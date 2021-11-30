Беременная с прививкой от коронавируса родила в Подмосковье. Ее врач рассказал, была ли опасность

В Московском областном перинатальном центре в Балашихе родила первая беременная женщина с прививкой от коронавируса. Она и ребенок здоровы и благополучны. Врач — акушер-гинеколог Ксения Афанасьева рассказала «360», почему вакцина не навредит ни матери, ни младенцу.

Мария Пестова из Люберец стала первой роженицей этого перинатального центра, которая привилась во время беременности. Первый укол она получила на 30-й неделе, второй — на 35-й. А на 37-й неделе привилась еще и от гриппа.

Роды у Марии Пестовой прошли благополучно в предполагавшийся срок — ровно на 40-й неделе, пояснила «360» пресс-служба Московского областного перинатального центра.

«Прививку она сделала по рекомендации врача. Плюс сама считает, что это важно для собственной безопасности и безопасности будущего ребенка», — подчеркнули в медучреждении.

Прививка безопасна для беременных?

По словам акушера-гинеколога Ксении Афанасьевой, есть вакцины, которые нельзя применять во время беременности и лактации, — так называемые живые вакцины. Но с прививкой от коронавируса другая история.

«Живые вакцины действительно нельзя применять во время беременности и лактации. Но есть неживые вакцины, которые применяются во время беременности уже давно, и в том числе сейчас прививаются неживыми вакцинами от COVID-19», — подчеркнула Афанасьева.

Мы советуем прививаться беременным от COVID-19. Это не противопоказано, эти вакцины неживые, в них нет никакого живого компонента, который может вызвать заболевание во время беременности. Там есть только генно-модифицированные белки, которые помогают выработать иммунитет от COVID-19 Ксения Афанасьева акушер-гинеколог.

Особенно врачи рекомендуют прививаться беременным из высокой группы риска, у которых есть соматические заболевания, — они больше подвержены осложнениям во время беременности, объяснила врач.

Ксения Афанасьева напомнила, что тяжелее всех ковидом болеют люди с хроническими заболеваниями. Беременные женщины тоже особенно уязвимы — у них снижен иммунитет, поэтому велик риск заразиться. При этом заболевание будет протекать в более тяжелой форме.

Акушер-гинеколог сообщила, что некоторые беременные боятся вакцинироваться, так как опасаются, что препарат через плаценту попадет к ребенку. Но это не так.

«К ребеночку ничего не поступает. Если женщина привилась от ковида, это ее иммунитет. Ребеночек получает иммунитет, уже когда находится на лактации — когда вы родили его и уже начинаете кормить», — объяснила Афанасьева.

Что известно о вакцинации беременных от коронавируса

Беременные женщины в России могут привиться от коронавируса «Спутником V». Сначала разрешение давали только после 22-й недели.

Теперь главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения РФ Роман Шмаков заявил, что оптимально вакцинироваться с 12–14-й недели. Так у роженицы успеет выработаться иммунитет к третьему триместру, в котором риск тяжелого течения ковида особенно высок.

При этом Шмаков подчеркнул, что допустимо прививаться на любом сроке. Но лучше сделать это еще до беременности.

Осложнений при родах или вынашивании прививка не дает — это уже показал опыт, подчеркнула главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян. Вакцинация также не влияет на репродуктивную функцию — в отличие от самого ковида.

Никаких дополнительных исследований перед вакцинацией беременным женщинам не назначают. Ксения Афанасьева напомнила, что главными условиями успешной процедуры является хорошее самочувствие пациентки и отсутствие аллергических реакций.

Противопоказания для беременных такие же, как и для всех остальных пациентов: непереносимость какого-либо из компонентов, тяжелые аллергические реакции на другие вакцины в анамнезе, острые инфекционные или неинфекционные заболевания, а также обострение хронических заболеваний.

«Если этих противопоказаний нет, то можно вакцинироваться. Оповестить своего врача в женской консультации, что вы хотите вакцинироваться. Вас отправят или к терапевту, или сейчас даже можно прививаться в женских консультациях в некоторых местах. В том числе у нас в центре можно прививаться в определенные дни. Приходите здоровые с документами на прививку», — заключила Ксения Афанасьева.