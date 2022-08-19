Берлускони призвал покончить с зависимостью от российского газа. Но для Италии это невозможно

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони призвал отказаться от российского газа, а освободившиеся средства вложить в возобновляемые источники энергии. Специалисты уверены, что сегодня Италия не готова отказаться от российских энергоносителей.

Идеи Берлускони

Италия должна отказаться от российского газа до того, как РФ решит прекратить поставки. Такое заявление сделал экс-премьер страны Сильвио Берлускони. При этом он отметил, что отказываться от энергоносителей нужно после появления альтернативных видов топлива. Политик считает, что стране необходимы терминалы по переработке сжиженного природного газа (СПГ), а также заводы по производству энергии из отходов.

«[При условии,] что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии или возобновятся исследования в области чистой ядерной энергетики. Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы», — заявил Берлускони в интервью изданию il Foglio.

Власти Италии после начала спецоперации поставили задачу освободиться от зависимости от российского газа в кратчайшие сроки. По инициативе премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей.

Отсутствие альтернатив

Отказаться от российского газа и реализовать идеи скандально известного политика Италия не может. Об этом «360» рассказал международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов.

Италия на данный момент входит в пятерку основных потребителей российского газа. Объем получаемого сжиженного газа составляет примерно 60% от требуемого Владимир Демидов.

По словам Демидова, предложения Берлускони хорошие, вот только на сегодня реализовать их не представляется возможным. Заместить 40% выработки электроэнергии даже в условиях солнечной Италии нельзя.

«Все смогут отказаться от российских ресурсов. Вопрос в том, смогут ли они их чем-то заменить. Отказаться — да. Заменить — нет. В ближайшие три-пять лет сделать это просто невозможно», — подчеркнул Демидов.

Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США.

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов напомнил, что Италия на сегодня очень сильно перегружена долгами. При этом тенденция к повышению цен на газ обещает сохраниться. Дальше ЕС увидит более высокие цены, причем ближе к зиме.

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