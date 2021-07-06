Беременным разрешили вакцинироваться. Рисков намного меньше, чем от ковида

Беременные могут вакцинироваться от коронавируса, а в некоторых случаях это даже необходимо. Побочные эффекты от прививки не сказываются на беременности и плоде. Антитела матери могут передаться потом и ребенку.

Беременным разрешили вакцинироваться от коронавируса. Минздрав рекомендовал прививать будущих матерей вакциной «Спутник V» в тех случаях, когда ожидаемая польза превышает риск для плода. Ведомство советует делать это тем женщинам, которые находятся в группе риска тяжелого течения ковида с 22-х недель беременности.

В эту группу входят беременные женщины, страдающие ожирением, хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, болезнями почек и печени, написала «Российская газета».

Ведомство также советует прививаться и до беременности из-за высокой вероятности заболеть ковидом. Минздрав отметил, что данных о негативном влиянии вакцины на репродуктивную способность нет, чего нельзя сказать о коронавирусной инфекции.

По данным ведомства, у инфицированных беременных, которые не прошли вакцинацию, чаще случаются преждевременные роды. А у вакцинированных наоборот не отметили большого числа выкидышей, задержки роста плода и других осложнений, сообщило РИА «Новости».

Безопасность для беременных

Российских исследований о влиянии вакцины на беременных и на плод пока что нет. Но, по данным оперативного штаба, 100 тысяч женщин привились, когда еще не знали о своей беременности, и ни одна из использованных вакцин не оказала отрицательного воздействия.

Иммунолог Михаил Костинов рассказал «360», что прививаться от коронавируса можно на втором и третьем триместре беременности, а до зачатия можно вакцинироваться за 1,5-2 месяца. По его словам, побочные эффекты от вакцины, например повышение температуры и гриппозное состояние, никак не влияют на беременность.

Температура, которая возникла на сутки, никак не отразится на беременности, поскольку она возникла не из-за инфекции, а из-за реакции организма на введение вакцины Михаил Костинов.

Медик также добавил, что перед вакцинацией женщина должна рассказать о своем состоянии врачу. Если он даст согласие, можно прививаться.

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина добавила, что на момент вакцинации беременная должна хорошо себя чувствовать и быть здоровой. А уже после прививки ей лучше оставаться под наблюдением врача и не уезжать в другой город.

«Она может продолжать принимать прописанные витамины, но я бы предостерегла от приема препаратов и добавок, о которых пишут в интернете», — добавила гинеколог.

Милютина также рассказала, что вакцинный материал может дойти до плаценты, но не преодолеть ее барьер. А вот антитела вполне могут передаться и ребенку. Это подтвердил и Михаил Костинов.

«Антитела как раз и передаются в третьем триместре, и иногда их можно найти больше, чем у мамы», — добавил иммунолог.

Михаил Костин отдельно отметил, что такая же ситуация обстоит и с антителами после прививки от гриппа, которая может защищать и маму, и ребенка в первые месяцы. Среди других ежегодных прививок, которые можно делать беременным, он выделил вакцинацию от дифтерии, коклюша и столбняка.

Ковид и плод

Влияние коронавируса на плод пока что до конца не изучено. По данным оперштаба, коронавирусная инфекция не оказывает негативного воздействия на будущего ребенка. Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина тоже сказала, что болезнь в легкой форме не представляет угрозы для развития плода.

Другие же медики считают, что все же есть возможные риски. Председатель «Совета матерей», врач Татьяна Буцкая предупредила, что ковид во втором триместре беременности может привести к замедленному развитию плода. Это может быть связано с дыхательной недостаточностью, поскольку на поздних сроках у женщины живот давит на легкие и уменьшает их объем, написала «Газета.ru».

У акушера-гинеколога клиники «Семейная» Камиля Бахтиярова иное мнение. Медик уверен, что с такими рисками могут столкнуться только те женщины, которые болеют в среднетяжелой и тяжелой форме, причем в период второго или третьего триместра.