Белоруссию хотят сделать гарантом российско-украинских соглашений. И в этом есть смысл

Белоруссия должна участвовать в переговорах России с Украиной, так как она точно заинтересована в их успешном завершении. К тому же республика граничит с обеими конфликтующими сторонами. Правда, сможет ли Белоруссия стать государством-гарантом, пока неясно.

Россия настаивает на участии Белоруссии в будущих договоренностях с Украиной, в том числе в качестве государства-гаранта. Об этом заявил директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Мы прямо настаиваем на подключении Республики Беларусь в качестве участника будущих договоренностей и одного из государств-гарантов. Это позволит обеспечить баланс внутри „клуба“ таких стран», — рассказал Полищук ТАСС.

Александр Лукашенко отметил, что западные страны «погрузили» его страну «в одну корзину с Россией». Именно поэтому на переговорах, по его мнению, «должна прозвучать позиция Белоруссии».

Ранее схожую точку зрения выразил и глава российского МИД Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия предложила Белоруссию в качестве одной из стран — гарантов будущего российско-украинского договора.

Участие Белоруссии в переговорах

Для Белоруссии участие в договоренностях с Украиной важно, так как речь идет о граничащей с республикой стране. Об этом «360» рассказал политолог Андрей Арешев. По его мнению, чтобы понять, зачем Белоруссии нужно участвовать в переговорах, достаточно просто посмотреть на геополитическую карту мира.

«Насколько мы можем судить из высказываний президента Белоруссии и из некоторых недавних событий на приграничных территориях Российской Федерации, есть прямая угроза со стороны киевского режима», — сказал он.

По мнению Арешева, Белоруссия должна быть непосредственным участником любых договоренностей России и Украины, так как она «куда более заинтересована в успешном ходе переговоров, нежели та же Турция».

Сможет ли Белоруссия стать страной-гарантом, сказать сложно, заявил Арешев, ведь посла республики выдворили с территории Украины. Более того, эксперт напомнил, что Лукашенко говорил о планах Украины ударить по территории Белоруссии.

Несамостоятельность Украины

Пока все соглашения и договоренности с Украиной находятся под большим вопросом и говорить о гарантах рано, уверен донецкий и российский политолог Владимир Корнилов. Да и отношение украинской стороны к белорусской, по его мнению, крайне негативно.

«Даже министр иностранных дел Украины заявлял, что для них Лукашенко не является легитимным президентом. Однако когда речь зашла о переговорах, согласились сначала именно на Белоруссию как на переговорную площадку», — подчеркнул Корнилов.

В целом идею о наличии гарантов Украина активно продвигает при содействии ее «внешних кукловодов», отметил Арешев.

«Это подразумевает несамостоятельный характер Украины, гарантировать безопасность которой должен кто-то еще, а не она сама. Это, на мой взгляд, абсурдная постановка вопроса, свидетельствующая о полной несамостоятельности режима Зеленского», — пояснил Арешев.

Он добавил, что в некотором недоумении по этому поводу находится даже Турция, которая в политическом плане поддерживает Украину. Неясно, о каких именно гарантиях идет речь.

«Если Киев сохранит наступательный потенциал и полезет на Белгородскую область, это что значит, что гаранты должны будут его поддерживать в военном плане? <…> Подобного рода демографические игры просчитываются достаточно хорошо», — заключил Арешев.