Белый дом в аварийных условиях. Во сколько обойдется ремонт здания правительства РФ и почему он давно назрел

Правительство признало, что Белый дом находится в аварийном состоянии и требует ремонта, который оценили в пять миллиардов рублей. Средства начнут выделять из федерального бюджета поэтапно на протяжении нескольких лет. Реконструкция здания назрела давно. В последний раз крупный ремонт там проводили после событий 1993 года.

Протекающая крыша

Дом правительства находится в аварийном состоянии и требует основательного ремонта. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу правительства. Там отметили, что речь идет об инженерных системах здания, которые работают с 1978 года. На сегодня они уже технически устарели.

Кроме того, замены требует гидроизоляционный слой кровли, через которую идут протечки прямо в подвал здания.

О финансировании ремонта Белого дома за счет бюджетных средств сообщил РБК. В подготовленным правительством проекте бюджета пока запланированы только два транша: 1,1 миллиарда рублей в 2022 году и 800 миллионов в 2023 году. Пресс-служба правительства на видео показала условия, в которых приходится работать.

Летом этого года фотокорреспондент сайта kp.ru прошелся по коридорам здания правительства и опубликовал снимки оттуда. На них видно, как со стен слезла краска, а в коридорах стоят ведра для сбора текущей с потолка воды.

Главгосэкспертиза России утвердила проект реконструкции Белого дома еще в 2017 году. В документе говорилось о замене разрушающихся фрагментов кирпичной кладки и проржавевших конструкций флаговой башни, укреплении фундамента и кровли. Проектом утвердили изменение отделки и интерьера Аванзала и Зала наград, а также перепланировку Большого зала, расположенного на первом этаже.

Крупный ремонт проведут в восьмиэтажной части здания. Помещения сделают отвечающими требованиям пожарной безопасности, заменят все лифты и создадут условия для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, в рамках реконструкции проведут благоустройство территории. В парке организуют проезды для машин и расширят тротуары до двух метров. На время работ часть сотрудников переведут в здания бывшего Наркомнаца в Трубниковском переулке.

Давние ремонты

Первую реконструкцию Белый дом пережил с 1993 по 1994 год. Тогда он сильно пострадал от танкового обстрела, который вызывал пожар на верхних этажах. Снимок здания в копоти обошел все мировые СМИ.

Источник фото: РИА «Новости»

В те годы эксперты оценили минимальную стоимость работ для приведения здания в 80 миллионов долларов.

Бывший руководитель управления делами президента России Павел Бородин рассказывал, что из 185 тысяч квадратных метров сгорели 80 тысяч. Так как забора тогда не было, то помещения разграбили мародеры. Из Белого дома вынесли всю мебель и даже отодрали паркет.

К работе по реконструкции привлекли более 200 организаций, включая иностранные. Работа шла круглые сутки, и за год здание восстановили. Раньше на его башне были часы, но в ходе реконструкции их демонтировали и установили позолоченный герб России.

Это был первый и самый крупный ремонт, который пережил Белый дом. В дальнейшем были только косметические работы на некоторых этажах.

Угроза ворон

Еще одна проблема Белого дома — это стаи ворон, которые облюбовали его в качестве туалета. На белом фасаде и окнах здания последствия их любви хорошо видны.

Как рассказал «360» орнитолог Вадим Мишин, серые вороны в московском регионе стали доминирующей популяцией. По его словам, из-за закрытия мусорных полигонов птицы начали искать себе новые места для кормежки. Одним из них стал Московский зоопарк, расположенный недалеко от Белого дома.

«Белый дом они выбрали потому, что рядом зоопарк, где кормят животных, в том числе и птиц. Но если мы хотим, чтобы у нас было видовое разнообразие, то их надо отпугивать, вывозить и всячески очищать московский регион от серых ворон», — пояснил эксперт.

Он отметил, что своими фекалиями птицы не только портят внешний вид здания, но и забивают вентиляцию и инженерные системы, которые выходят из строя. На их чистку и ремонт тоже требуются большие деньги.

Ранее в СМИ появилась информация, что правительство намерено потратить на борьбу с птицами около Белого дома 42,6 миллиона рублей за два года. По словам Вадима Мишина, эти средства должны пойти не только на работу людей, но и на корм и содержание хищных птиц, которые будут отгонять ворон от здания.

Как сообщил «Интерфакс», первые экспериментальные запуски соколов и ястребов для разгона птиц с крыши Дома правительства прошли на прошлой неделе и оказались вполне успешными.