это дела о мошенничестве вроде «обещал вылечить или вернуть мужа и не сделал».

«Как показывает практика, не так-то просто привлечь колдуна. Передача денег нигде же не фиксируется, расписки или чеки они не дают. А такие случаи, как сейчас, их вообще по пальцам пересчитать можно. Если дело будет возбуждено и доведено до суда, это будет хороший урок для остальных колдунов, которые творят такое же безобразие», — заключил адвокат.