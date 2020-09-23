Белорусский фронт неповиновения. Митинги и задержания стали следствием инаугурации Лукашенко

После инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко его противники объявили о начале бессрочной акции неповиновения и начали собираться в центре Минска. Силовики приступили к разгону митингующих. Пока известно о 50 задержанных и нескольких раненых.

По данным портала Tut.by, омоновцы на проспекте Победителей и у стелы «Минск — город-герой» применяли слезоточивый газ и водометы с окрашенной водой. Силовики оттеснили демонстрантов с Пушкинской площади к Дворцу спорта и ТРЦ «Галерея». Охрана торгового центра заблокировала входные двери, чтобы не пустить милицию и ОМОН в залы. Была закрыта станция метро «Немига».

Недалеко от стелы силовики несколько раз избили мужчину, которому медики оказали врачебную помощь.

Сообщается, что есть пострадавшие в результате применения водометов. Очевидцы сообщили «Интерфаксу», что пострадали как минимум два человека. Одна из них — пожилая женщина, другой силовики якобы разбили голову.

Корреспондент РИА «Новости» сообщил, что около Петропавловского собора в Минске был слышен выстрел.

На инаугурацию Александра Лукашенко отреагировала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она заявила, что это был фарс и объявила себя единственным лидером, избранным белорусским народом.

«Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», — заявила Тихановская.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Лукашенко потерял свой мандат. МИД Литвы считает, что поддельная инаугурация не делает бывшего президента менее бывшим.

Источник фото: Twitter

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знал о готовящейся инаугурации. Он уточнил, что присутствие зарубежных лидеров протоколом церемонии не предусмотрено, поэтому приглашение для главы государства Владимира Путина не поступало.

Песков отказался комментировать состоявшуюся инаугурацию.

«Я предпочту никак не комментировать, ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства, и, если такое решение руководством принято, значит, так посчитали целесообразным», — сказал Песков.

Но сами белорусы с удовольствием комментировали церемонию, и уже начали выкладывать в соцсетях собственные варианты. Первыми пострадали кошки, которых принялись «короновать» на все лады.

Некоторые белорусы объявили президентами себя.