Житель Хабаровского края в одиночку спасает белух на мелководье. Как они там оказываются и почему не могут выбраться?

В Хабаровском крае за последние несколько дней белух дважды заметили на мелководье во время отлива. Им помогал сотрудник МЧС, поливая животных водой и пытаясь согреть.

Впервые о попадании белух на мелководье в Хабаровском крае стало известно 14 октября. Тогда отлив загнал в ловушку трех млекопитающих: двух взрослых и одного малыша. На них наткнулся сотрудник МЧС Алексей Парамонов, который на протяжении долгого времени поливал белух водой и отгонял хищников. Спасатель снял животных видео.

В следующий раз Парамонов заметил белух 16 октября примерно на том же месте, где он их видел 14-го. В беседе с «360» он рассказал, что каждое утро проверяет пляж и все время удивляется, как людям безразличны эти животные.

Какая разница, какой я инспектор, из какой службы, я считаю, это просто человеческая обязанность — помочь животному Алексей Парамонов.

Парамонов снял на видео двух белух, которые появились на пляже 16 октября. Там были мать и детеныш — его спасатель заботливо накрыл одеялом, причем животные находились не так далеко от берега, у которого стояло рыболовное судно. Однако никто из экипажа не обратился в МЧС.

Парамонов объяснил, что животные подходят к берегу за пищей, а потом застревают там, так как вода уходит.

Начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова рассказала «360», что Парамонов занимается белухами, потому что он просто неравнодушный человек. Тем более что он с 2009 по 2016 год вместе с учеными изучал морских животных в рамках экспедиций.

Он просто знает этот вопрос не понаслышке, знает, что делать. Человек, который понимает проблему, суть задачи, поэтому он и неравнодушен Екатерина Потворова.

Собеседница «360» добавила, что белух на мелководье нашли на Северном побережье Хабаровского края, в акватории Охотского моря.

Белухи на мелководье

Заместитель руководителя программы «Белуха — белый кит» Института проблем эволюции и экологии имени А. Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов объяснил «360», что история с появлением белух на мелководье происходит в Хабаровском крае второй год подряд. Примерно в тех же числах 2019 года Парамонов тоже занимался спасением животных, попавших в ловушку. Видимо, речь идет об истории, когда на мелководье застряли три белухи, чьи спины уже обклевали вороны, а одно животное было мертво. Тогда Парамонов рассказал, что вовремя успел к белухам, потому что местные жители могли растащить их на мясо.

На мелководье белухи оказываются благодаря двум факторам. Первый связан с косатками, которые научились добывать белух и активно этим пользуются. Именно около берега животные пытаются спастись. Вторая причина заключается в том, что на северном побережье края быстрые отливы, то есть вода очень быстро уходит.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Глазова, белухи адаптированы, чтобы нормально переживать около берега непогоду или отлив. Однако сейчас там холодно и появляется еще проблема: животные быстро обмерзают.

Они адаптированы, но проблема в том, что сейчас уже холодно, там морозы и загнанные белухи на мель, обсохшие, начинают обмерзать. Это проблема, потому что там есть маленькие детеныши. Сейчас там осенние отливы большие, больше чем летом. Это обычная история Дмитрий Глазов.

Глазов отметил, что Парамонов работал вместе с Институтом Северцова, изучал белух, косаток и китов в Шантарском регионе. Именно поэтому он и занимается спасением животных на побережье Хабаровского края.

Не понимают, что делать

Руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих Вячеслав Алексеев в разговоре с «360» рассказал, что проблема китообразных с попаданием на мель часто связана с ошибками во время охоты в прибрежной полосе.

Заходят во время прилива на отмель, начинается отлив, они не могут вернуться. Там либо большое расстояние, либо теряются. У них такого опыта эволюцией не предусмотрено. Для них это нештатная ситуация, они не всегда понимают [что делать] Вячеслав Алексеев.

Действия Парамонова — охрану животных и поливание их водой — Алексеев посчитал правильными. Собеседник «360» привел в пример ситуации, когда подобных морских обитателей перевозят с места на место. Иногда нет специальных ванн, поэтому их грузят на носилки, а во время путешествия поливают водой, чтобы поддерживать состояние. По словам Алексеева, больше ничего Парамонов в данной ситуации сделать не может. В его силах только поддерживать белух, пока не начнется новый прилив.