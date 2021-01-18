Белорусы набросились в соцсетях на Сюткина и Михайлова за выступление у Лукашенко. Пришлось экстренно закрывать аккаунты

Рассерженные граждане Белоруссии написали артистам, что они выступили «за деньги, собранные на крови» и обвинили их в лицемерии. В ответ Михайлов удалил все негативные комментарии, а Сюткин просто запретил оставлять записи на своей странице.

Последним постом бывшего солиста группы «Браво» стала запись с афоризмом Михаила Жванецкого «Отсутствие потребности кому-то что-то доказывать, является верным признаком гармонии внутри».

PR-менеджер Стаса Михайлова в беседе с изданием «Подъем» заявила, что реагировать на слова граждан соседней республики артист никак не намерен.

«Ну, закидали — и бог с ними. Он точно никак это не будет комментировать», — уточнила она. Валерий Сюткин также отказался дать какие-либо комментарии по поводу своего выступления в Минске.

Согласно появившейся информации, кроме белорусских артистов в концерте также принимали участие украинские певицы Ирина Билык и Элина Иващенко. В комментариях у певиц негативных комментариев нет.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, в стране начались несанкционированные акции протеста сторонников оппозиции. Митинги перерастали в беспорядки, в которых пострадали, как оппозиционеры, так и силовики. Мероприятия проходят до сих пор. На самые крупные акции участники собираются по воскресеньям.