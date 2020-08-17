Первая вакцина от коронавируса, 30 лет со дня смерти Виктора Цоя и речь президента Белоруссии. Неделя в фотогалерее

За прошедшую неделю мы отметили годовщину «чуда на кукурузном поле в Раменском», 30 лет со дня смерти Виктора Цоя, стало известно о том, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. На фоне продолжающихся акций протеста в Минске состоялся первый митинг сторонников президента Белоруссии Александра Лукашено.

О событиях, произошедших с 10 по 16 августа, — в фотогалерее «360».

Перед очередным заседанием суда, назначенным на 11 августа, актеру Михаилу Ефремову стало плохо, его увезли на скорой в предынсультном или предынфарктном состоянии в Боткинскую больницу. Накануне сын нашел его на полу, Ефремов заявил, что переволновался из-за футбольного матча. Заседание суда перенесли сначала на 12 августа, а затем на 18-е. Актеру был поставлен предварительный диагноз «инсульт». Эксперты предполагают, что суд не может проходить без Михаила Ефремова, учитывая тяжесть обвинения. Если подтвердится тяжелое заболевание, рассмотрение может быть отложено вплоть до приостановления. Потом его могут возобновить.

12 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от SARS-CoV-2. В Минздраве РФ сообщили о ее высокой эффективности и безопасности, доказанной во время испытаний на добровольцах. Медики сообщили, что при использовании вакцины «Союз V» не было зарегистрировано никаких осложнений, и у волонтеров выработались антитела. Третья и последняя фаза испытаний начнется 12 августа. Общедоступной вакцина станет в январе 2021 года.

14 августа умерла популярная певица 1980-х годов Валентина Легкоступова. За несколько дней до этого ее дочь Анетта обнаружила мать дома без сознания. Валентина и ее муж были пьяны. У певицы на голове обнаружился след от удара и дочь отвезла ее в больницу. Муж Легкоступовой не смог объяснить его происхождение, так как, по его признанию, возлияния продолжались с февраля. Дочь исполнительницы уверена, что муж избивал ее мать. В то же время, друзья Валентины Легкоступовой утверждают, что она не пила и с мужем была счастлива.

В тот же день в одной из квартир в доме на Ореховом бульваре в Южном административном округе Москвы полицейские обнаружили расчлененное тело женщины. В преступлении подозревается ее муж. В доме в этот момент находился шестилетний сын пары. Полицию и спасателей вызвал соседи, почувствовавшие неприятный запах. Следком возбудил уголовное дело, началась проверка.

Прошло 30 лет. Цой жив

В аварии под Ригой 15 августа 1990 года разбился насмерть лидер группы «Кино» 28-летний Виктор Цой. По официальной версии он уснул за рулем. Через 30 лет в Санкт-Петербурге на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и Проспекта Ветеранов был установлен памятник. Скульптуру создал Матвей Макушкин.

В Петербурге также было открыта выставка «Цой. Не кончится лето», на которой выставлены личные вещи музыканта и написанные им картины. Он оказал большое влияние на группу «Новые художники», в которой состоял. Его сравнивали с известным американским художником Китом Харингом и иконой поп-арт-движения Энди Уорхолом. Который, кстати, присылал Цою свои книги с автографом.

Годовщина «чуда на кукурузном поле»

Год назад 15 августа, вылетевший из аэропорта Жуковский Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», вынужден был совершить аварийную посадку на кукурузном поле под Раменским. Пассажиры летели в Симферополь. Сейчас они понимают, что отделались незначительными травмами, хотя дело могло закончиться плохо, если бы не профессионализм экипажа. Через год после аварии они вспоминали, что все было не как в кино, когда все кричат и паникуют. В салоне стояла гробовая тишина.

Самолет трижды подпрыгнул при посадке «как мячик». После экстремальной посадки экипаж очень быстро разложил трапы и вывел пассажиров из самолета, который мог в любой момент взорваться. Люди старались не паниковать и помогать друг другу.

Речь Лукашенко на митинге многих удивила

В Минске после недели протестных митингов и демонстраций 16 августа состоялась первая акция сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он эмоционально выступил на ней перед собравшимися. Политологи разошлись во мнениях о возможном влиянии речи президента на сложившуюся в стране ситуацию.

Алексей Дзермант назвал его речь уверенной и предположил, что Лукашенко будет услышан. Но прежде чем делать выводы, по его мнению, надо понаблюдать за ситуацией.

Политолог Валерий Карбалевич скептически отнесся к выступлению Лукашенко. Тем более, что это первое проявление его поддержи в информационном поле, и на акцию «привезли людей из регионов». По мнению эксперта, белорусский президент не признает реального положения вещей и уходит от конкретной проблемы.