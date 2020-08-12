Депутат бундестага: Белоруссия сблизится с Россией, если Евросоюз введет санкции из-за протестов

Министры иностранных дел стран Евросоюза встретятся в пятницу, чтобы обсудить возможные санкции против Белоруссии. Так они хотят поддержать людей и высказать неодобрение действиям Лукашенко. Депутат бундестага Вальдемар Гердт уверен, что ограничения подтолкнут Белоруссию к России и навредят обычным людям.

Европа против Белоруссии

Как передает Reuters, о пятничном собрании министров стран ЕС сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Она считает необходимым рассмотреть, стоит ли расширить санкции против тех, кто ответственен за насилие над протестующими и фальсификацию выборов в Белоруссии.

Польша, Литва и Латвия заявили, что готовы выступить посредниками между белорусским правительством и оппозицией. Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что власти должны прекратить насилие против демонстрантов, освободить задержанных людей и сформировать национальный совет с представителями гражданского общества, который будет искать выход из кризиса. При этом он выдвинул ультиматум. Науседа заявил, что если инициативу власти Белоруссии встретят отрицательно, то, возможно, придется прибегать к санкциям.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель тоже осудил действия властей Белоруссии. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в письме Боррелю написал, что пятничная встреча должна «продемонстрировать поддержку мирным протестующим и обмен идеями о том, как ЕС может им помочь».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также призвал к проведению специального саммита лидеров ЕС. Он предложил ввести санкции, которые отвечали бы требованиям протестующих по борьбе с коррупцией и уважению свободы слова и верховенства закона. В письме к высшим должностным лицам ЕС Моравецкий сказал, что протесты в Минске были «явным доказательством того, что многие белорусы хотят перемен <…> и что они хотят, чтобы Европейский Союз присутствовал в их жизни. Наш долг — ответить на этот призыв».

По этой теме также высказался польский депутат Европарламента Роберт Бедронь. Он заявил, что ЕС необходимо пересмотреть свою политику в отношении Лукашенко. По его словам, должна быть цена, которую Лукашенко заплатит за нарушения прав человека и основных свобод. «Мы должны ввести санкции в отношении белорусских чиновников, виновных в грубых нарушениях прав человека», — передает его слова The Guardian.

«Белоруссия не останется одна»

Депутат бундестага Вальдемар Гердт такой позиции не придерживается. По его мнению, то, что происходит сейчас в Белоруссии, — это внутреннее дело самой Белоруссии.

Он подтвердил, что разговоры о применении санкций идут, но это совершенно неправильная тактика. Запад сам себя загонит ими в тупик, ведь это вынудит Белоруссию еще больше сблизиться с Россией и обратиться к Китаю.

Разговоры о санкциях идут. Я думаю, это катастрофически неправильная постановка вопроса. Итог этого всего [будет в том], что Запад сам себя загонит в тупик. Мы вынудим Белоруссию сблизиться еще больше с Россией и повернуться к Китаю. Она не останется одна. И сами себя все дальше заманиврируем на окраину всех мировых событий Вальдемар Гердт депутат бундестага.

«Цель и задачи санкций в том, чтобы народ обнищал и поднялся против правительства. Вдумайтесь в циничность такого подхода. Эти решения принимаются элитой, которая последние 40 лет вела эту стратегию и до сих пор не может понять, что это тупиковый вектор развития отношений», — подчеркнул он.

Если ЕС все-таки примет санкции, то несложно догадаться, какими они будут. Это давно отработанная на других странах схема. Во-первых, будут персональные санкции, то есть составят список определенных лиц, которых подвергнут разным ограничениям. Во-вторых, экономические санкции ограничат или запретят работу совместных предприятий и многое другое.

Сам Гердт намерен делать все, чтобы помешать ограничениям. Он отмечает, что определенные меры нужны и важно обсудить, превышали ли власти полномочия в столкновениях с демонстрантами. Однако для этого есть комиссии по правам человека и другие инструменты. Принятие же санкций ударит по благосостоянию всего белорусского народа.

Любое решение о санкциях требует согласия всех 27 стран — членов ЕС. Обычно этот процесс затягивается на недели или месяцы.