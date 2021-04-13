Бесконечный пожар. Почему «Невскую мануфактуру» не удается потушить

Здание «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге горит больше суток: пожар разрастался до 10 тысяч квадратных метров, но спасатели сумели его локализовать. Постройка двухвековой давности вспыхнула как спичка. Трудностей в тушении было много — от нерабочих систем в самом строении до ограниченных ресурсов спасателей. Но в том, что они сделали все возможное, сомнений быть не должно.

Систематические нарушения

«Невская мануфактура» вспыхнула в 12:35 12 апреля. С верхних этажей огонь быстро распространился на все здание, а затем перекинулся и на соседнюю постройку, где располагался хостел. Людей срочно эвакуировали, к тушению привлекли все силы города, включая военную авиацию.

Спустя полтора часа огонь охватил все здание мануфактуры. На пике горения площадь пожара перевалила за 10 тысяч квадратных метров, почти с самого начала ему был присвоен наивысший — пятый — уровень сложности. Из-за сильного ветра пожарным пришлось нелегко.

При тушении один из спасателей погиб, еще несколько человек серьезно пострадали. Позднее стало известно и о втором летальном исходе. Администрацию «Невской мануфактуры» уже задержали, на генерального директора и его заместителя завели уголовные дела об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Ранее было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

Претензии к руководителям «Невской мануфактуры» были давно. Сотрудники МЧС неоднократно приезжали с проверками и каждый раз обнаруживали одни и те же недоработки. Во время последней проверки в феврале 2021 года на мануфактуре нашли неработающую автоматическую систему пожаротушения.

Существенная часть недочетов была связана именно с системой обеспечения безопасности при пожарах: отсутствовали сигнализация, система дымоудаления и оповещения о пожаре. Не было и необходимого обслуживания и ремонта противопожарного оборудования. По данным издания Life, еще в 2018 году неизвестные срезали пожарные гидранты в здании «Невской мануфактуры», а также распределители воды в коридорах. За три года проблему так и не решили, несмотря на многочисленные жалобы арендаторов.

«Невская мануфактура» считается одним из старейших промышленных предприятий города, здание было признано объектом культурного наследия регионального значения. Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что историческую постройку необходимо будет восстановить, однако есть предположение, что пожар устроили специально — как раз для того, чтобы нивелировать ценность памятника архитектуры и получить право на застройку. По другой версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Неисправности и возраст

По мнению аттестованного спасателя МЧС РФ, эксперта по выживанию Эдуарда Халилова, одной из основных сложностей при тушении пожара на «Невской мануфактуре» мог стать возраст здания. Построенная в 1841 году мануфактура сохранила деревянные перекрытия, из-за чего огонь быстро распространился по всей территории.

«Огонь поедает все горючие материалы, к тому же одно дело с периферии тушить, а другое — добраться до эпицентра, но это практически невозможно», — объяснил Халилов.

Более того, по словам эксперта, принципы строительства за два века сильно изменились, в том числе и в отношении пожарной безопасности. Часто, по мнению эксперта по безопасности МЧС Михаила Макея, в старых зданиях установить все необходимое противопожарное оборудование трудно. Важную роль обычно играет нежелание собственников нарушать вид постройки.

«Современные здания строятся уже с большой поправкой на пожарную безопасность в плане материалов, высоты потолков, устойчивости здания и так далее. Бывает, что дома просто обрушиваются при пожаре, и в этом обрушении большое количество профессионалов могут остаться. Так что старые здания гораздо опаснее, из-за этого тоже возникает сложность», — добавил Халилов.

Макей также отметил, что спасатели могли потерять те «золотые минуты», когда пожар можно было локализовать. По некоторым данным, из-за многочисленных нарушений техники безопасности сотрудники МЧС могли потерять более трех часов в поисках возможности просто подключиться к воде. Главную же роль, по убеждению экспертов, сыграло то, что в помещениях подвела техника.

«Здание старое — это галочка при контроле. Особо контролируют наличие и работоспособность системы оповещения, пожаротушения, дымоулавливатели, дымоустранители и так далее. Скорее всего, думаю, фактор техники сыграл злую шутку», — заключил Макей.

Не первый случай

В январе 2021-го в Раменском загорелся ангар на территории мебельной фабрики. Помимо прочего, в помещениях находились и баллоны с пропаном, что сделало тушение особенно сложным. Площадь пожара превысила восемь тысяч квадратных метров. Пламя могло перекинуться на соседние здания. К счастью, обошлось без жертв.

В августе 2019 года в Невском районе Санкт-Петербурга тоже был пожар пятого ранга сложности. Тогда горело здание на Складской улице. Эвакуировать пришлось более 200 человек, а сам пожар смогли потушить только на вторые сутки. Площадь, охваченная огнем, переваливала за четыре тысячи квадратных метров, но за несколько часов горение сумели локализовать.

Виновниками произошедшего, писала «Фонтанка», называли сотрудников свечного производства, которые снимали помещение по этому адресу. Однако претензий к состоянию помещений не было — людей на улицу выгнала именно сирена сработавшей пожарной сигнализации.

В декабре того же года в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар площадью 12 тысяч квадратных метров, на место были вызваны более 200 спасателей и 49 единиц техники, а также два пожарных поезда. Здание полностью обрушилось к моменту ликвидации горения.

Подобных крупных пожаров по всей России происходит немало. Но чаще всего благодаря работе спасателей удается обойтись без жертв. В случае с пожаром на «Невской мануфактуре», по мнению Халилова, спасатели сделали все возможное для своевременной локализации горения.

«Нет никаких гарантий, что на всех пожарах будут выживать. Люди зачастую умирают от отравлений токсичным дымом, а не от огня», — объяснил Халилов.

Эксперт добавил, что 70% пожарных в городах оставляют для тушения огня в жилых домах. Мобилизовать всех их просто невозможно — иначе если где-то загорится жилое здание, город окажется без помощи. В том числе и поэтому ликвидация горения могла затянуться.