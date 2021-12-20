ЦБ ограничит спецвклады для малоимущих суммой в 100 тысяч рублей. Бедным это не поможет

Центробанк ограничит спецвклады для малоимущих суммой в 100 тысяч рублей. Помимо этого, регулятор подготовил еще несколько мер, которые должны помочь создать на рынке более справедливую среду. Правда, экономисты и участники банковского рынка большинство идей не оценили. Они уверены, что эти меры не имеют ничего общего с реальной помощью бедным.

Ограничить сумму депозита 100 тысячами

Центробанк (ЦБ) хочет ограничить сумму депозита для малообеспеченных граждан суммой 100 тысяч рублей. Об этом заявил зампред регулятора Владимир Чистюхин во время парламентских слушаний комитета Госдумы по финансовому рынку. Речь идет о спецвкладах для россиян с невысокими доходами, доходность которых будет привязана либо к ключевой ставке ЦБ, либо к инфляции.

Специальный депозит смогут открыть россияне, сведения о которых будут содержаться в единой информационной государственной системе соцобеспечения. При этом можно будет иметь лишь один спецвклад, но на ограниченную сумму. Процентная ставка по такому вкладу будет плавающей.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что привлекательную доходность по вкладам могли бы обеспечить и сами кредитные организации. По ее мнению, они могли бы сделать это напрямую из своей прибыли или косвенно — через повышенное отчисление дивидендов.

Реальной помощью это назвать трудно

Правда, сами участники банковского рынка идею ЦБ встретили без восторга. Они указали на минусы задумки. Так, если уровень ставок в экономике и инфляция начнут снижаться, появится риск снижения доходности.

Скептически встретили идею и экономисты. Ограничение специальных вкладов для малоимущих россиян 100 тысячами рублей не может радикально решить проблему бедности, рассказал Lenta.ru кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Давайте посмотрим, какой человек будет получать доход с этих денег даже под повышенный процент: 8,5 тысячи в год, делим на 12 месяцев — получается, меньше тысячи. Отсюда возникает вопрос: это та сумма, которая может радикально улучшить положение бедных людей? Я думаю, не очень», — заявил Беляев.

Схожую точку зрения в разговоре с «360» высказал и эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он подчеркнул, что экономика любит смотреть на реальные цифры. 100 тысяч — сама по себе не такая большая сумма.

«Давайте посмотрим реально. 100 тысяч вы разместили во вкладе на депозите. У меня фантазии больше, чем на 10-11% не хватает, ну 12% максимум. Значит, в год мы можете получить при этом депозите 112 тысяч рублей. Если разместить на обычном депозите, который сейчас в некоторых банках сейчас есть и 6%, и 7%, то это будет семь тысяч рублей. Значит, разница между 12 и семь тысяч — пять тысяч рублей. Делим это на 12 — получаем что-то около 400 рублей. <…> Можно это считать реальным улучшением?» — отметил Беляев.

Он подчеркнул, что это, конечно, лучше, чем ничего. Но существенной помощью назвать такую меру сложно.

Другие идеи помощи ЦБ

Зампред ЦБ рассказал, что регулятор разрабатывает в общей сложности пять мер, которые создадут на рынке «более справедливую и дружелюбную среду». Например, планируется создать специальный текущий счет, привязанный к карте «Мир». На него в лимитированном объеме планируют начислять проценты чуть меньше ключевой ставки. С него можно будет снимать наличные и осуществлять переводы до 15 тысяч рублей в месяц без комиссии.

Также хотят ввести постоянные кредитные каникулы. Так заемщики смогут просить МФО или банки об отсрочках по ссудам. Более того, планируют обнулить комиссии за переводы со счета на счет самому себе и запретить «уловки» банков при открытии и пополнении вкладов.

«Мы рассчитываем добиться отмены дискриминации, возникающей в отношении процентных ставок по вкладам в связи с внесением разных сумм вклада, в связи с внесением во вклад так называемых „новых“ или „старых“ денег, а также в связи с приобретением вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг», — процитировало Чистюхина издание РБК.

Это технические меры без материальной выгоды

Речь идет скорее о технических мерах, от которых материальной выгоды никакой не будет, пояснил Беляев. Такие варианты по переводу денег, отсутствию комиссии и так далее скорее касаются людей богатых, у которых действительно крупные денежные потоки, переводы.

«У людей не очень обеспеченных такие операции крайне ограничены, и суммы ограничены. Эти доли процентов не играют для них роли. <…> Каникулы… Если это будет в жестком варианте, как обязательная мера, то, конечно, даст некоторую передышку людям, которые находятся в сложном финансовом положении. <…> Но это все равно всего лишь отсрочка, все равно по этим долгам платить придется», — отметил экономист.

Что же касается «уловок» банков, здесь речь идет о том, когда они начинают дифференцировать процент по вкладам в зависимости от того, первоначальный взнос внесли или же дополнили его и так далее. ЦБ выступает против дифференциации и привязанности процентной ставки к различным приобретениям продуктов банка.

«Здесь наверное с ЦБ согласиться можно», — заключил Беляев.