Белый бык проскакал по планете. Как в мире встретили восточный Новый год в условиях пандемии

В пятницу 12 февраля наступил восточный Новый год — Крыса уступила свое место Белому Быку. Праздник традиционно отмечают в Китае и других странах Восточной Азии. В буддистских храмах делают подношения богам, молясь о благополучии на весь год. О том, как праздник встретили в условиях пандемии, — в материале «360».

Новый год по лунному календарю начали встречать накануне. Второй год подряд главный азиатский праздник выпадает на пандемию. Несмотря на то, что в Китае ее удалось победить еще в марте 2020 года, некоторые меры предосторожности сохраняются.

Железнодорожная станция в Пекине 11 февраля.

Власти призвали людей не ездить на праздники к своим родным без крайней необходимости. Для миллионов людей, переехавших ради работы в крупные города, новогодние каникулы — это единственный шанс увидеть родителей и других родственников.

Тем, кто все-таки поехал на родину, необходимо сдать тест на коронавирус, а по прибытии две недели не выходить из дома.

Пекин. На улицах праздничная иллюминация, но люди поголовно ходят в масках.

В лондонском Чайна-тауне также можно почувствовать праздник и попробовать экзотическое мороженое.

Ухань — китайский город, в котором началась эпидемия COVID-19.

В Индонезии отменили массовые мероприятия и запретили семейные торжества. Ежедневно в стране регистрируют более 10 тысяч случаев заражения.

Подготовка ароматических палочек в Джакарте.

Источник фото: РИА Новости

На Тайване, где с 2019 года зарегистрировали менее тысячи случаев заражения, решили перестраховаться. Перед восточным Новым годом власти ограничили численность посетителей в парках развлечений, запретили есть в транспорте и усилили контроль за социальной дистанцией.

В Гонконге в помещениях надевают маски.

В Петербурге на Новый по лунному календарю год остались около 20 тысяч граждан Китая. Уже несколько лет в честь праздника Дворцовый мост в центре города подсвечивают красными огнями. Подсветка будет работать 12 дней.