Бесконтактные градусники почти пропали с прилавков. Их дефицит вполне реален

В последнее время в СМИ появилось много новостей о том, что бесконтактные термометры исчезли с полок российских аптек. Разбираемся, настал ли дефицит этих средств, который был с масками в начале пандемии?

СМИ со ссылкой на крупных игроков рынка фармацевтической розницы сообщили, что в России наблюдается дефицит бесконтактных медицинских термометров в аптеках. Журналисты пообщались с сетью «36,6», где сообщили, что пока устройства есть в продаже, но в небольшом количестве.

О сокращении предложений от поставщиков сообщила группа «Эркафарм» (сети «Доктор Столетов», «Озерки»). В аптеках вообще не осталось бесконтактных термометров.

Гендиректор сети аптек «Ригла» Александр Филиппов сообщил, что дефицит касается бесконтактных термометров, которые в том числе закупают организации. Крупные поставщики этих устройств, по словам Филиппова, возобновят поставки не раньше конца августа-сентября.

О проблемах с поставками бесконтактных термометров заявила глава томского департамента потребительского рынка Наталья Забавнова. По ее словам, в аптеках Томской области нет этих устройств. Местные СМИ со ссылкой на представителей крупных аптечных сетей сообщили, что поставки инфракрасных термометров прекратились в марте-апреле, когда закрылась государственная граница, а большинство таких устройств попадали в Россию из Китая.

Проблемы есть и в тюменских аптеках. Журналисты обзвонили семь сетей и везде получили ответ, что бесконтактных термометров нет в наличии.

Впрочем, не у всех есть проблемы. Инфракрасные термометры бесперебойно поставляют в аптечную сеть «Фармленд», а также онлайн-магазины, которым необязательно продавать термометры с регистрационными удостоверениями медицинских изделий.

Но все же ситуация сложная, так как, зайдя на тот же Ozon, можно заметить, что большинство товаров по ключевым словам «бесконтактный термометр» можно заказать только из-за рубежа (фиолетовая подпись).

Источник фото: скриншот с сайта онлайн-магазина Ozon

Даже те устройства, которые есть в наличии, далеко не всегда есть на складе. Например, одной модели осталось лишь три штуки.

Источник фото: скриншот с сайта онлайн-магазина Ozon

Если просто прописать в поисковике «бесконтактный градусник купить» и открыть раздел «Предложения магазинов», то там указано много торговых точек, где можно приобрести устройство. Однако дешевых вариантов в наличии нет. Минимальная цена — более пяти тысяч рублей.

В то же время на сайте Wildberries есть только 37 моделей бесконтактных термометров. Приятно то, что они есть в наличии и их можно заказать. Однако неизвестно, сколько штук осталось не складах.

Поставщики, производители, аптеки

TESTO

Менеджер по продажам поставщика измерительных приборов TESТО Евгений в беседе с «360» сказал, что их компания не занимается поставкой медицинских термометров, однако в марте и начале апреля был дефицит — тогда у них заказывали промышленные приборы, но чтобы измерять температуру тела.

Разница медицинского и промышленного термометра в том, что второй имеет большую погрешность, потому что у него больший диапазон измерения — например, одна модель может определять температуру от минус 200 до плюс 700 градусов. Другими словами, при измерении температуры тела человека промышленный термометр покажет значение примерно на два градуса выше или ниже. Но из-за дефицита компании все равно покупали устройство, чтобы измерять температуру тела сотрудников.

«Пироцельс»

У производителя пирометров (бесконтактный термометр) ООО КБ «ПИРОЦЕЛЬС» тоже были проблемы. Директор отдела продаж компании Елена Леовна сообщила «360», что с начала года на термометры был «величайший» спрос, поэтому заказы еле успевали выполнять. Сейчас тоже в «Пироцельс» обращаются с просьбой производить пирометры на заказ, но сотрудники не могут это делать из-за ограничительных мер.

«На градусники, конечно, спрос величайший с начала года был, сейчас стихло это. Дело в том, что производить [сейчас] мы не можем, потому что мы на карантине и к рабочему месту доступа нет», — сказала Леовна.

Источник фото: Pixabay

«Евромикс»

Компания «Евромикс» занимается приборостроением с 1997 года, разрабатывает и поставляет термометры для измерения температуры тела человека. В пресс-службе компании сказали «360», что она производит достаточно устройств, чтобы покрыть спрос. Там не стали отрицать, что он вырос после ввода ограничительных мер.

«В документах (указ мэра Москвы от 5 марта 2020 года „О введении режима повышенной готовности“ — прим. ред.) перечислены профилактические меры, чтобы сдержать распространение коронавируса среди жителей и гостей города. Один из основных пунктов — измерять температуру тела сотрудников на рабочих местах. В связи с этим значительно вырос спрос на данную модель. Мы стараемся поддерживать наличие на складе и реализовывать все запросы, которые к нам поступают», — сказали в пресс-службе.

Частные клиники

Учредитель сети частных аптек и бывший директор по развитию сети аптек A.v.e Group, «Горздрав», «36,6» Нодар Солярик поделился с «360», что есть дефицит всех медицинских товаров, в том числе бесконтактных термометров.