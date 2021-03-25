Тиме Белорусских придется запускать карьеру с нуля. И приговор за наркотики на это не повлияет

Дело о наркотиках, возбужденное против певца Тимы Белорусских и его знакомого, направили в суд. Оба фигуранта признали вину в незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ. И даже если Белорусских отделается мягким приговором, карьеру ему придется запускать с нуля.

Признание вины

Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего Тимофея Морозова (Тимы Белорусских) и его 25-летнего знакомого. Обоим вменяют незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ без цели сбыта. Они признали вину.

Певец с другом попали в поле зрения белорусской милиции в декабре 2020 года, когда купили в интернете гашиш общей массой более 1,96 грамма. Часть наркотика приняли в игровом клубе в Минске, а остаток обнаружили милиционеры. При обыске у музыканта нашли еще одно опасное вещество — амфетамин — массой 0,0375 грамма.

По белорусскому законодательству исполнителю грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или тюрьма на срок от двух до пяти лет.

Тяжелые времена Тимы

Тима Белорусских стал популярен в 2018 году, когда выпустил песню «Мокрые кроссы». За нее он даже получил награду в номинации «Хит года» на музыкальной премии «Жара Music Awards». В 2018 году эта композиция заняла 11-е место в списке самых популярных песен года «ВКонтакте».

Затем у Белорусских вышли песни «Витаминка» и «Незабудка», которые тоже стала хитами. Например, «Витаминка» была на первом месте чарта «ВКонтакте», писал Forbes.

Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с «360» предположил, что до тюремного срока дело не дойдет. По его мнению, это будет скорее показательный судебный процесс, чтобы другим неповадно было.

Вне зависимости от наказания, которое Белорусских вынесут, впоследствии он, скорее всего, продолжит заниматься музыкой. В то же время Бабичев отметил, что у певца сейчас тяжелые времена, так как он ушел из лейбла и пытается перезапустить карьеру. Однако успешно это сделать мешают действия бывшего продюсера.

Трудно сказать, что будет с его карьерой в случае мягкого приговора или сурового, потому что этой карьеры практически нет. Не написано еще ярких хитов. После расставания с продюсером он начинает практически с нуля Евгений Бабичев.

По мнению Бабичева, если бы судебный процесс с участием Белорусских случился год-полтора назад, к персоне певца был бы больший интерес и его творчество активно покупалось и прослушивалось бы. Однако сейчас его имя в плане творчества не на слуху.

«В медийном пространстве певца Тимы Белорусских нет, есть только гражданин Республики Беларусь, который попался на хранении запрещенных средств», — заключил Бабичев.

Наказание за вещества

Адвокат Надежда Знак объяснила, как в Белоруссии наказывают за оборот наркотиков. В статье 328 предусмотрено не только наказание, связанное с лишением свободы. То есть молодым людям могут просто ограничить свободу. В то же время суды Белоруссии не церемонятся с обвиняемыми по подобным уголовным делам.

«В Беларуси деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, рассматриваются как обладающие большой общественной опасностью. Кроме того, одной из целей наказания по подобным делам является предупреждение новых общественно опасных деяний со стороны как осужденного, так и других лиц. Поэтому, как правило, вынося приговоры по подобным делам, суды не устанавливают минимальных и мягких наказаний», — сказала Знак.

По словам адвоката, признание вины в Белоруссии, так же как и в России, считается смягчающим обстоятельством. Поэтому при отсутствии отягчающих обстоятельств наказание не может превышать половины максимального срока или размера выбранного судом наказания.

Знак отметила, что в Белоруссии очень маленький процент оправдательных приговоров.