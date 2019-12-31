Бен Соло заслуживает лучшего. «Русские тролли» требуют воскресить персонажа «Звездных войн»

В Twitter набирает популярность тег #BenSoloDeservesBetter («Бен Соло заслуживает лучшего»). Так пользователи выражают свое возмущение судьбой одного из главных персонажей «Звездных войн», сыгранного Адамом Драйвером.

В последней части «Звездные войны: Скайуокер. Восход» Бен Соло (СПОЙЛЕРЫ!) и ученица-джедай Рей влюбляются друг в друга. Бен воскрешает любимую, но сам умирает. Некоторые зрители обвиняют во всем режиссера и сценариста фильма Джей Джей Абрамса. Фанатское движение набрает обороты. Часть пользователей ищут справедливости у студии Disney, снявшей фильм. А также придумывают альтернативные концовки. В общем...