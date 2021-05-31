Бойкот неба Белоруссии, финал дела Голунова и стрельба в Екатеринбурге. Неделя в фотогалерее

Европейские авиакомпании начали облетать воздушное пространство Белоруссии после посадки самолета Ryanair. Второй задержанной с рейса стала россиянка София Сапега. Суд приговорил полицейских по делу журналиста Ивана Голунова. Уволенных из органов отправили в колонию на сроки от пяти до 12 лет. Производство одноразовой пластиковой посуды и ватных палочек запретят в России. Переходный период может занять до одного года.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 24 по 30 мая, — в фотогалерее «360».

Белоруссии расчистили небо

Посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске с задержанием бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича стала основной темой недели. Она обернулась новыми санкциями со стороны Евросоюза и отказом авиаперевозчиков летать над Белоруссией.

В начале недели власти республики объяснили посадку борта. Минтранс объявил, что получил письмо от палестинской группировки ХАМАС. В послании говорилось, что на борту находится бомба, которую взорвут, если Евросоюз не прекратит поддерживать Израиль. Послание поступило с сервера Швейцарского анонимного почтового сервиса Proton.

В качестве подтверждения своих слов ведомство опубликовало расшифровку переговоров пилота и диспетчера. Из этих данных следует, что сотрудник воздушной гавани настоятельно рекомендовал экипажу поменять курс и сесть в аэропорту Минска.

Почтовый сервис Proton сообщил, что послание действительно отправили через его сервер, но сделали это после того, как самолет Ryanair поменял курс.

Следственный комитет Белоруссии тут же поправился и объявил, что получил два письма с разницей почти в полчаса.

Глава авиакомпании Майкл О’Лири раскритиковал представленную расшифровку переговоров и заявил, что диспетчер Минска отказался связаться с головным офисом перевозчика.

После посадки на борту самолета бомбу не нашли. Спецслужбы Белоруссии, кроме Романа Протасевича, задержали сопровождавшую его россиянку Софию Сапегу.

МИД России заявил, что девушку подозревают в преступлениях, совершенных в Белоруссии в августе и сентябре 2020 года. В белорусских Telegram-каналах появилось видео, где Сапега признавалась в публикации личных данных сотрудников силовых структур Белоруссии. Девушку арестовали на два месяца.

На посадку самолета и задержание двух пассажиров жестко отреагировали в Евросоюзе. Лидеры стран ЕС по итогам саммита потребовали запретить белорусским авиакомпаниям заходить в воздушное пространство Европы, а своим перевозчикам рекомендовали отказаться от полетов над республикой. Кроме того, Минску пообещали жесткие санкции за нарушение международных авиационных норм.

После запрета на вхождение в воздушное пространство Белоруссии европейские перевозчики столкнулись с проблемой при полетах в Москву. Россия отказала в приеме двух рейсов Air France и одного самолета Austrian Airlines. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что перевозчику нужно согласовать новые точки входа в воздушное пространство нашей страны. Он пояснил, что это только технические моменты, которые решатся в ближайшие дни.

Полицейским дали сроки по делу Голунова

Мосгорсуд вынес приговоры бывшим сотрудникам полиции, подбросившим наркотики журналисту Ивану Голунову. Экс-майор полиции Игорь Ляховец получил 12 лет колонии строгого режима. Оперативника Максима Уметбаева приговорили к восьми годам «строгача». Он единственный, кто признал вину. Также по восемь лет общего режима получили Роман Феофанов и Агбар Сергалиев. Кроме этого суд взыскал с каждого из осужденных по одному миллиону рублей в пользу журналиста.

Ивана Голунова задержали в центре Москвы. Полицейские заявили, что нашли в его рюкзаке пакет с мефедроном, а в квартире — лабораторию по производству наркотиков. Журналист объявил о фальсификации дела. Суд отправил его под домашний арест.

За Голунова вступились коллеги, которые потребовали честного расследования. Через пять дней обвинения сняли. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что доказательств не нашли.

Проводивших операцию полицейских задержали в 2020 году. Их обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и улик, а также незаконном хранении наркотиков. Согласно материалам дела, правоохранители для повышения раскрываемости сговорились, чтобы подбросить наркотики журналисту.

Голунов считает, что полицейские были только исполнителями. Заказчиком был один из героев его расследований. После вынесения приговора журналист заявил, что это только первый этап. Вторым станет наказание заказчика преступления.

Россиян оставят без пластиковых стаканчиков

Источник фото: РИА «Новости»

Ватные палочки, стаканчики и другие товары из одноразового пластика запретят производить в России. Вице-премьер Виктория Абрамченко пояснила, что этот тип материала трудно перерабатывать и отправлять на повторное использование. В результате все они отправляются на свалки, где копятся годами.

По оценке гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, на одноразовый пластик приходится до трети от всех отходов. В реальных цифрах речь идет о 20 миллионах тонн ежегодно.

Законопроект о запрете одноразового пластика добавят к документу об ответственности производителей. Он перекладывает утилизацию упаковки на компании, которые производят основной товар. Они могут нанимать специальных утилизаторов или платить экологический сбор. Документ внесут на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию.

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров отметил, что для введения запрета потребуется переходный период. Нужно найти альтернативу запрещенным товарам, а также дать время производителям перепрофилировать свои производства. По оценке сенатора, это может занять год или больше.

Регионы продвинули вакцинацию

Масштабная вакцинация россиян от коронавируса продолжается. Власти регионов идут на различные меры, чтобы увеличить число привитых жителей. В Якутии указом ввели обязательную вакцинацию для сотрудников образовательной сферы и организаторов массовых мероприятий. Ответственными сделали руководителей компаний, которым пригрозили штрафами.

Спустя некоторое время текст документа изменили, убрав оттуда слово «обязательная». Теперь работодатель может выпустить приказ об обязательном визите подчиненных в прививочный пункт. Окончательное решение о прививке примут врачи.

Инициативой Якутии заинтересовались в Ханты-Мансийском автономном округе. Губернатор региона Наталья Комарова поручила правительству изучить опыт республики. В случае успеха такие меры внедрят в Югре.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил брать с отказавшихся от прививки плату за лечение в случае заражения. Он назвал такое решение справедливым.

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с инициативой открывать в кафе и ресторанах отдельные залы для посетителей, которые сделали прививку от коронавируса. Но, как пояснил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, окончательное решение в столице еще не приняли. Он отметил, что мэрия пообещала обсудить этот вопрос с бизнесом.

Московская область не стала вводить штрафы, а, наоборот, ослабила меры для бизнеса, где количество привитых сотрудников составило не менее 60%. Такие компании избавили от правила проводить ПЦР-тесты работников раз в 15 дней.

Долгие переговоры Путина и Лукашенко

Встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в Сочи продолжалась два дня. Это самый долгий визит главы союзной республики.

В первый день прошли официальные переговоры. На открытой для прессы части встречи Владимир Путин затронул вопросы интеграции стран в Союзное государство, отметив, что процесс должен быть плавным. Также он сообщил, что запуск первого блока белорусской АЭС пройдет в июне.

Александр Лукашенко основной упор сделал на посадке самолета авиакомпании Ryanair. Он отметил, что привез с собой чемодан с документами об этом происшествии. Белорусский лидер отметил, что обстановку в республике нагнетает оппозиция.

Владимир Путин назвал реакцию Европы «всплеском эмоций» и напомнил, что подобная ситуация произошла с самолетом президента Боливии Эво Моралеса. Спецслужбы США посадили правительственный борт в поисках экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

«Президента вывели из самолета — и ничего, тишина», — подчеркнул российский лидер.

Закрытая часть переговоров продолжалась более пяти часов. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Лукашенко раскрыл все обстоятельства посадки самолета Ryanair в Минске, а Путин поднял тему ареста россиянки Софии Сапеги.

«Нам ее судьба небезразлична, но мы принимаем во внимание, что у нее есть вид на жительство в Белоруссии», — рассказал представитель Кремля.

Он отметил, что президент поручил МИД следить за ситуацией вокруг девушки. Песков пояснил, что позиция Москвы заключается в том, что посадка самолета прошла по всем международным нормам.

Также по итогам переговоров президенты согласовали передачу второй части государственного кредита Белоруссии в размере 500 миллионов долларов. Деньги поступят до конца июня. Кроме того, министерства транспорта обеих стран согласуют авиасообщение национальных перевозчиков по возвращению белорусов оставшихся в Европе и совместной работе на время отпусков граждан обеих стран.

Второй день общения президентов прошел в неформальной обстановке. Владимир Путин пригласил белорусского коллегу с младшим сыном Николаем прокатиться на яхте в Черном море. Участники встречи пообедали на борту, а после лидеры двух стран побеседовали на нижней палубе с глазу на глаз. Дмитрий Песков заявил, что президент Белоруссии, как и любой гражданин союзной республики, чувствует себя в Сочи как дома.

Рэпер Элджей докатился до суда

О задержании рэпера Элджея московскими сотрудниками полиции сообщили СМИ. Исполнитель на своем гоночном автомобиле пытался скрыться от правоохранителей, выехав с проспекта Маршала Жукова в Московскую область. После задержания объяснить свое бегство от полицейских артист не смог и его повезли на медицинское освидетельствование.

На месте музыкант предложил взятку, чтобы не проходить процедуру. По сообщениям источников журналистов, сначала речь шла о 300 тысячах рублей, но постепенно увеличилась до 700 тысяч. Деньги правоохранители не взяли. Вместо этого рэперу вручили протокол об отказе от медицинского освидетельствования и отстранили от управления машиной.

По данным СМИ, за свою водительскую карьеру Элджей накатал на 241 штраф, большая часть за превышение скорости. Какое наказание грозит исполнителю на этот раз, решит суд.

Сам рэпер после сообщений СМИ про его задержание выпустил клип на песню «Первая полоса». В тексте он признался, что вся история с погоней была просто желанием «ловко прыгнуть в заголовки новостей». Элджей признался, что медицинское освидетельствование он все же прошел. Алкоголя в его крови не выявили.

Смерть от случайной пули

Поездка с приятелем для 19-летнего жителя Новосибирска закончилась смертью от случайной пули полицейского. Все произошло в Мошковском районе. Сотрудники ДПС пытались остановить затонированный автомобиль Toyota, ехавший в сторону Новосибирска.

Водитель иномарки не подчинился и увеличил скорость. Остановить его удалось только после продолжительной погони около придорожной гостиницы. Из салона машины выскочили несколько человек и бросились бежать.

Одного из нарушителей полицейским удалось поймать. Пока его вели к патрульной машине, двое приятелей пытались его отбить. 19-летний юноша схватил правоохранителя за форму, тот достал табельный пистолет и случайно нажал на курок.

Пострадавшего с огнестрельным ранением срочно доставили в больницу. Врачи провели операцию и подключили молодого человека к аппаратам жизнеобеспечения. Информация про его состояние поступала противоречивая. СМИ сообщали о смерти, следователи опровергали. Точку в истории поставил областной Минздрав, который констатировал, что молодой человек не выжил.

После проверки следователи завели уголовное дело. Сначала действия полицейского проходили по статьям о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью. После смерти юноши статью поменяли на причинение смерти по неосторожности.

СМИ сообщили, что десятки друзей и родственников погибшего парня собрались около больницы, где он оставался.

Война с флагами

Источник фото: телеканал «360»

Политика вмешалась в чемпионат мира по хоккею. После посадки самолета в Минске министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель городской думы Мартиньш Стакис заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотнище.

Чиновники объяснили свое решение поддержкой белорусской оппозиции, которая выступает против президента Александра Лукашенко. В ответ МИД Белоруссии потребовал от посла Латвии в течение 24 часов покинуть территорию страны. Остальным сотрудникам дали на сборы двое суток. Генеральная прокуратура страны завела уголовное дело о разжигании национальной вражды. Смену флага там сочли надругательством над государственной символикой.

Одним белорусским флагом дело не ограничилось. Чиновники сняли российский триколор и заменили его знаменем Олимпийского комитета России. Так они поступили по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое следит за выполнением решения спортивного Арбитражного суда.

Российским спортсменам в течение двух лет запрещено участвовать в международных соревнованиях под государственной символикой. На лед хоккеисты выходят в форме с указанием ОКР.

Решение властей Латвии заменить российский флаг раскритиковали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала такое решение продолжением антироссийской политики в прибалтийской республике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что решение спортивного арбитража распространяется только на места проведения соревнований. Центральная площадь Риги к ним не относится.

Неприемлемой назвали ситуацию с заменой флагов в Международной федерации хоккея. Организация пригрозила, что попросит убрать символику чемпионата с тех мест, где заменили государственные флаги.

Стрельба по людям в Екатеринбурге

Пьяный мужчина устроил стрельбу из охотничьего карабина по прохожим с балкона четвертого этажа в Екатеринбурге. Ранения получила девочка девяти лет и сотрудник Росгварадии.

В пресс-службе областного Минздрава сообщили, что пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Правоохранителя с ранением ноги увезли в местную травматологию.

СМИ уточнили, что накануне мужчина разослал сообщения с предупреждением о готовящейся стрельбе по людям.

Жильцов дома, где находился стрелок срочно эвакуировали. В здание вошли бойцы СОБРА. Для захвата злоумышленника они использовали светошумовую гранату. Следственный Комитет опубликовал видео задержания стрелка.

В областном главке СК сообщили, что по факту стрельбы завели уголовное дело по статьям «Покушение на убийство малолетнего» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

По данным СМИ, стрельбу по людям открыл бывший сотрудник полиции. После выхода на пенсию он стал работать в службе охраны. По словам соседей, он начал злоупотреблять алкоголем после ухода жены. Они не исключили, что причиной такого поведения стало его участие в боевых действиях в 1990-е годы.

Место встречи — Женева

Россия и США договорились о встрече глав государств. Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры в Женеве 16 июня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что основными темами беседы станут состояние и перспективы российско-американских отношений, проблемы стратегической стабильности, а также вопросы по борьбе с пандемией коронавируса и урегулированию региональных конфликтов.

Он подчеркнул, что многого ожидать от переговоров не стоит, но и преуменьшать их значение незачем.

«Мы здесь не стали бы говорить про перезагрузку. Опыт перезагрузки у нас не самый лучший в двусторонних отношениях, когда мы пытались эту перезагрузку устроить», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что в отношениях двух держав накопилось много негатива. Подписание каких-либо документов по итогам саммита Песков исключил.

О встрече с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден заявил в первой половине апреля. В Кремле не исключили, что она пройдет в одной из стран Европы, куда президент США приедет с визитом.

«Челси» взял кубок Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов стал ареной противостояния двух британских команд: «Челси» и «Манчестер Сити». По итогам встречи лондонский клуб забил один мяч в ворота соперников, который принес ему победу.

Автором гола стал Кай Хаверц. Он отличился на 42-й минуте игры. Получив пас из центра поля от Мейсона Маунта, он обвел голкипера и пробил в пустые ворота.

Это вторая победа «Челси» в Лиге чемпионов. В первый раз кубок достался команде в 2012 году.

Встреча прошла на стадионе «Эштадиу ду Драгау» в Португалии, куда ее перенесли из Стамбула, чтобы британские болельщики смогли попасть на игру.

В ходе игры полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне получил серьезные травмы. Врачи диагностировали у футболиста перелом носа и лицевой кости.