Белые пески затянуло непроглядной чернотой. Тонны пролившейся нефти могут привести Маврикий к экологической катастрофе

Около берегов острова Маврикий сел на мель танкер, перевозивший тонны нефти. Часть горючего уже вылилась наружу и загрязнила лазурные воды. По словам премьер-министра, это грозит экологической и экономической катастрофой для островного государства.

Японский танкер, перевозивший около 4000 тон нефти, сел на мель у берегов Маврикия 25 июля. Через несколько недель в корпусе судна появились трещины, пишет Insider.

«Из-за плохой погоды и постоянных ударов в течение последних нескольких дней бункерный танк правого борта судна был поврежден, и некоторое количество мазута улетучилось в море», — сообщила компания Nagashiki Shipping Co в пятницу.

Затонувшее судно находится у Пуэнт-д’Эсни, который, по данным The Guardian, является официальным водно-болотным угодьем международного значения. Маврикий известен своими коралловыми рифами и богатой морской дикой природой. Экологи опасаются, что нефтяное пятно станет ловушкой для морских птиц и куликов.

Более 1000 тонн топлива просочилось в море у юго-востока Маврикия, загрязняя коралловые рифы, пляжи с белым песком и нетронутые лагуны. Еще 2500 тонн осталось на борту пострадавшего судна.

«Мы находимся в ситуации экологического кризиса», — заявил министр окружающей среды Маврикия Кави Рамано.

Власти также объявили режим чрезвычайной ситуации.

Эксперты предупреждают, что дальнейший прорыв может вызвать разлив, который будет иметь катастрофические последствия для хрупкой прибрежной экосистемы, от которой зависит Маврикий и его экономика. Правинд Джугнаут, премьер-министр страны в Индийском океане, сказал, что командам реагирования на данный момент удалось остановить утечку, но они готовятся к худшему.

«Трещины выросли. Ситуация еще хуже. Риск поломки лодки пополам все еще существует», — передает слова министра The Guardian.

Япония заявила в воскресенье, что направит группу экспертов из шести человек для оказания помощи. Франция также направила военный корабль, военный самолет и технических советников с близлежащего острова Реюньон после того, как Маврикий обратился за международной помощью. Тысячи добровольцев, многие из которых были с ног до головы измазаны черной грязью, собрались вдоль береговой линии, натягивая мили импровизированных плавучих барьеров из соломы в отчаянной попытке сдержать маслянистый прилив.

Mitsui OSK Lines, которая управляет судном, пообещала в воскресенье «приложить все усилия для разрешения дела».

«Нам очень жаль, — сказал журналистам в Токио вице-президент судоходной компании Акихико Оно.

Некоторые опасаются, что ущерб уже нанесен. Аэроснимки показывают масштабы катастрофы: огромные участки кристально чистого моря вокруг выброшенного на берег грузового корабля окрашены в глубокий черный цвет. По словам экологических активистов, густой навоз покрыл мангровые леса и нетронутые заливы вдоль и поперек береговой линии, нанося непоправимый ущерб и сводя на нет годы кропотливой работы по сохранению. Пятно уже начало дрейфовать вверх по побережью, раздуваемое сильными ветрами и течениями.

«Я думаю, что уже слишком поздно. Если корабль разобьется надвое, ситуация выйдет из-под контроля», — передает слова океанографа Вассена Кауппаймуту The Guardian со ссылкой на AFP.

Люди также задаются вопросом о том, почему правительство так долго бездействовало. Судно село на мель более двух недель назад. Оппозиция призвала к отставке министров окружающей среды и рыболовства. А добровольцы проигнорировали официальный приказ оставить операцию по очистке местным властям, надев резиновые перчатки, чтобы просеивать ил.

«Люди тысячами собираются вместе. Никто больше не слушает правительство», — сказал экологический активист в Махебурге Ашок Суброн.

По его словами, люди поняли, что нужно брать дело в свои руки. Они все пришли, чтобы защищать свою фауну и флору.

В воскресенье полиция поднялась на борт судна и изъяла судовой журнал и черный ящик в рамках расследования катастрофы. Корабль столкнулся с рифом в Пуэнт-д’Эсни. Это место окаймлено идиллическими пляжами, красочными рифами, заповедниками редких и эндемичных диких животных и уникальными водно-болотными угодьями. Маврикий и его 1,3 миллиона жителей в решающей степени зависят от моря. Ведь именно оно приносит им большой поток туристов.