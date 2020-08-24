Тур Лукашенко по Белоруссии, взрыв в Ярославле, отказ Ефремова от адвокатов. Неделя в фотогалерее

Выходные подходят к концу, а значит настало время вспомнить главные события прошедшей недели. Суд над Михаилом Ефремовым продолжится, но с новыми героями. Шихан Куштау станет природным памятником. Мали переживает государственный переворот, а президент Белоруссии Александр Лукашенко мобилизовал сторонников. Об этих и других событиях, которые произошли с 17 по 23 августа, — в фотогалерее «360».

Лукашенко пошел в народ

Белоруссия переживает вторую неделю несанкционированных акций протеста. Но теперь они стали мирными. Столкновения с силовиками, как это было в первые дни, уже нет. Однако к протестующим присоединились журналисты и рабочие заводов, которые объявили забастовки.

Несмотря на заявления властей, что на работе это не сказалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко уже пригрозил бастующим закрыть предприятия, если стачки не прекратятся.

На этой неделе белорусский лидер начал организовывать собственные митинги под лозунгами за мир в стране. Он посетил несколько городов, где призвал жителей не дать уничтожить страну внешним силам. Аргумент, что оппозиция управляется из-за рубежа, а в частности, из Европы звучал в каждом его выступлении. Для подтверждения своих слов он даже нарастил военную группировку возле западных границ.

Евросоюз собрался на экстренное заседание, по итогам которого принял решение не признавать результаты выборов в Белоруссии. Лидера оппозиции Светлану Тихановскую новым президентом также не признали. По отношению к действующей власти Европа пригрозила санкциями и потребовала наладить диалог с народом.

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры — это единственный путь для выхода соседней республики из кризиса. При этом он отметил, что вмешиваться во внутренние дела независимого государства нельзя.

Оппозиция сформировала координационный совет, но не представила программы, а в качестве целей назвала диалог с властью. Пока правительство на диалог не пошло, а завели уголовное дело, так как увидело в организации угрозу для безопасности страны.

В воскресенье, 23 августа, в Минске проходит новая массовая акция под названием «Марш новой Белоруссии». Она заончилась мирно. Лукашенко прибыл в свою резиденцию на вертолете.

Ефремов сменил защиту

Судебный процесс по смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова в Пресненском суде Москвы на этой неделе завершился на неожиданной ноте. Подсудимый заявил, что намерен сменить адвокатов и найти кого-то посильнее. В своем заявлении Ефремов подчеркнул, что выступление адвоката Эльмана Пашаева присутствующие в зале «обхихикивают». По его словам, также относятся к свидетелям защиты.

Известный адвокат Генрих Падва поприветствовал решение актера словами «Миша опомнился!».

Представитель пострадавшей стороны Александр Добровинский уточнил, что все это делается ради затягивания процесса. По его словам, отбытие домашнего ареста подсудимым, потом зачтут в итоговом наказании.

Но в течении недели в суде было и без того немало интересного. Прежде всего Ефремов вернулся после госпитализации с якобы инсультом. Адвокат Пашаев, который ранее утверждал, что именно такой диагноз поставили его клиенту врачи, заявил, что ничего такого не говорил и обвинил во всем журналистов.

Также на этой неделе в суде появился свидетель со стороны защиты, житель Иванова Александр Кобец. Он заявил, что видел, как произошла авария и за рулем находился вовсе не Ефремов, а некий молодой человек. По его словам, актер, которого он тогда не узнал сидел на пассажирском сидении и держался рукой за шею. Правда после свидетель признался, что у него проблемы со зрением. Одним глазом он ничего не видит, а на втором у него близорукость с показателем минус три. Кроме того, на место аварии он пришел пьяным.

Куштау устоял

Противостояние между экологическими активистами и Башикирской содовой компанией вокруг шихана Куштау остановилось после вмешательства в конфликт руководителя республики Радия Хабирова. Изначально власти региона выдали разрешение компании на разработку шихана.

Но против выступили местные жители, которые напомнили, что вместо четырех древних гор осталось только три. Протест поддержали экологические активисты. Они разбили лагерь около Куштау и требовали не допустить его уничтожения. Все закончилось драками с работниками завода и задержаниями.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в ситуации с Куштау стороны должны договориться и найти компромисс. Он заявил, что дает две недели для поиска решения которое устроит всех. Противники должны создать специальную комиссию и 4 сентября представить свое решение руководителю региона.

Если этого не произойдет, то Хабиров пообещал направить пакет документов, чтобы дать Куштау статус особо охраняемой территории.

Взрыв в ярославской многоэтажке

Взрыв газа прогремел в квартире на четвертом этаже многоэтажного дома на улице Батова в Ярославле. После детонации в двух квартирах начался пожар и обрушились перекрытия с первого по пятый этаж. Жильцов пострадавшего подъезда эвакуировали из окон при помощи подъемника.

В больницу отправили трех пострадавших в состоянии средней тяжести. После тушения пожара спасатели начали разбирать завалы. На место прибыли кинологами с собаками, которые помогали искать людей. В результате удалось найти тела двух женщин и мальчика. На время разбора завалов власти области ввели в городе режим ЧС. Мэр Ярославля Владимир Волков заявил что пострадавшие при взрыве получат по 200 тысяч рублей, семьям погибших выплатят по одному миллиону.

Следователи завели уголовное дело по статье предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В качестве основной версии причин взрыва рассматривается утечка бытового газа в квартире. Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин направил в Ярославль опытных криминалистов.

По данным МЧС, взрыв повредил в доме 12 квартир, половина из них разрушены полностью. Кроме того, сохраняется риск, что висящие на шестом этаже плиты могут рухнуть.

АУЕ* подвели под статью

Верховный суд России признал АУЕ* экстремистской организацией. По данным СМИ, иск с таким требованием подала Генеральная прокуратура. Теперь сторонники этой субкультуры могут попасть под статью «Организация экстремистского сообщества». Максимальное наказание за это нарушение составляет 12 лет лишения свободы.

Для тех кому эти три буквы ничего не говорят, расскажем, что АУЕ* расшифровывается как «Арестантский уклад един» или «Арестантское уркаганское единство». Это название и выкрик участников подростковых банд, которые уже несколько лет действовали в Забайкалье. Вдохновленные тюремной романтикой молодые люди сбивались в группировки и облагали данью школы и техникумы. По версии СМИ, их курировали заключенные колоний. Через своих людей они насаживали идеи тюремного быта и заставляли собирать деньги на передачи. На счету участников банд несколько нападений на школы, ПТУ и даже полицейские участки.

СМИ сообщили, что сейчас сторонники АУЕ* есть уже в 40 регионах России, а всего их более 34 тысяч человек. В основном это подростки от 13 до 17 лет. Лидера у организации нет, но есть «смотрящие» во многих населенных пунктах.

После того, как АУЕ* стало незаконной организацией, то всех взволновало, что же будет с шансоном. Неужели песни о блатной романтике могут попасть под запрет? Всех успокоил сенатор Александр Башкин. Как автор закона о досудебном ограничении доступа к информации, которая пропагандирует тюремную романтику, он объяснил, что шансон — это прежде всего искусство, а значит оно не попадает под блокировку.

Навальный впал в кому

Основатель ФБК Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете, летящим из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске. Прибывшие на место медики забрали мужчину, который потерял сознание, в местную больницу. После врачи заявили, что пациент находится в коме. После осмотра и консилиума медики заявили, что рассматривают несколько диагнозов. В качестве основного они назвали нарушение обмена веществ, которое привело к падению сахара в крови.

Родные и коллеги Навального решили вывезти его на лечение в Германию. В Омск прилетел медицинский борт с европейскими специалистами. Российские медики предложили дождаться стабилизации пациента. К вечеру состояние Навального опасения у врачей уже не вызывало, и они разрешили вылет.

Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Минздрав Омской области заявил, что готов предоставить результаты анализов, анамнез и описание хода лечения специалистам немецкой клиники, куда доставили пациента.

Мали сменили курс

Государственный переворот с отставкой президента произошел в Мали. Последние несколько месяцев в стране продолжались протесты. Граждане требовали отставки президента Бубакара Кейту, роспуска парламента и новых выборов. Проблемы в Мали начались давно. Северные территории находятся под властью террористических группировок, а многих членов кабинета уличали в коррупции.

На этой неделе восстание подняли офицеры военной базы, которая находится недалеко от столицы страны Бамако. Вооруженные мужчины сначала захватили генеральный штаб, а после арестовали чиновников, включая президента. Кейту заставили подать в отставку, правительство распустили. Себя мятежники назвали Национальным комитетом спасения Мали, а своим лидером полковника Ассими Гоиту. Они пообещали провести новые выборы в парламент и собрать новое правительство.

Государственный переворот в Мали осудило Экономическое сообщество западноафриканских государств. Они пригрозили введением санкций, прекращением торговых отношений с Мали и закрытием воздушных и сухопутных границ. Африканский Союз объявил об исключении страны из своего состава. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к восстановлению конституционного порядка в Мали.

Самые большие вопросы вызвала личность Ассими Гоиту, как выяснили СМИ, он был участником программы Пентагона Flintlock. Эту информацию военное ведомство США подтвердило. Там уточнили, что программа подразумевала обучение противодействии экстремистским организациям в вооруженных конфликтах. После мятежа в Мали программу приостановили. Сейчас Пентагон выясняет, нет ли среди других участников переворота других учеников этой программы.

*АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России