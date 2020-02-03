Найдена новая жертва Бермудского треугольника. Правда дьявольского места еще страшнее мифов

В Бермудском треугольнике нашли грузовое судно, пропавшее 100 лет назад. Ученые считают, что это пароход SS Cotopaxi, чей путь лежал из Южной Каролины на Кубу. Дьявольский треугольник давно получил звание паранормального места, где якобы происходят странные вещи: пропадают морские и воздушные суда. Чем известно найденное судно и что гласит городская легенда о треугольнике в Саргассовом море — в материале «360».

Это точно Cotopaxi?

На прошлой неделе морские археологи и исследователи нашли грузовое судно SS Cotopaxi, которое пропало почти 100 лет назад в районе Бермудского треугольника — в 65 километрах от побережья американского штата Флорида. О находке сообщили внуку Уильяма Майерса, который был капитаном Cotopaxi. Он подтвердил, что это то самое судно, которым командовал его дед.

Есть и другие аргументы в пользу того, что найденный на дне пароход — именно Cotopaxi. Доказательствами стали клапан, найденный неподалеку, и котлы, по размеру и длине походившие на те, что были у Cotopaxi.

Исследователи изучали и документы судебных дел, которые возбудили против владельца Cotopaxi — компании Clinchfield Navigation. Семьи погибших моряков в претензиях утверждали, что пароход не был приспособлен к суровым океаническим условиям. Президент компании все отрицал и заявлял, что винить нужно не Cotopaxi, а сильный шторм. В своих записях бизнесмен указывал последние координаты парохода — судно находилось в 65 километрах от места, где нашли обломки.

Эти аргументы уверили ученых, что найденное на дне судно — Cotopaxi. А ведь это не единственное утерянное плавсредство. В самом начале Первой мировой войны с радаров в районе Бермудского треугольника исчезла подлодка HMAS AE-1. Нашли ее совсем недавно.

Проблемный пароход

Источник фото: Public domain

SS Cotopaxi недолго прослужил в американском флоте, но зато строился очень быстро. Идея создать сухогруз появилась в августе 1918-го, а уже в ноябре того же года его спустили на воду.

За время своей недолгой жизни Cotopaxi побывал в двух (не считая фатального кораблекрушения) передрягах. Когда судно служило Судоходному совету, оно получило очень серьезные повреждения — село на мель у побережья Бразилии в 1919 году. Cotopaxi шел через канал Браганса и из-за своего веса застрял. Команде пришлось сбросить 400 тонн угля — только после этого судно пришло в местный порт. У Cotopaxi были сильно повреждены кузов и двигатели. Ремонт обошелся почти в 200 тысяч долларов (по ценам 1919 года).

Такой пароход уже не был нужен владельцам, поэтому его продали Clinchfield за 375 тысяч долларов. Но этой компании тоже не повезло с «проклятым» судном. В 1920 году, во время рейса с грузом угля из Чарлстона и Гавану, Cotopaxi столкнулся с буксиром Saturnо, который мгновенно затонул. Суд признал оба судна одинаково виновными в произошедшем.

Последний и уже фатальный случай произошел в декабре 1925 года. 29 ноября SS Cotopaxi стартовал из Чарлстона. На борту судна находился уголь, а также команда из 32 человек. Уже 1 декабря пароход подал сигнал бедствия — в сообщении говорилось, что судно легло на бок и набрало воды во время тропического шторма. 31 декабря пароход официально признали утерянным. Это событие люди того времени связали с тем, что его «проглотили» силы Бермудского треугольника.

В фильме Стивена Спилберга «Близкие контакты третьей степени» 1977 года упоминается Cotopaxi. В ленте судно связывают с легендой о Бермудском треугольнике.

Если вы думали, что корабли и другие суда пропадают только в морях и океанах, то ошибались. Крошечное озеро скрывало самое быстрое судно XIX века.

Тайна Бермудского треугольника

Бермудский треугольник еще называют Дьявольским. Он расположен в Саргассовом море. Район ограничен треугольником, вершинами которого являются Майами, Бермудские острова и Сан-Хуан, Пуэрто-Рико.

Источник фото: границы Бермудского треугольника/Public domain

Именно об этой территории ходят легенды — дескать, треугольник «поглощает» корабли, суда, самолеты, проходящие и пролетающие через зону.

Наиболее известный случай в Дьявольском треугольнике — исчезновение целого звена американских самолетов («Звено 19»). 5 декабря 1945 года пять бомбардировщиков-торпедоносцев типа «Эвенджер» взлетели с базы ВМС США в Форт-Лодердейл и не вернулись. Обломки машин не нашли.

Метеопрогноз на весь полет был благоприятный, маршрут самолетов был стандартным — все его точки имели визуальные навигационные ориентиры, сводившие к минимуму вероятность ошибки, да и экипажи самолетов были опытными. На поиски «Звена 19» отправились 300 самолетов армии и флота, а также 21 судно. Несколько недель спасатели искали пропавшие самолеты, но безуспешно.

После этого появилось три теории. Официальная версия — виноват один из пилотов, перепутавший собственное местоположение; конспирологическая — от людей скрыли истинную цель полета «Звена 19»; паранормальная — Бермудский треугольник «убил» экипаж.

Источник фото: Багамские острова из космоса/NASA

А ведь в мире есть еще масса загадок. Почитайте о духах острова Роанок — колонии, где все люди просто исчезли.

Объяснение феномена

Существует несколько версий, почему в Бермудском треугольнике исчезает техника. Наряду с совсем безумными типа пришельцы похищают землян, чтобы проводить опыты, есть и адекватные. Стоит обязательно помнить о том, что район — зона с очень сложной навигацией: там много отмелей, часто зарождаются циклоны и штормы. И реалистичное объяснение куда страшнее мифического, ведь природа и мир вокруг нас более безжалостны, чем привидения, пришельцы и проклятия.

Выбросы метана

На дне моря может распадаться метан. Из-за этого в воде образуются большие пузыри, насыщенные метаном. Они настолько плотные, что суда не могут держаться на плаву и мгновенно тонут. Также есть предположение, что метан, поднимаясь, может «сбивать» самолеты — тоже в связи с понижением плотности воздуха, которое приводит к снижению подъемной силы и искажению показаний приборов. Эта версия имеет право на существование, ведь ученые доказали, что метан реально может топить суда.

Волны-убийцы

Существует версия, что некоторые суда тонут из-за «волн-убийц», или «блуждающих волн». Это огромные (30 метров) одиночные волны, чье поведение отличается от обычного. Долгое время такие волны считались сказкой, но 1 января 1995 года на нефтяной платформе «Дропер», что возле Норвегии, заметили волну 25,6 метра. Такие волны можно буквально назвать стеной воды, которая способна переворачивать суда.

Именно эта версия является для ученых наиболее достоверной.

Инфразвук

При определенных условиях в мире может генерироваться инфразвук. Он оказывает на человека такое влияние, что он начинает паниковать и у него появляются галлюцинации — это из-за повреждения нервной системы (в частности головного мозга), органов эндокринной системы и внутренних органов из-за появления тканевой гипоксии.

Также инфразвук называют одной из возможных причин появления «летучих голландцев» — судов, брошенных экипажем в открытом море без видимых причин.

Сложно поверить, что есть некий звук, от которого человек сходит с ума. Но еще труднее представить, что где-то в океане есть острова с критическим уровнем радиации.