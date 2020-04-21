Белоруссии не хватает гречки. Ждать ли дефицита крупы и в России?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия якобы отказывается продавать гречку Белоруссии. Из-за этого стране придется расширить собственное производство. Эксперты сочли эти слова странными. В России достаточно запасов и предложений по продаже крупы. А вот у Белоруссии имеются проблемы в аграрной отрасли.

Александр Лукашенко поручил губернатору Могилевской области Леониду Зайцу увеличить посев гречихи, сообщило РИА «Новости». По его словам, у Белоруссии возникли проблемы с импортом этой крупы из России.

«Посмотрим, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи — там больше произрастает, чем у нас», — пояснил глава республики.

1 апреля белорусское правительство приостановило вывоз из страны гречки, гречихи, чеснока, лука репчатого и севка вне зависимости от страны их производства. Чуть позже президенту сообщили, что с поставками крупы из России стали возникать проблемы. После этого Лукашенко уже поручал нарастить производство гречихи в Белоруссии. По сведениям республиканского Минсельхозпрода, запасов этой продукции и ее сырья стране хватит на пять месяцев.

Нишевая крупа

Гречка — продукт специфический, не популярный во всем мире, пояснил «360» исполнительный директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. И какого-то специализированного рынка ее продажи не существует. Основные ее производители — Россия, Украина и Китай.

«Мировой торговли по большому счету нет. Это специфический нишевой товар. Мы ее особо не экспортируем и не импортируем в сколь-либо заметных объемах — какие-то проценты от нашего производства. Белоруссии, соответственно, даже меньше этого объема», — добавил экономист.

Сизов усомнился, что Белоруссия реально испытывает трудности с поставками крупы из России. В апреле действительно ввели экспортные ограничения. Однако они затронули исключительно вывоз за пределы ЕАЭС. На этом фоне заявление Лукашенко выглядит несколько странно.

«И попытки что-то там нарастить в Белоруссии, на мой взгляд, довольно странные. В Белоруссии, мне кажется, не надо выдавать дополнительные указания кому и что производить. Нужно заняться реформами своего аграрного сектора, который находится в глубочайшем кризисе именно из-за командного подхода к этому сектору», — подчеркнул эксперт.

Исполнительный директор «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков также удивился заявлению Лукашенко. Свободный рынок диктует лишь одно правило: кто дает большую цену, тот и покупает товар. Сейчас на рынке есть предложения алтайских производителей.

«Другое дело, что цена там сильно изменилась за счет ажиотажного спроса. Цена на гречиху у аграриев повысилась практически в два раза. Примерно так же на крупяных заводах. Может быть, под то, что есть проблемы с тем, чтобы самим ее выращивать, все маскируется. То есть такого, чтобы гречку нельзя было купить, нет», — рассказал он «360».

Ситуация в России

Пока не известно, увеличат ли российские аграрии занятые гречихой площади, культура эта поздняя, сеять ее пока рановато. Однако, убежден Сизов, вряд ли ситуация будет кардинально отличаться от прошлого года.

«Может быть, несколько вырастут, если кто-то успеет отреагировать на ту благоприятную конъюнктуру, которая у нас сложилась в последние месяцы. Дефицита у нас не будет, посеянного нам хватит. Если, конечно, будет сильнейший неурожай, тогда цены, конечно, вырастут», — заключил эксперт.

До мартовского ажиотажа производство гречки в России полностью перекрывало потребление, сообщил Востриков. Но в марте всего за 10 дней россияне скупили 3,5-месячные запасы крупы, на что никто из производителей не рассчитывал. Тем не менее опасаться дефицита не стоит. Предложения по гречке всегда превышали годовое ее потребление россиянами. Хотя сейчас и неясно, сколько точно ее осталось на складах.

«В марте на фасовочных линиях склады фактически опустошили. Там работали в три смены 24 часа в сутки. Сейчас им надо закупаться. А запасы у производителей всегда оценивались относительно, по тем бумагам, которые аграрии сдавали в региональные минсельхозы», — рассказал он.