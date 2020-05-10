Белый дом забыл о народе-освободителе. Какие цели преследовали США, называя себя и Англию победителями нацизма?

Белый дом в день капитуляции Германии объявил, что нацизм победили США и Британия. Историки не удивились, а русскоязычные пользователи буквально завалили соцсети американской администрации фотографией с советским флагом над Рейхстагом.

Дух Америки

«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацизмом. Дух Америки всегда победит. В конце концов так и бывает», — говорится в посте Белого дома с видео возложения цветов Дональдом Трампом.

Публикация была сделана, когда в России уже наступило 9 мая и вся страна отмечала 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Скандальный пост ретвитнули несколько тысяч раз, под ним появились сотни советских флагов.

На публикацию в разгар празднеств обратили внимание не только обычные пользователи, но и знаменитости. Тимати на своей странице в Instagrаm призвал атаковать соцсети Белого дома.

Пост прокомментировали певица Валерия, дизайнер Айза Долматова, телеведущая Ксения Собчак.

Переписывание истории

Но, что примечательно, историки не удивились. Член Ассоциации историков битвы за Ленинград и блокады Александр Кутузов в беседе с «360» заметил, что подготовка к переписыванию истории велась еще в 1990-е годы, а сейчас, можно сказать, видны плоды и последствия.

Еще в 1990-е годы было понятно, что наступает эпоха, когда пересматриваются итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Понятно, что изменение геополитической картины мира этому в какой-то степени способствовало Александр Кутузов.

Причем американцы забыли не только Россию. В состоянии войны со странами нацистского блока находились 53 государства. С самого начала воевали Польша, Франция, Великобритания. Ту же самую Британию защищали канадские летчики. Но нет, в интерпретации Белого дома победы добились США и Великобритания.

«В защите Великобритании принимали участие не только британские летчики, но и целые авиакрылья, которые прибыли туда с Канады. Почему они не посчитали нужны об этом упоминать, это на их совести», — отметил Александр Кутузов.

Была ли встреча на Эльбе?

Белый дом, публикуя этот скандальный пост, как будто забыл и о действиях собственного президента. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что перед 9 мая лидеры США и России созвонились и сделали совместное заявление о важности сотрудничества, вспомнили знаменитую встречу на Эльбе.

Встреча на Эльбе советских и американских войск 25 апреля 1945 года. Источник фото: Википедия

Политолог Илья Гращенков в разговоре с «360» заметил, что, безусловно, Вашингтон никогда официально не опровергал, что СССР является одним из победителей во Второй мировой. В то же время сейчас есть тенденция принижать заслуги неугодного бывшего союзника.

«Конечно, нынешний статус России как официального недруга Вашингтона диктует американцам необходимость как можно дальше вынести за скобки любые позитивные сотрудничества с Россией и СССР. Это значит, что нас просто могут удалить из исторического контекста. Историю пишут победители, а сейчас победителем себя считает США», — отметил Гращенков.

Политолог Наталия Елисеева считает, что пост Белого дома был опубликован в рамках той же кампании, когда Иосифа Сталина приравнивали к Адольфу Гитлеру. Причем она уверена, что своими заявлениями американцы действуют не на власть, ведь те знают реальное положение вещей, а на юное поколение. Елисеева предупредила, что с каждым годом подобных заявлений будет все больше и за это нужно наказывать санкциями.

Это все нацелено не на подрыв отношений между властями. Это все нацелено на аудиторию. Потому что молодая аудитория не всегда готова проверять информацию, искать что-то в источниках. Поэтому часть аудитории начинает в это верить Наталия Елисеева.

Что касается ответов, то Гращенков уверен, что никаких заявлений делать не стоит. Все и так знают, кто выиграл во Второй мировой войне, у России на этот счет есть своя четкая позиция.

Знают это и в Вашингтоне, ведь они за двое суток так и не ответили на просьбу разъяснить пост о победителях нацизма.