31 декабря 2019, 05:00
Бен Соло заслуживает лучшего. «Русские тролли» требуют воскресить персонажа «Звездных войн»
В Twitter набирает популярность тег #BenSoloDeservesBetter («Бен Соло заслуживает лучшего»). Так пользователи выражают свое возмущение судьбой одного из главных персонажей «Звездных войн», сыгранного Адамом Драйвером.
В последней части «Звездные войны: Скайуокер. Восход» Бен Соло (СПОЙЛЕРЫ!) и ученица-джедай Рей влюбляются друг в друга. Бен воскрешает любимую, но сам умирает.
Некоторые зрители обвиняют во всем режиссера и сценариста фильма Джей Джей Абрамса.
Фанатское движение набрает обороты.
Часть пользователей ищут справедливости у студии Disney, снявшей фильм.
А также придумывают альтернативные концовки.
В общем...