Крупный пожар вспыхнул в порту Бейрута — чуть больше месяцев назад взрыв там разрушил половину города. Возгорание началось на складе, где хранились бочки с растительным маслом. После огонь перекинулся на шины поблизости. Все подробности произошедшего — в материале «360».

По сообщениям CNN, огромный пожар вспыхнул в порту Бейрута в четверг. Он начался на месте одного из ангаров на территории свободной таможенной зоны. Директор порта Бассем аль-Каиси сообщил, что там хранились бочки с растительным маслом и шины.

Точные причины пожара пока неизвестны. Исполняющий обязанности министра труда Ливана Мишель Наджар сообщил, что его могли вызвать ремонтные работы с применением болгарки. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на ливанский телеканал LBC.

Президент Ливана также назвал возможные причины пожара: ими могли стать саботаж, халатность или техническая ошибка, передает Lenta.Ru. Он провел собрание Высшего совета по безопасности в связи с произошедшим.

Наджар подчеркнул, что после окончания пожарных работ начнется расследование.

На кадрах с места происшествия видны огромные клубы густого дыма в небе. По данным гендиректора ливанского Красного Креста, это связано с поджогом мусора в порту.

Как передает «Би-би-си», он также заявил, что некоторые люди страдают от одышки. Однако сообщений о пострадавших не поступало. К концу дня пожар потушили.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд приказал жителям, все еще не оправившимся от разрушительного взрыва в августе, держаться подальше от района порта «для их безопасности». Он попросил позволить пожарным беспрепятственно выполнять свои обязанности, пишет CNN.

Некоторые сообщали о том, что пожар распространился на соседние склады. Генеральный директор Ливанской гражданской обороны Раймонд Хатар отрицал эти сообщения. Он заявил, что пожар был «полностью окружен» сотрудниками гражданской обороны и пожарной бригады, работавшими на земле. Вертолеты ВВС Ливана также гасили огонь сверху.

Хатар добавил, что материалы на объекте, в том числе резина и масла, являются легковоспламеняющимися и требуют «исключительного обращения» и «времени» для полного тушения.

Гражданская оборона обратилась к владельцам частных автоцистерн с просьбой доставить воду.

Когда пожарные работали над устранением пожара, все дороги, ведущие в порт, были перекрыты, а движение транспорта переключено на альтернативные маршруты.

Очередной стресс для народа

«Что можно сказать? Надежды нет. Страна в огне», — сказал 31-летний наблюдатель Исмаил Абду CNN.

Бейрут все еще восстанавливается после разрушительного взрыва в прошлом месяце. 4 августа в порту столицы взорвалось около 3000 тонн нитрата аммония. В результате чего 190 человек погибли, более 6000 получили ранения и более 300 000 человек лишились своих домов. Взрыв разрушил большую часть восточного побережья Бейрута.

Буквально на прошлой неделе спасатели искали выжившего под горой обломков. По прошествии трех дней поиски были отменены.

«Это катастрофа… Мы работаем здесь, в Бейруте, каждый день, чтобы помогать людям. Где правительство?» — заявил CNN 28-летний Шахид Паша, венесуэльско-ливанский доброволец, работающий с чилийской спасательной командой Topos.

Он участвовал в очистке одного из зданий, когда начался пожар. Увидев клубы черного дыма, Паша решил, что произошел еще один взрыв.

Для Ливана это очередной удар. Страна переживает самый тяжелый экономический кризис за последние десятилетия, и это вкупе с распространением коронавируса.

Взрыв еще больше подорвал доверие общества к государственным чиновникам и возобновил протесты против коррупции. Это привело к отставке правительства. Некоторые требовали и ухода президента.

Депутат ливанского Рола Табш призвала к международному расследованию пожаров в порту Бейрута.

«Бейрут задохнулся от дыма вашего гнета. Бейрут сгорел от огня вашей коррупции и высокомерия», — передает ее слова CNN.

Президент пообещал проведение «всестороннего расследования» катастрофы и подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности.