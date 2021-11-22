Аварию с ребенком в Дагестане связали с игрой «Беги или умри». Список ее жертв пополняется много лет

В Дагестане водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил девятилетнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. МВД связало это с игрой «Беги или умри». Ее цель — проскочить между движущимися машинами. Об опасном развлечение родителей предупреждают вот уже четыре года. Психологи уверены — виноваты желание самоутвердиться и нехватка заботы со стороны взрослых.

Мальчика сбили в Дагестане

Личность сбитого в Дербенте ребенка уже установили. Сбил его 25-летний водитель из Агульского района, который был на автомобиле «Лада Гранта». Это произошло 20 ноября. После столкновения пострадавший попал в больницу с различными травмами. Судя по кадрам, опубликованным МВД республики, ребенок и еще трое детей по очереди пытались перебежать дорогу перед несущимися на большой скорости авто. На кадрах сбитый мальчик сначала примеряется, затем, следуя примеру своих друзей, выбегает на проезжую часть, стараясь проскочить перед автомобилем, но не успевает и врезается в боковую часть машины.

«Уважаемые родители! Примите меры! Вероятно, это своеобразная игра подростков, цена которой — жизнь и здоровье ребенка! Цель подростков не перейти дорогу, а успеть проскочить между движущимися машинами, оставшись при этом живыми! <…> Как вы, взрослые, понимаете, выигрывают в этой „игре“ не все! <…> Родители! Педагоги! Поговорите с детьми! Не игнорируйте, это бесконечно важно!» — подчеркнули в обращении МВД, опубликованном в Instagram.

Источник фото: Instagram/mvd.dagestan

«Беги или умри» — популярная игра по всей РФ

Игра оказалась популярной не только в Дагестане, но и во всей России. Так, в комментариях к посту МВД республики Юлия Овсепян написала, что буквально за день до публикации сама едва не сбила игравших в «Беги ли умри» детей. Произошло это уже в центре Краснодара.

«Успела нажать на тормоз, могла не заметить их легко, такая же картина и в Ростове, и Ставрополе. Полагаю, это какие-то общие игры подростков по стране! Только приводят они к трагедиям с обеих сторон — как для водителя, так и для ребенка и его родителей. <…> Более того, они еще это делают на трассе, там же иная скорость и иной адреналин у них. <…> Увы», — пояснила пользовательница Сети.

Еще в 2018 году в Рыбинске Ярославской области подростки играли в «Беги или умри». Правда, тогда «игра» закончилась печальнее краснодарского случая. Как зафиксировали камеры, на одном из перекрестков четверо детей прошли по проезжей части за ограждение тротуара и о чем-то договорились. В итоге один из них выбежал на дорогу на красный свет. Мальчик пролетел несколько метров и погиб. Водитель ехал достаточно быстро и просто не успел притормозить.

А еще раньше — в начале 2017 года — в городе Ростов-на-Дону на обочине дороги обнаружили тело 16-летнего подростка. По версии следствия, юноша также стал жертвой игры «Беги или умри».

Откуда появилась игра и кто в нее играет

Психологи утверждают, что к участию в «Беги или умри» склонны ведомые дети, у которых зачастую занижена самооценка, которым не хватает заботы со стороны родителей. Участие и победа в таких играх для них — способ самоутвердиться.

«Таким образом самореализоваться, самоутвердиться и почувствовать себя более уверенными, сильными и значимыми. С этой целью дети и играют. То есть они хотят понравиться своим сверстникам, показать свою смелость. Но, к сожалению, жизненный опыт у них еще достаточно маленький, они не могут сопоставить все риски, и поэтому попадают в такую беду», — рассказала «Газете.ru» детский психолог Наталья Наумова.

По ее словам, количество подобных игр растет, ведь дети черпают вдохновение из сериалов, фильмов или же «придумывают сами и организуют такие челленджи в соцсетях». Психолог уверена — для того, чтобы снизить риски вовлечения ребенка в авантюру, ему нужно показать, что он важен и нужен.

«Самое главное для ребенка — значимость. Если ребенок не получает значимость от родителей, то не чувствует, что он любим, нужен, уважаем и ценен родителями. Тогда ребенок будет искать подтверждения своей ценности среди одноклассников и получать эту популярность, это будет его жизненная необходимость», — заключила психолог.