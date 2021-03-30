Оксфорд начал борьбу с «белой гегемонией» в классической музыке. Моцарта и Баха захотели заменить африканскими напевами

Профессоры музыкального факультета Оксфордского университета предложили провести «деколонизацию» программы обучения. Речь идет о сокращении лекций о белых европейских музыкантах, таких как Бах и Моцарт. Освободившиеся часы посвятят изучению африканской и мировой музыке. Отказ от пересмотра программы назвали «пощечиной» цветным студентам.

Удар по классике

О подготовке новой программы обучения на музыкальном факультете Оксфордского университета сообщило издание The Telegraph со ссылкой на документы вуза. Кроме сокращения часов, отведенных для изучения творчества классических композиторов, авторы реформы предложили сократить уроки сольфеджио и дирижерского искусства. По их мнению, подобные уроки выводят на первый план «белую европейскую музыку», что вызывает «сильные страдания у цветных студентов».

При этом в действующей программе музыкального факультета Оксфорда студенты могут брать курсы по изучению музыкальных инструментов народов Африки, Новой Гвинеи или писать целые диссертации по традиционной музыке бразильских индейцев.

Однако авторы реформы считают, что остальные преподаватели отдают предпочтения классической музыке, созданной белыми композиторами, оставляя их в привилегированном положении.

В этой связи Совет факультета предложил серьезно изменить программу обучения и внести в нее больше разнообразия.

«Последние два года музыкальный факультет планировал ввести новые элементы в нашу учебную программу. Для этого проводились консультации с сотрудниками и студентами факультета. Новую программу опубликуют летом, когда ее одобрит руководство университета», — заявил в беседе с Fox News один из преподавателей.

Отдельно он опроверг сообщения ряда СМИ, что в ходе реформы студентов перестанут учить нотной грамоте, так как она сформировалась в XVII веке белыми европейцами.

«Сохраняя и никоим образом не умаляя наши традиционные навыки исполнения западной музыки, мы хотим расширить для наших студентов и показать им не классические музыкальные произведения, включая современную популярную музыку со всего мира», — заявил представитель факультета.

Реформа обучения призвана решить проблемы, которые вышли на первый план после протестов Black Lives Matter, охватившие сначала США, а потом перешедшие на другие страны Запада. Со стороны Оксфордского университета первые шаги уже сделаны. В прошлом году из кампуса убрали статую основателя компании по продаже алмазов De Beers Сесила Родса. Во второй половине XIX века он был одним из организаторов колониальной экспансии в Южную Африку.

Рейдерский захват искусства

Вся музыка, которая исполняется на академических инструментах изначально родилась и развивалась в Европе, а значит она белая. Если кто-то считает, что она расистская, то пусть идет и делает свою музыку. Об этом в беседе с «360» заявил доцент Государственной Классической Академии имени Маймонида Алексей Сканави.

Он сравнил идею реформы программы с попыткой отобрать у японцев классическую музыку гагаку за то, что там недостаточно афроамериканцев или запретить китайский струнный инструмент гуцинь, который создан около двух тысяч лет назад.

«Можно клавиши на фортепиано называть черными. Это все какие-то перегибы очень странные и болезненные. Все это неправильно. Я не расист, я прекрасно отношусь к афроамериканцам. Но вот это перегиб. Это попытка рейдерского захват нашей культуры», — заявил эксперт.

Алексей Сканави отметил, что развитие классической музыки основано на традициях, которые появились и развивались в Европе в конце XVII — начале XVIII века.

«Туда может что-то добавляться, но база все равно должна оставаться. Все музыкальные формы, все музыкальные жанры, которые сейчас существуют сложились в нашей культуре», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, подобная принудительная африканизация приведет к тому, что классическая музыка просто перестанет существовать. При отказе от классического музыкального образования появится новая концепция, которая приведет к полной гибели культуры, которая насчитывает не одну сотню лет.

В качестве альтернативы Алексей Сканави предложил брать пример с азиатских исполнителей, которые не говорят о том, что их притесняют, а просто исполняют классическую музыку и получают главные мировые премии.

«Они понимают, что соприкоснулись со старой традицией. Они ее уважают, перенимают, относятся, как к чему-то священному и добиваются в этом определенного успеха», — подытожил он.