    31 декабря 2019, 05:00

    Бен Соло заслуживает лучшего. «Русские тролли» требуют воскресить персонажа «Звездных войн»

    Кирилл Фролов

    В Twitter набирает популярность тег #BenSoloDeservesBetter («Бен Соло заслуживает лучшего»). Так пользователи выражают свое возмущение судьбой одного из главных персонажей «Звездных войн», сыгранного Адамом Драйвером.
    Бен Соло заслуживает лучшего. «Русские тролли» требуют воскресить персонажа «Звездных войн»

    В последней части «Звездные войны: Скайуокер. Восход» Бен Соло (СПОЙЛЕРЫ!) и ученица-джедай Рей влюбляются друг в друга. Бен воскрешает любимую, но сам умирает.

    Некоторые зрители обвиняют во всем режиссера и сценариста фильма Джей Джей Абрамса.

    Фанатское движение набрает обороты.

    Часть пользователей ищут справедливости у студии Disney, снявшей фильм.

    А также придумывают альтернативные концовки.

    В общем...