Бэнкси обзавелся магазином, в который не зайти. И это витрина проблем современности

Бэнкси создал магазин в Лондоне. В него нельзя зайти и что-либо купить, но это не так бессмысленно, как кажется. Художник был вынужден его открыть, чтобы сохранить товарный знак. Что там представлено — в подборке «360».

Магазин Бэнкси называется Gross Domestic Product («Внутренний валовой продукт») и расположен в лондонском районе Кройдон. Двери в помещение закрыты, зайти в него нельзя, но его единственная цель — сохранить товарный знак художника. Дело в том, что знак хотела использовать компания, производящая открытки, поэтому Бэнкси пришлось им пользоваться, чтобы подтвердить свое право собственности.

Найти точку Бэнкси можно по указателю. Художник посчитал, что людям необходимо дать ориентир.

Сам Бэнкси в своем Instagram посоветовал приходить к магазину ночью, так как именно в это время можно понять глубину его работ. Например, там есть топор, на рукоятке которого растет новое дерево. Заметить эту деталь можно не сразу, но из-за тени внимание акцентируется на ней.

Вид днем:

Вид в темное время суток. На снимке как раз можно хорошо разглядеть топор и его тень.

Художник назвал товары в своем магазине «непрактичными и оскорбительными». Здесь «продаются» диско-шары, сделанные из использованных полицейских шлемов, игрушечные грузовики с фигурками мигрантов, коврики из спасательных жилетов беженцев. В самой точке купить что-либо нельзя, но есть интернет-магазин, где представлен этот ассортимент.

В самом центре сцены — ковер из шкуры тигра. В этой инсталляции тоже есть смысл: это тигр Тони — персонаж с коробки сухих завтраков. И сломанные зубы у него не просто так.

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«Я по-прежнему призываю всех копировать, одалживать, красть и вносить правки в мое искусство для развлечения, академических исследований или активизма. Я просто не хочу, чтобы они единолично пользовались моим именем», — сказал Бэнкси.

В магазине художника есть предмет под названием Baby Mobile. Бэнкси объяснил, что это игрушка для ребенка, которая подготовит его к жизни в вечном контроле.

Бэнкси создал массу работ, чтобы выставить именно в своем магазине. Глубину некоторых можно понять без проблем, но о сути других так сразу догадаться не получится.