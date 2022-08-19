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    19 августа 2022, 19:23

    Берлускони призвал покончить с зависимостью от российского газа. Но для Италии это невозможно

    Экономист Колташов: Италия перегружена долгами, а санкции подстегнут цены на газ

    Дмитрий Толокевич, Ксения Дагаева

    Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони призвал отказаться от российского газа, а освободившиеся средства вложить в возобновляемые источники энергии. Специалисты уверены, что сегодня Италия не готова отказаться от российских энергоносителей.

    Берлускони призвал покончить с зависимостью от российского газа. Но для Италии это невозможно

    Идеи Берлускони

    Италия должна отказаться от российского газа до того, как РФ решит прекратить поставки. Такое заявление сделал экс-премьер страны Сильвио Берлускони. При этом он отметил, что отказываться от энергоносителей нужно после появления альтернативных видов топлива. Политик считает, что стране необходимы терминалы по переработке сжиженного природного газа (СПГ), а также заводы по производству энергии из отходов.

    «[При условии,] что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии или возобновятся исследования в области чистой ядерной энергетики. Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы», — заявил Берлускони в интервью изданию il Foglio.

    Власти Италии после начала спецоперации поставили задачу освободиться от зависимости от российского газа в кратчайшие сроки. По инициативе премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей.

    Отсутствие альтернатив

    Отказаться от российского газа и реализовать идеи скандально известного политика Италия не может. Об этом «360» рассказал международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов.

    Италия на данный момент входит в пятерку основных потребителей российского газа. Объем получаемого сжиженного газа составляет примерно 60% от требуемого

    Владимир Демидов.

    По словам Демидова, предложения Берлускони хорошие, вот только на сегодня реализовать их не представляется возможным. Заместить 40% выработки электроэнергии даже в условиях солнечной Италии нельзя.

    «Все смогут отказаться от российских ресурсов. Вопрос в том, смогут ли они их чем-то заменить. Отказаться — да. Заменить — нет. В ближайшие три-пять лет сделать это просто невозможно», — подчеркнул Демидов.

    Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США.

    Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов напомнил, что Италия на сегодня очень сильно перегружена долгами. При этом тенденция к повышению цен на газ обещает сохраниться. Дальше ЕС увидит более высокие цены, причем ближе к зиме.

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