Белые пустыни Техаса. Морозы на русский лад добрались до американцев и привели к жертвам

Обычно жаркие районы США завалило снегом. Морозы ударили с такой силой, что миллионы американцев остались без электричества, а сотни машин попали в ДТП. Не обошлось без жертв. Под удар попали пустыни Техаса и даже часть Мексики. Однако многие обрадовались снегу.

На этой неделе в 24 американских городах температура опустилась до рекордно низких показателей, отметили в Би-би-си. Стихия накрыла Алабаму, Теннесси, Оклахому, Канзас и Кентукки. При этом основной удар пришелся на занимающий первое место по возникновению торнадо Техас.

Сейчас улицы покрыл толстый слой льда. Температура воздуха опустилась до более чем 30-летнего минимума. В некоторых районах непогода побила вековые рекорды. Необычные для юга США -18 градусов создали целый ряд проблем американцам.

Проблемы из-за непогоды

После ночи дождей со снегом и утренних заморозков автотрасса в районе города Форт-Уэрт в Техасе превратилась в каток. Из-за обледеневшей дороги столкнулось более 100 машин. Жертвами аварии стали шесть человек, десятки госпитализированы. В одно лишь воскресенье зафиксировали порядка 120 автомобильных аварий, сообщил начальник пожарной охраны Хьюстона Сэмюэл Пенья.

Миллионы жителей южных штатов остались без электричества. Сильнее всех опять-таки пострадал Техас. По данным сайта PowerOutage.US, где отслеживают перебои в подаче электроэнергии в стране, света лишились более четырех миллионов человек, 3,6 миллиона из которых живут в Техасе. При этом большинство домов и квартир осталось без отопления.

При этом стихия сорвала поставки 400 тысяч доз вакцины от коронавируса, отметили в Associated Press. Также, по данным FlightAware, во всей стране задержали более трех тысяч авиарейсов, больше половины из них — в Техасе. В районе Портленда многие деревья треснули под тяжестью льда, упали на линии электропередачи и вызвали взрыв трансформаторов. Двоих мужчин нашли мертвыми у шоссе в районе Хьюстона. Причины смерти неизвестны, но официальные лица заявили, что, скорее всего, виноваты низкие температуры.

Причины катаклизмов

В Национальной метеорологической службе США заявили, что виновата некая арктическая волна. Она возникла чуть выше границы США и Канады. Подобные явления обычно задерживают области низкого давления в Арктике. Но в этот раз холода добрались до Штатов.

«Обширная область минусовых температур на севере страны заложила основу для зимних штормов, которые могут нанести ущерб всей стране — от побережья до побережья», — заявили в метеорологической службе.

Президент США Джо Байден уже объявил в Техасе чрезвычайное положение. С утра понедельника в штате начали отключать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на систему питания. Местных жителей попросили сократить потребление электричества.

«Светофоры и другая инфраструктура могут быть временно отключены от электроснабжения», — отметили в Совете по надежности электроснабжения Техаса (Ercot).

Власти в Западном Вашингтоне и Западном Орегоне открыли специальные утепленные убежища, чтобы защитить бездомных жителей от сырости и холода, сообщили в The Guardian.

Чрезвычайное положение также объявили на границе с Мексикой. Там, в штатах Нуэво-Леон, Чиуауа, Коауила, Тамаулипас, Дуранго и Сакатекас, почти пять миллионов домохозяйств временно остались без электричества, отметили в Der Spiegel. В настоящее время возобновили снабжение примерно двух третей подключений. Также морозы привели к перебоям в подаче газа.

Реакция жителей Техаса на снег

Сами жители Техаса, похоже, рады непривычной погоде. Они начали выкладывать в Сеть фотографии заваленных снегом улиц, по которым гуляют с друзьями, семьями и собаками. Также они делали снежных ангелов и лепили снеговиков.

Некоторые даже решили закаляться. В Twitter попало видео с мужчиной, который в трусах и шапке с изображением флага США пробежал по заснеженному двору.

Зимние радости одних и проблемы других, похоже, закончатся не скоро. Чиновники полагают, что ситуация с морозами может ухудшиться.