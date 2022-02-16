Молодежь съезжается в парк Малевича снимать красную дорожку и деревья. «Белый лес» нужно успеть увидеть

До 1 марта в парке Малевича в Одинцове действует экспозиция «Белый лес» современных российских художников. Под открытым небом можно пройти по 250-метровой красной дорожке, ставшей одной из главных точек притяжения для фотографов и моделей. Рядом — шестиметровые портреты деревьев, но и это еще не все. Проект обещает дать новую жизнь всем подмосковным паркам и сделать их пространством не только для спорта и отдыха, но и для досуга. А еще там получаются красивые видео для TikTok и Instagram.

«Белый лес» — первый ленд-арт-проект в парке Малевича, который находится в деревне Раздоры Одинцовского городского округа. В основе — неразрывность предмета искусства с ландшафтом и окружающей средой. Проект создавали при поддержке Министерства культуры Московской области, также участие приняла галерея JART.

Главные работы — красная ковровая дорожка и шестиметровые картины с изображениями деревьев. Их авторы — скульптор Григорий Орехов и арт-группа «Художественное уединение». В нее входит группа «Обледенение архитекторов» (Алексей Кононенко и Илья Вознесенский), а также дуэт «ЕлиКука» (Олег Елисеев и Евгений Куковеров), Ирина Корина и Ольга Петруненко. Инсталляцию «Точка опоры» создал художник Алексей Лука.

«Министр культуры Московской области Елена Харламова вышла с предложением сделать проект, который будет являться декларацией будущего развития парка — не только спорта и отдыха, но и культуры, чтобы были выставки ленд-арта, которого у нас очень мало», — рассказал «360» Григорий Орехов.

Причем парк Малевича уже был знаком с создателем красной ковровой дорожки под открытым небом, привлекшей огромное количество новых посетителей. Ранее Григорий Орехов создал входную группу для парка — два зеркальных параллелепипеда.

По моему замыслу, они отражают глубину творчества художника Казимира Малевича. И я всегда говорил, что этот парк, нося это имя, должен быть не только для спорта и отдыха, но и для культуры. И меня услышали Григорий Орехов.

Красная дорожка «Никуда»

Один из наиболее популярных объектов «Белого леса» — 250-метровая красная ковровая дорожка «Никуда» авторства Григория Орехова. По словам руководителя дирекции парков Одинцовского городского округа Оксаны Артюхиной, именно сюда стремятся многочисленные фотографы и модели, здесь записывают ролики в TikTok и Instagram.

Источник фото: телеканал «360»

Григорий Орехов рассказал, что после предложения подмосковного Минкульта сделать ленд-арт-проект он поехал в парк Малевича прогуляться. Идея красной ковровой дорожки, по его словам, была подсказана самой природой.

«Я увидел эту удивительную аллею, которая меня просто поразила, потому что в лесу найти строгую ровную аллею 250 метров длиной просто невозможно. Это уникальное стечение обстоятельств, природа сама диктовала», — объяснил он.

Первая идея дорожки, признался Орехов, была связана именно с классическим восприятием — места, где проходят сильные мира сего, знаменитости, властители.

«Деревья на аллее — это люди, зрители, которые стоят и смотрят на ту звезду или на того властителя, который сейчас пройдет по этой дорожке. Но, оказавшись на ней, ты завораживаешься природой, фокус смещается с тебя на природу, на мироздание», — сказал он.

Сам он видит концепцию своей инсталляции как бесконечный путь в никуда — именно такое значение он вкладывал в свой арт-объект. Но многие трактуют его иначе. И Орехов признался, что только рад этому, так как оригинальную задумку художника все равно считает вторичной, ведь художник работает именно для зрителя.

В названии «Никуда» я имел в виду, что стремление к звездности, к славе — это все ничтожно и бессмысленно относительно природы и жизни на планете. Дальше люди стали интерпретировать — для кого-то это красная линия, для кого-то — путь Малевича, яркий, как след, который он оставил в культуре Григорий Орехов.

Чтобы сохранить красный цвет дорожки, ее каждый день, с 09:00 до 21:00, подметает специально выделенный для этого сотрудник, объяснила Артюхина.

«Портреты деревьев»

Архитектор Илья Вознесенский, один из соавторов двух шестиметровых «Портретов деревьев», рассказал «360», что изначально полотна были частью другого ленд-арт-проекта — «Ча Ща. Выставка в лесах». Моделей для портретов — собственно деревья — выбирали в Пирогове, а затем писали их в натуральную величину.

Источник фото: телеканал «360»

«Они участвовали в выставке наравне с самими экспонатами, то есть были портреты и их прототипы. А сейчас выставка в Пирогове закрылась, картины переехали в парк Малевича. Там получилась другая история: это портреты деревьев, которые переехали в новый лес», — рассказал Вознесенский.

Источник фото: телеканал «360»

Бывают парадные портреты людей. Почему бы не сделать такой же парадный портрет деревьев в лесу, подумали мы Илья Вознесенский.

По словам Оксаны Артюхиной, художники писали «Портреты деревьев» весной и летом в естественных условиях — даже во время дождя. В заснеженном лесу они смотрятся совершенно по-новому, и в них считываются новые смыслы благодаря окружению.

При этом художники, уверена Артюхина, ратуют за естественность не только в создании своих полотен, но и в их дальнейшем существовании. Илья Вознесенский рассказал, что они даже не против, когда дети кидают в их портреты снежки.

«Мы получили задание от художников: если снег упал на картины, не надо его трогать, все должно быть естественно. В этом философия ленд-арта», — подчеркнула Артюхина.

«Точка опоры»

Еще одна работа проекта «Белый лес» — инсталляция художника Алексея Луки «Точка опоры». Это образ старого фундамента, ставшего естественной частью леса. Арт-объект создан из найденных художником материалов, напоминающих о старых постройках.

Источник фото: телеканал «360»

«Художник приглашает зрителя поразмышлять над тем, поглощает ли природа старые памятники и руины, или, наоборот, они поглощают ее. А может быть, в этом взаимном поглощении рождается органичное единое целое?» — говорится на сайте галереи JART.

Оксана Артюхина добавила, что у каждой работы проекта «Белый лес» есть информационная табличка с QR-кодом, по которому можно перейти и почитать как о работе, так и о ее авторе.

«Плюс у нас есть проект со „СберЗвуком“ — на двух работах есть подобранная авторами звуковая дорожка, ее можно запустить у себя в телефоне и гулять по лесу, наслаждаясь музыкальным сопровождением», — сказала она.

Настоящее и будущее

И художники, и организаторы проекта «Белый лес» отмечают, что популярность ленд-арт-объектов очевидна: в парке стали появляться новые гости. Если раньше преобладали спортсмены и семьи с детьми, то сейчас стала приходить молодежь, интересующаяся современным искусством.

Григорий Орехов тоже отметил интерес зрителей к проекту. С 1 февраля, по его словам, количество посетителей выросло вдвое, а число подписчиков парка Малевича в Instagram — втрое. Причем отзывы оставляют не только ценители современного искусства, но и простые жители Подмосковья.

Человек писал: «Я ничего не понимаю в современном искусстве, но меня тронуло, я получил удовольствие и уехал с хорошим настроением». Мне это настолько было приятно читать! Это высшая награда для автора — получить такой комментарий Григорий Орехов.

Для подмосковных парков, по мнению Оксаны Артюхиной, проект «Белый лес» запустил новую волну популярности. В будущем руководство дирекции парков планирует и дальше сотрудничать с художниками. Может быть, нынешняя экспозиция на весну и лето переедет в какой-то другой парк области.

«У нас открылось такое новое дыхание, новый вектор, новое направление, которое мы будем развивать. Уже думаем над тем, что будет дальше, над проектами, которыми будем дальше удивлять», — сказала Артюхина.

Сейчас, по ее словам, в парке Малевича идет третий этап благоустройства, в рамках которого создают уникальную локацию — каскад прудов.

«Несколько прудов между собой сформируют небольшой водопад. Это пруды, созданные в естественной среде из натуральных материалов. Один пруд будет с водной растительностью, по одной из сторон будет идти большой сад. Будет и красиво, и интересно, и определенная просветительская деятельность получится, потому что там будут разные виды растений», — заключила Артюхина.