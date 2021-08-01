Белорусский фальстарт. Как легкоатлетку Тимановскую «попросили» с Олимпиады

НОК Белоруссии снял легкоатлетку Кристину Тимановскую с Олимпиады в Токио после того, как спортсменка раскритиковала тренерский штаб из-за включения ее в незапланированную эстафету. Тимановскую отправили домой, но она отказывается возвращаться и планирует просить убежище в Европе.

Незапланированный дебют

Тимановская выразила недовольство после того, как узнала, что попала в список участников эстафеты 4×400 метров. Изначально планировалось, что она пробежит в Токио только на дистанциях 100 и 200 метров.

Тренерский штаб включил Тимановскую в эстафету для замены одной из легкоатлеток, которых не допустили к соревнованиям из-за непрохождения всех тестов на допинг.

Бегунья записала эмоциональное обращение, в котором обвинила тренеров в неуважении к спортсменам, которые готовились к своим дистанциям. Позже видео было удалено.

Спортсменка заявила, что никто из тренеров с ней это не обсудил. По словам Тимановской, хотя она никогда не бегала 400 метров, если бы с ее мнением считались, она была бы готова поддержать национальную команду.

«Если сложилась такая ситуация, и ко мне бы по-человечески подошли, я бы сделала все возможное, чтобы попробовать себя в новой дистанции, пусть и на ОИ. А кто знает, вдруг это получилось бы не хуже, чем мои любимые 200», — написала она в Instagram.

Свои любимые 200 метров Тимановская готовилась пробежать в понедельник.

Отправка домой

Белорусский фонд спортивной солидарности в воскресенье сообщил, что Тимановскую якобы пытаются «насильно» вывезти из Токио на родину из-за ее высказываний.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии выпустил официальное заявление, сообщив, что тренерский штаб решил отправить спортсменку домой по заключению врача в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Но сама Тимановская заявила сайту Tribuna, что это неправда, и врачи ее не осматривали.

Задержка рейса

Тимановская сообщила, что ей ничего не стали объяснять, просто сказали собирать вещи. Но агентству Reuters спортсменка заявила, что не собирается возвращаться на родину. По данным ТАСС, легкоатлетка планировала вылететь из Токио в Стамбул, но самолет «Турецких авиалиний» улетел без нее.

В токийскому аэропорту заметили представительницу японской ассоциации адвокатов по делам беженцев. Она заявила ТАСС, что Тимановская с ней не связывалась, и она приехала туда сама. А о том, находится ли спортсменка в участке, ей не известно.

В Международном олимпийском комитете заявили, что начали разбираться в ситуации. Вскоре аналогичное заявление сделал Оргкомитет Токио-2020.

Поиск убежища

Спортивное издание Sports Hochi при этом сообщило со ссылкой на источник, что Тимановская намерена подать прошение об убежище. Агентство Reuters сообщило, что Тимановская собирается просить убежище у властей Австрии или Германии.

Приютить у себя спортсменку вызвалась уроженка Белоруссии, проживающая в Токио. Женщина рассказала ТАСС, что узнала о новостях из Telegram и сразу поехала в аэропорт.

Тимановская подтвердила сайту Tribuna, что сейчас находится под защитой полиции. Она сказала, что собирается покинуть Токио, но не тем рейсом, которым ее «хотели отправить». Легкоатлетка призналась, что боится тюремного заключения в Белоруссии.