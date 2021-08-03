Ученые предложили изменить правила шахмат, чтобы покончить с несправедливостью. Они считают, что черным фигурам нужно позволить ходить дважды подряд после начала партии.

Белые шахматные фигуры дают игроку преимущество, так как он делает первый ход. В 64% случаев на элитных турнирах выигрывали сделавшие первый ход. К таким выводам пришли ученые из Королевского колледжа Лондона и Нью-Йоркского университета, написало издание The Sunday Times.

Еще одно исследование провели с помощью самого мощного шахматного компьютера AlphaZero. Согласно результатам, из 10 тысяч партий в 86% случаев выигрывали те, кто играли белыми фигурами.

«Преимущество белых бесспорно. Принято считать, что если вы играете белыми, то стремитесь выиграть, а если — черными, то пытаетесь добиться ничьей», — отметил исследователь Королевского колледжа Лондона Мехмет Исмаил.

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Ученые предложили изменить правила игры, чтобы после начала партии черные фигуры могли делать два хода подряд после первого хода белых. Затем белые фигуры делают два хода и игра возвращается к стандартным правилам. Такую систему назвали сбалансированным чередованием. По словам специалистов, это позволит «устранить несправедливое преимущество, которым пользуются игроки с белыми фигурами».

Я действительно ожидаю негативной реакции на подобное предложение, но надеюсь, что открытые ко всему новому игроки захотят его попробовать Мехмет Исмаил исследователь Королевского колледжа Лондона

Но не все поддерживают инициативу исследователей. Английский гроссмейстер Люк Макшейн заявил, что введение двух ходов станет огромным изменением игры. Правила не просто поменяются, а сами шахматы станут другой игрой.

«Я ожидаю, что в результате преимущество белых действительно снизится, но за это придется заплатить большую цену — пожертвовать разнообразием дебютных вариантов. Это было бы печально», — подчеркнул он.

Авторы исследования намерены представить результаты своей работы во время ближайшей международной игровой конференции. Мероприятие пройдет 17 августа в Копенгагене.